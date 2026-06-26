ファンケルスマイル、神奈川能力開発センターの企業説明会に参加し、訓練生・保護者に仕事内容や職場環境を紹介

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルの特例子会社である株式会社ファンケルスマイルは、2026年6月12日（金）、職業訓練法人 神奈川能力開発センターで開催された企業説明会に参加しました。

神奈川能力開発センターは、知的障がいのある方の職業的自立を支援する施設です。「はたらく」と「生活する」の両面から、自立と就労を目指す2年間の職業・生活訓練を行っています。

本説明会は、同センターの訓練生および保護者を対象に、企業や職場への理解を深め、就労に向けた職業意識を高めることを目的に実施されたものです。当日は、障がい者雇用に取り組む企業9社が参加し、各社による企業説明や個別相談が行われました。

ファンケルスマイルからは、同センターの卒業生8人がファンケルスマイルで活躍していることを紹介しながら、会社概要、主な業務内容、求める人財像、長く働き続けるための職場環境について説明しました。

【イベント開催の背景】

ファンケルスマイルは、ファンケルグループの創業理念である「正義感を持って世の中の『不』を解消しよう」という考えのもと、1999年に設立されました。障がいのある方を「社会的弱者」として守るのではなく、一人ひとりが社会人として自立し、活躍できるよう支援することを重視しています。

同社では、障がい者雇用において「雇用の数」だけでなく、「長く働きたい」「挑戦したい」「貢献したい」という本人の思いに寄り添い、安心して働き続けられる職場づくりを進めています。

今回の企業説明会では、就労を目指す訓練生と保護者の皆さまに、ファンケルスマイルの仕事内容や職場環境を具体的に知っていただくことで、働くことへの理解と将来の選択肢を広げる機会として参加しました。

【当日の様子】

■企業説明で、ファンケルスマイルの理念や仕事内容を紹介

企業説明では、ファンケルスマイルの設立背景や会社概要、障がいのある社員が活躍している業務内容について紹介しました。

ファンケルスマイルでは、化粧品やサプリメントのサンプルセット業務、書類のPDF化、物流補助業務など、ファンケルグループを支える多様な業務を担っています。中でも、飯島事業所で行っているサンプルセット業務は、正確さや集中力、手先を使った作業が求められます。説明では、求める人財像として「手先を使う仕事が好きな方」などを紹介し、訓練生が自身の得意なことや興味と照らし合わせながら、業務内容を具体的にイメージできるよう伝えました。

■個別相談には訓練生・保護者8組が来訪

企業説明後の個別相談では、ファンケルスマイルのブースに訓練生8人とその保護者の皆さまに来訪いただきました。

訓練生や保護者からは、仕事内容、勤務場所、通勤手段、給与、長く働くことができる環境かどうかなど、就労後の生活を具体的に見据えた質問が多く寄せられました。

また、神奈川能力開発センターで清掃、物流、メール便受配業務などの訓練を受けている訓練生からは、「そうした経験を仕事に生かせるか」といった具体的な質問もありました。また、「長く働くことができるのか」という質問に対しては、ファンケルスマイルが1999年の設立以来、障がいのある社員が継続して働ける環境づくりを進めてきたこと、現在も50代の社員が7人在籍していることなどを紹介しました。

【神奈川能力開発センターについて】

神奈川能力開発センターは、知的障がいのある方の職業的自立を支援することを目的に設立された職業訓練施設です。職業訓練と寮生活を通じた生活訓練を両輪に、就労に必要な力を育んでいます。

2年間の訓練では、生活リズムや健康管理、対人スキル、基本的な労働習慣、職業適性など、安定した職業生活に必要な基礎を身に付けます。また、清掃、物流、販売、加工、パソコン作業などの訓練に加え、資格取得支援や就職後のフォローにも取り組んでいます。

同センターでは、高い就職率および定着率を維持しており、修了生は多様な企業・業種で活躍しています。ファンケルスマイルにおいても、同センターの卒業生8人が在籍し、それぞれの持ち味を生かしながら業務に取り組んでいます。

【ファンケルスマイルの今後の取り組み】

ファンケルスマイルでは、2026年4月1日現在、7拠点で94人の障がいのある社員が活躍しています。化粧品やサプリメントのサンプルセット業務をはじめ、清掃、物流補助、社内サポート業務など、一人ひとりの特性や得意分野に応じて力を発揮できる職域づくりを進めています。

また、ビルクリーニング技能検定や品質管理検定、フォークリフトに関する資格取得支援など、社員の成長を後押しする取り組みも行っています。

今後も、神奈川能力開発センターをはじめとする教育機関・支援機関との連携を深めながら、就労を目指す方々に職場理解の機会を提供し、障がいのある方が安心して長く働き続けられる社会の実現に貢献してまいります。

【企業説明会 概要】

【株式会社ファンケルスマイルについて】

- イベント名：神奈川能力開発センター 企業説明会- 開催日：2026年6月12日（金）13:00～16:00- 会場：職業訓練法人 神奈川能力開発センター- 対象：1・2年訓練生および保護者- 参加企業：9社- 内容：参加企業による企業説明、質疑応答、個別相談- 全体参加者：約90人 ※ファンケルスマイルブース来訪者：8組

株式会社ファンケルスマイルは、株式会社ファンケルの特例子会社として1999年2月に設立されました。本社は神奈川県横浜市栄区にあり、2026年4月1日現在、7拠点で94人の障がいのある社員が活躍しています。

ファンケルグループの一員として、化粧品やサプリメントのサンプルセット業務、社内メール便の受配、書類のPDF化、物流補助など、多様な業務を担っています。障がいのある方一人ひとりが社会人として自立し、経験と成長を重ねながら笑顔で働ける職場づくりを進めています。