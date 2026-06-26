尾瀬の恵みをテーマに尾瀬ヶ原を巡る「尾瀬散策スタンプラリー」が今夏も開催！ 「ヤマスタ」のサブスク登録者へ限定ピンズをもれなく進呈

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を展開する株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）が提供する山のスタンプラリーアプリ(R)「YAMASTA（ヤマスタ）」は、2026年6月27日(土)～10月24日(土)の期間中、「尾瀬散策スタンプラリー」を実施いたします。

※「山のスタンプラリーアプリ(R)」は山と溪谷社の登録商標です。

◆日本有数の山地湿原・尾瀬国立公園

尾瀬国立公園は、本州最大の高層湿原「尾瀬ヶ原」や、尾瀬ヶ原とともに国の指定天然記念物に指定されている「尾瀬沼」、日本百名山でもある「至仏山」や「燧ヶ岳」などを有する一大景勝地。初夏はミズバショウ、夏は新緑とニッコウキスゲ、秋は一面を黄金色に染める草紅葉など、四季を通じてさまざまな風景を見ることができる尾瀬は、まさにハイカーたちのあこがれの“別天地”です。

◆「尾瀬散策スタンプラリー」とは

2017年から始まった「尾瀬散策スタンプラリー」は、本年で9年目を迎える人気イベントです。ヤマスタアプリをダウンロードし、「尾瀬散策スタンプラリー」を選んで参加すると、どなたでも無料でご参加いただけます。

今年は、昨年からコース内容が変わり、より多くの方が参加しやすい形式となりました。さらに、スペシャルチェックインポイントが増えたことでスタンプ獲得の楽しみがアップ。スタンプラリーとスペシャルチェックインポイントとの組み合わせの自由度が広がり、より多彩なコース取りを楽しめるようになりました。

スタンプを集めてスタンプラリーを達成すると「達成認定証」がもらえます。さらに、昨年までは抽選での配布だった「特製ピンズ」は、ヤマスタのサブスクリプションサービス「ヤッホー会員」にご登録いただいている方へ、もれなく進呈します。

スタンプラリー参加の記念に、尾瀬散策の思い出とともにお持ち帰りください。

※今年は「記念缶バッジ」の配布はございません

【実施期間】

2026年6月27日(土)～10月24日(土)

【スタンプラリーの詳細】

https://yamasta.yamakei.co.jp/info/oze.html

◆コース詳細

今年のテーマは「尾瀬の恵み」。森の生き物たちや湿原を潤す清らかな水、山小屋で味わうごちそうなど、尾瀬の大自然と人の営みがもたらす豊かな恵みを表現したスタンプが獲得できます。スタンプを集めながら、尾瀬がくれる特別なひとときを心ゆくまでご堪能ください。

また、スタンプラリーとは別に、尾瀬国立公園エリアの山（至仏山、燧ヶ岳、会津駒ヶ岳）や名所（三条ノ滝、尾瀬沼）でもスタンプを獲得できます。

＜スタンプラリーチェックインポイント／全5か所＞

1. 鳩待峠

2. 山ノ鼻

3. 牛首分岐

4. 竜宮

5. 見晴

＜スペシャルチェックインポイント／全5か所＞

・至仏山

・燧ヶ岳

・会津駒ヶ岳

・三条ノ滝

・尾瀬沼

◆オフラインでも使えるコースマップで現在地を確認しよう

「尾瀬散策スタンプラリー」では、ルートやコースタイム情報が追加されたコースマップが用意されています。お出かけ前にコースマップをダウンロードしておけば、オフライン環境でも利用することができます。

現在位置やチェックインポイントだけではなく、休憩ポイントや観光スポット、交通アクセス情報などを地図上で確認することができるので、安心してスタンプラリーにご参加いただけます。

※安全のために、紙地図または地図専用アプリの併用と、予備バッテリーの携帯をお願いいたします。

◆スタンプラリーを達成して特典をもらおう

スタンプを集めてスタンプラリーを達成すると「達成認定証」がもらえます。さらに、ヤマスタのサブスクリプションサービス「ヤッホー会員」にご登録いただいている方は「特製ピンズ」がもらえます。

◆ヤマスタとは？

「ヤマスタ」は、山頂や名所などの指定場所でチェックインすると、その場所ごとにデザインされたデジタルスタンプを獲得できる、日本の山や自然を巡るスタンプラリーアプリです。

これまでに累計117万人以上を各地の山や自然へ誘客しており、現在は全国78のスタンプラリーイベント（2026年6月26日現在）を展開しています。

スタンプを集めながら登山やハイキング、自然散策を楽しむことができ、イベントを達成すると限定ノベルティや達成認定証がもらえるほか、アプリ内ではポイントやランク、達成トロフィーなどのコレクション要素も充実。スタンプを集め、達成していく楽しさが、次のお出かけへのきっかけにつながっています。

スマートフォンのGPS機能を利用しているため、携帯電話の電波が届かない山中でも利用でき、自分のペースで気軽に登山やハイキング、自然散策を楽しめます。

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：野地・杉浦

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

https://www.yamakei.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7473-f21b83f1a8c96c43f7a1a8534e378e2b.pdf