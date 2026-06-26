AWSの「2026 Japan AWS Top Engineers」「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」にCACの社員が選出
株式会社シーエーシー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐別當 宏友、以下CAC）は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン（以下、AWS）によるAWSパートナーネットワーク（以下、APN）のプログラムにおいて、「2026 Japan AWS Top Engineers」および「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に、当社の社員が選出されたことをお知らせします。
■「2026 Japan AWS Top Engineers」について
「Japan AWS Top Engineer Program」は、APNに参加している会社に所属するAWSエンジニアを対象にした日本独自の表彰プログラムです。特定の AWS認定資格を持ち、AWSビジネス拡大につながる技術力を発揮した活動を行っている、または技術力を発揮したその他の重要な活動や成果があるAWSエンジニアが選出されます。
「2026 Japan AWS Top Engineers（Services）」では、以下の社員が選出されました。
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部 並木 飛鳥
詳細は以下のURLをご参照ください。
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers/
■「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」について
「Japan All AWS Certifications Engineer Program」は、APNに参加している会社に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」AWSエンジニアを対象にした表彰プログラムです。生成 AI をはじめとする先進テクノロジーの台頭に伴って資格体系が進化する中、継続して自己研鑽を重ね、専門性を高め、AWS 認定資格取得に成果を出したAWSエンジニアが選出されます。
「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」では、以下の14名の社員が選出されました。
エンタープライズサービス本部 産業サービス二部 清水 尚
金融・SIビジネス本部 金融ビジネス第三部 田仲 哲
金融・SIビジネス本部 デジタルソリューション部 ブロックチェーン推進グループ 村山 徹
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部 阿久津 寛太
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部 永川 竣一
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部 菊池 泰成
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部 佐藤 隼斗
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部 島村 泰輔
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部 田中 啓史
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部 並木 飛鳥
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部 畑下 諒多
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部 山田 新
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部 力田 陽子
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部 渡辺 剛
詳細は以下のURLをご参照ください。
https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/
■CACのAWS関連サービスについて
CACは、お客様にAWSをより簡単に、より便利にご利用いただくためのAWS導入支援サービス「enterpriseCloud+」を提供しています。
サービスの詳細については、以下のURLをご参照ください。
https://ecloudp.com/
＜株式会社シーエーシー（CAC）概要＞
所在地：東京都中央区日本橋箱崎町24番1号
代表者：代表取締役社長 佐別當 宏友
資本金：4億円（東証プライム上場 株式会社CAC Holdingsの100%子会社）
事業内容：システム構築サービス、システム運用管理サービス、業務受託サービス
コーポレートサイト：https://www.cac.co.jp/
[商標等について]
・本資料に記載されている社名、製品名等は各社の商標または登録商標です。
・アマゾン ウェブ サービスおよびAWSは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
＊本リリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞
株式会社シーエーシー
プロダクト&サービス本部 クラウドサービス部
E-mail：cloudsales@ecloudp.com