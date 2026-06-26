AWSの「2026 Japan AWS Top Engineers」「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」にCACの社員が選出

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株式会社シーエーシー

株式会社シーエーシー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐別當 宏友、以下CAC）は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン（以下、AWS）によるAWSパートナーネットワーク（以下、APN）のプログラムにおいて、「2026 Japan AWS Top Engineers」および「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に、当社の社員が選出されたことをお知らせします。




■「2026 Japan AWS Top Engineers」について


「Japan AWS Top Engineer Program」は、APNに参加している会社に所属するAWSエンジニアを対象にした日本独自の表彰プログラムです。特定の AWS認定資格を持ち、AWSビジネス拡大につながる技術力を発揮した活動を行っている、または技術力を発揮したその他の重要な活動や成果があるAWSエンジニアが選出されます。




「2026 Japan AWS Top Engineers（Services）」では、以下の社員が選出されました。


プロダクト&サービス本部　クラウドサービス部　並木　飛鳥




詳細は以下のURLをご参照ください。


https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers/




■「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」について


「Japan All AWS Certifications Engineer Program」は、APNに参加している会社に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」AWSエンジニアを対象にした表彰プログラムです。生成 AI をはじめとする先進テクノロジーの台頭に伴って資格体系が進化する中、継続して自己研鑽を重ね、専門性を高め、AWS 認定資格取得に成果を出したAWSエンジニアが選出されます。




「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」では、以下の14名の社員が選出されました。


エンタープライズサービス本部　産業サービス二部　清水 尚


金融・SIビジネス本部　金融ビジネス第三部　田仲 哲


金融・SIビジネス本部　デジタルソリューション部　ブロックチェーン推進グループ　村山 徹


プロダクト&サービス本部　クラウドサービス部　阿久津 寛太


プロダクト&サービス本部　クラウドサービス部　永川 竣一


プロダクト&サービス本部　クラウドサービス部　菊池 泰成


プロダクト&サービス本部　クラウドサービス部　佐藤 隼斗


プロダクト&サービス本部　クラウドサービス部　島村 泰輔


プロダクト&サービス本部　クラウドサービス部　田中 啓史


プロダクト&サービス本部　クラウドサービス部　並木 飛鳥


プロダクト&サービス本部　クラウドサービス部　畑下 諒多


プロダクト&サービス本部　クラウドサービス部　山田 新


プロダクト&サービス本部　クラウドサービス部　力田 陽子


プロダクト&サービス本部　クラウドサービス部　渡辺 剛




詳細は以下のURLをご参照ください。


https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/




■CACのAWS関連サービスについて


CACは、お客様にAWSをより簡単に、より便利にご利用いただくためのAWS導入支援サービス「enterpriseCloud+」を提供しています。


サービスの詳細については、以下のURLをご参照ください。


https://ecloudp.com/




＜株式会社シーエーシー（CAC）概要＞


所在地：東京都中央区日本橋箱崎町24番1号


代表者：代表取締役社長 佐別當 宏友


資本金：4億円（東証プライム上場 株式会社CAC Holdingsの100%子会社）


事業内容：システム構築サービス、システム運用管理サービス、業務受託サービス


コーポレートサイト：https://www.cac.co.jp/




[商標等について]


・本資料に記載されている社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。


・アマゾン ウェブ サービスおよびAWSは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。




＊本リリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。




＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞


株式会社シーエーシー


プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部


E-mail：cloudsales@ecloudp.com