ネットアップ合同会社

ネットアップ合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：斉藤千春）- インテリジェント データ インフラストラクチャ企業である NetApp(R)（NASDAQ：NTAP）は、Amazon Web Services（AWS）が運営する「2026 AWS Community Builders Program」において、当社社員2名が「AWS Community Builders」に選出されたことを発表します。

■「AWS Community Builders Program」について

「AWS Community Builders Program」は、AWSに関する知識共有やコミュニティ活動に積極的に取り組むエンジニアを支援するプログラムです。

本プログラムでは、ブログ記事の執筆、動画コンテンツの制作、オープンソース活動、技術セッションでの登壇などを通じてAWSコミュニティへ貢献している技術者を対象に、最新のAWS技術に関するウェビナーや技術リソースへのアクセス機会を提供しています。参加者は、コンテンツ発信やコミュニティとの交流を通じて、AWSエコシステムの発展に貢献しています。

「AWS Community Builders Program」は応募および選考制で運営されており、毎年限られた人数のみが選出されます。選考では、ブログ、動画、オープンソース活動、講演などのコミュニティへの貢献実績が評価されました。

2026 AWS Community Builders Programにおいて、ネットアップ合同会社から以下の2名が選出されました。

- Cloud Operations カテゴリー ネットアップ合同会社 シニア クラウドソリューション アーキテクト 藤原 善基- Cloud Operations カテゴリー ネットアップ合同会社 クラウドセールス スペシャリスト 小寺 佳奈子

AWS Community Buildersの詳細については、以下をご参照ください。

AWS Community Builders Program(https://builder.aws.com/community/community-builders)

■ NetAppの取り組み

NetAppはAWSとの強固なパートナーシップのもと、データ管理分野におけるクラウド活用を推進しています。

NetAppのストレージOS（ONTAP）は、AWSのフルマネージド サービス「Amazon FSx for NetApp ONTAP」としてAWSから直接提供されています。顧客はAWSのコンソールからシームレスに、NetAppの高度なデータ管理・保護機能を利用できます。



NetAppについて

NetAppは30年以上にわたり、エンタープライズ ストレージの普及から、データとAIが定義するインテリジェント時代まで、世界のリーディング企業が変化を乗り越えるための支援を行ってきました。現在NetAppは、データをイノベーション、レジリエンス、成長の原動力へと変えるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。

その中核にあるのが NetAppデータ プラットフォーム です。これは、あらゆるクラウド、ワークロード、環境にわたりデータを接続・保護・活性化する、ユニファイドかつエンタープライズ グレードのインテリジェント基盤です。業界をリードするデータ管理ソフトウェア／OSである NetApp ONTAP の実績に基づき、AI Data EngineやAFXによる自動化機能を備え、スケールに応じた可観測性、レジリエンス、インテリジェンスを提供します。

NetAppデータ プラットフォームは、ストレージ、サービス、制御を分離設計することで、企業がより迅速にモダナイズし、効率的にスケールし、ロックインに縛られずイノベーションを加速できるようにします。さらに、世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ ストレージ プラットフォームとして、あらゆるワークロードを一貫したパフォーマンス、ガバナンス、保護のもとでどこでも実行できる自由を提供します。

NetAppは、常にデータを「準備万端」に整え、脅威から守る準備、AIを駆動する準備、次のブレークスルーを生み出す準備をしています。だからこそ、世界で最も先進的な企業が、インテリジェンスをアドバンテージへと変えるパートナーとしてNetAppを信頼しています。



詳細については、https://www.netapp.com/ja/をご覧ください。ネットアップ合同会社はNetAppの日本法人です。またX(https://x.com/NetApp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)、Facebook(https://www.facebook.com/NetApp/)、Instagram(https://www.instagram.com/netapp/)でNetAppをフォローしてください。NetApp、NetAppのロゴ、および www.netapp.com/TM(http://www.netapp.com/TM)に記載されているマークは、NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、各社の商標である場合があります。