グリーエンターテインメントとサエッタ、今後10年にわたるアニメーション企画・制作の長期協業体制を構築

グリーエンターテインメント株式会社

グリーエンターテインメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：柿沼 洋平、グリーホールディングス株式会社100％子会社）は、株式会社サエッタ（本社：東京都杉並区、代表取締役：平沢 久義、以下「サエッタ」）と、今後10年にわたる複数のアニメーション企画・制作に関する協業合意書を締結したことをお知らせいたします。

▼協業の背景と目的

世界中で高まるアニメーション需要に応え、かつ高品質な作品を世に送り出し続けるためには、安定して制作できる体制づくりが業界全体の命題となっています。

グリーエンターテインメントは中長期的なIP（知的財産）創出戦略の一環として、確かな実績を持つサエッタとの長期協業体制を構築いたしました。

本協業により、グリーエンターテインメントが企画プロデュースおよび製作委員会の幹事を務め、サエッタに制作を依頼する形で、今後の放送を視野に入れた新作アニメーション企画を継続的に生み出してまいります。

▼「ハヤブサフィルム」との強力な連携

本協業体制の最大の強みは、サエッタをハブとし、『片田舎のおっさん、剣聖になる』の制作を担当し、多くのアニメファンから支持を得る人気アニメーションスタジオ「株式会社ハヤブサフィルム」をメインの制作ラインとして想定している点にあります。

『片田舎のおっさん、剣聖になる』や『ひとりぼっちの異世界攻略』、『魔都精兵のスレイブ２』 といった数々の人気作品で培われた堅実な制作体制を活かします。ハヤブサフィルムの卓越したアニメーション制作力とハイクオリティな映像表現を最大限に活用し、世界中のファンを魅了する魅力的な作品を継続してお届けします。

ハヤブサフィルム公式サイト：https://hayabusa-film.com/

▼これまでの実績と、今後のラインナップについて

これまでもグリーエンターテインメントとサエッタは、2027年放送予定の作品において強固なパートナーシップを築いてまいりました。

さらに、10年にわたる協業合意を経た「新規プロジェクト第一弾」として、新たにグリーエンターテインメント幹事作品のTVアニメの企画が成立し、2030年の放送に向けて本格始動いたしました。

グリーエンターテインメントは今後も、サエッタおよび強力な制作スタジオ陣との連携を通じて、日本発の良質なアニメーション作品をグローバルに展開してまいります。今後の両社の取り組みにぜひご期待ください。

【株式会社サエッタ 会社概要】

会社名：株式会社サエッタ

設立日：2017年11月

代表取締役社長：平沢 久義

本社：東京都杉並区天沼２-３-１ 荻窪トーセイビル

事業内容：アニメーション事業

コーポレートサイト：https://saetta.co.jp/

【グリーエンターテインメント株式会社 会社概要】

会社名：グリーエンターテインメント株式会社

設立日：2021年7月1日

代表取締役社長：柿沼 洋平

本社：東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

事業内容：アニメ製作や原作の開発、ライセンス事業、音楽事業、MD事業など国内外におけるメディアミックスによるIPプロデュースおよびブランド価値の創出

コーポレートサイト：https://gree-entertainment.com/

【グリーエンターテインメント株式会社について】

「日本発のIPとゲームで、世界を熱狂させる。」をミッションに掲げ、アニメ製作や原作の開発のほか、ライセンス事業、音楽事業、MD事業、ゲームパブリッシング事業など国内外の多様な市場で事業展開をしています。各事業を通じて、IPのGrowthに貢献し、その価値を最大化させるIPプロデュースを推進しています。また、作品のグローバルプロモーションや海外パートナーシップを通じて、国境を越えたエンターテインメント体験を提供し、世界中のファンに喜びと驚きを届けています。

グリーストア：https://gree-store.jp/

グリーエンターテインメント公式Facebook： https://www.facebook.com/gree.entertainment/

グリーエンターテインメント アニメ公式 X： https://x.com/gree_ent_anime

グリーエンターテインメント ミュージック公式 X：https://x.com/gree_ent_music

グリーエンターテインメント アニメ公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@gree_ent_anime

※ グリーエンターテインメントの名称・ロゴは、日本国およびその他の国におけるグリーエンターテインメント株式会社の登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。