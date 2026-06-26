【無料ウェビナー開催のお知らせ】採用難時代を勝ち抜く飲食店経営戦略

TechMagic株式会社

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2026年6月26日

TechMagic株式会社

ロボット技術で"おいしい"体験を革新するTechMagic株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：白木裕士、以下「テックマジック」）は、働きがいを高める社内プラットフォーム「TUNAG」を提供する株式会社スタメン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大西泰平、以下「スタメン」）と共催で、外食産業の経営課題をテーマとした無料オンラインウェビナーを開催いたします。ロボット活用による省人化・生産性向上と、店舗スタッフの定着率・エンゲージメント向上を両立し、「辞めない店舗」を実現するためのヒントをお届けします。

■ ウェビナー概要

飲食業界では、人手不足や人件費の高騰への対応として、配膳ロボットや調理ロボットなどの導入が進んでいます。一方で、「ロボットを導入しただけでは店舗運営は改善しない」「現場スタッフのモチベーションや定着率の向上にも同時に取り組む必要がある」といった課題を抱える企業も少なくありません。

本ウェビナーでは、飲食店向けロボティクスソリューションを提供するテックマジックと、働きがいを高める社内プラットフォーム「TUNAG」を提供するスタメンが登壇。ロボット導入による省人化・生産性向上の最新事例に加え、店舗スタッフの働きがいや定着率の向上を実現する組織づくりについて解説します。「ロボット活用による業務効率化」と「人が活躍し続ける組織づくり」を両立し、持続的な店舗成長を実現するためのヒントをお届けします。

■ 本ウェビナーで得られること

・ロボット導入による業務改善と組織改善を両立する考え方

・ロボット活用で生まれた時間を、顧客体験の向上や人材育成へ活かす方法

・店舗スタッフの定着率向上・働きがい向上につながる具体施策

・自社における店舗DX・組織改革の次の一手

■ プログラム（予定）

・開催挨拶（5分）／テックマジック

・第一部（15分）人が辞めない店舗をつくるDX戦略 ～ロボット活用による現場負荷軽減と定着率向上～／テックマジック

・第二部（15分）人が辞めない店舗をつくる組織戦略 ～働きがいの向上で実現するスタッフ定着～／

スタメン

・第三部（10～15分）人手不足時代に求められる店舗づくりとは ～ロボットと人が共に活躍する組織を考える～（クロストーク）

■ 開催概要

開催日時：2026年7月23日（木）～24日（金） 11:00～11:50／14:00～14:50

2026年7月28日（火）～29日（水） 12:00～12:50／17:00～17:50

開催形式：オンライン

所要時間：45～50分

参加費：無料

対象：飲食店を展開する企業の経営者・役員、店舗開発・運営・商品開発・DX推進のご担当者 など

申込方法：こちら(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seROknhfDv2E)よりお申し込みください

■ 登壇者

・TechMagic株式会社 ロボット事業本部 イノベーション営業部 安齊 数真

・株式会社スタメン 組織人事コンサルタント 杉山 一彦 氏

■ TechMagic株式会社について

テックマジックは「サイエンスとテクノロジーの力で人類が創造的に生きる世界を実現する」というパーパスを掲げ、調理ロボット・業務ロボットを主軸とした事業を展開しています。クライアント様の課題を解決するため、高度にハードウェアとソフトウェアを融合させ、オペレーションを最適化するロボットソリューションを提供しています。省人化・効率化のために、ただ人の代わりに働くロボットではなく、人の手から生まれる幸せを人と一緒に生み出していく。幸福の質を高めていけるようなパートナーロボットを創っていきたいと考えております。

■ 株式会社スタメンについて

「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。」を経営理念に、2016年に創業。その後順調な事業拡大により2020年12月に株式上場。HR Tech領域のサービスである「TUNAG」、クラウド型のIT資産管理・操作ログ管理ツール「Watchy」をはじめとした、複数のサービスを展開しています。

■ TechMagic株式会社 事業内容

1. 調理ロボット事業

主に大手飲食チェーン店の厨房内における一連の調理工程を、ハードウェアとソフトウェア両方の技術を高度に融合して自動化します。料理の味やおもてなし品質はそのままに、調理工程に付随する人件費を抑制し店舗生産性を高めます。業務軽減でなく、スタッフ一人単位の省人化を既存店舗でも導入可能なコンパクト且つ高効率なプロダクトで実現。顧客の用途に応じ、幅広い調理方法・提供プロセスに対応します。

2. 業務ロボット事業

食品工場やセントラルキッチンで行われる、不定形食品の定量盛り付け、秤量、積付や洗浄後の食器仕分けなどの単純作業を知能ロボットによって自動化します。これにより、業務軽減と労務費用の削減だけでなく、施設業務全体のスループットを最大化し、生産性向上に貢献します。

■ 本件に関するお問い合わせ

TechMagic株式会社 ウェビナー運営事務局

infomail@techmagic.co.jp

■ 公式SNS

Facebook：https://www.facebook.com/TechMagicKK/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/TechMagicInc

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCcrCZ7ZjIGi2Rsk5wnP2ygw