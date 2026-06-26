買取再販の現場でリモート施工管理を導入　販売戸数1,000戸体制に向け、施工管理の効率化と人材育成を推進

株式会社エフステージ

株式会社エフステージ（本社：東京都文京区、代表取締役：藤島 昌義）は5月中旬より、本社と内装工事の現場をオンラインでつなぐ「リモート施工管理」の運用を開始しました。現場管理の効率化により生産性を高め、2027年度の目標売上高500億円・販売戸数1,000戸の達成を目指します。

「リモート施工管理」導入の背景

エフステージでは、中期経営計画2027に掲げる販売戸数1,000戸の達成に向け、買取再販事業のさらなる拡大を進めています。事業成長に伴い、施工現場の数や確認業務は今後さらに増加することが見込まれており、施工品質を維持しながら、より多くの現場を安定的に管理できる体制づくりが重要な課題となっています。

買取再販事業では、区分所有マンションを1部屋単位で仕入れるため、施工現場は1都3県の複数エリアに点在します。また、物件ごとに工期や進捗が異なるため、同日に近隣物件をまとめて確認するといった効率的な巡回計画を組みにくく、施工担当者の移動時間や確認業務の負担が大きくなりやすい特性があります。

こうした移動依存型の管理体制のままでは、担当件数の増加に伴い、施工担当者の負担増だけでなく、管理職による新人育成やチームマネジメント、協力会社へのタイムリーな指示・相談対応に充てる時間の確保が難しくなる可能性があります。

そこでエフステージでは、現地確認が必要な工程とリモートで確認・指示・相談が可能な工程を切り分け、施工管理の一部をオンラインで行う「リモート施工管理」の運用を開始しました。これにより、現場管理業務の効率化に加え、施工品質の維持、若手人材の育成、協力会社との連携強化を図り、事業成長に対応できる施工体制の構築を目指します。

「リモート施工管理」の概要

5月13日（水）より、施工部・施工課の課長3名の担当物件から「リモート施工管理」の運用を開始し、合わせて「リモート本部」を設置しました。

リモート本部と施工現場をオンラインで接続し、オンライン対応が可能な工程（全体の約4割）の進捗確認・指示・相談をリモートで実施します。

リモート本部と施工現場の職人をつなぐツールは、株式会社log build（神奈川県横浜市）のリモート施工管理システム「Log System」を使用しています。

「リモート施工管理」の効果

リモート施工管理の導入により、管理業務の効率化・人材の早期育成・施工協力会社との関係強化における下記の効果を期待しています。

【業務効率化】

・移動時間および確認業務の削減による、1人あたりの月間担当件数の増加

・移動時間および確認業務の削減による、新人育成・チームマネジメント時間の創出

・本部と現場のリアルタイム連携による、工事の遅延・手戻りの削減

【社内外の人材育成】

・本部と現場のリアルタイム連携により、新人社員および新規協力会社への即時サポートを実現し、

育成を促進

・複数現場・複数工程をリモートで横断的に確認できる環境により、新人社員への効率的なノウハウ

共有を可能にし、教育の質を向上

【協力会社との関係強化】

・本部と現場のリアルタイム連携により、協力会社（職人）が問題点を即時共有できる環境を

整備し、現場作業を安心して進められる体制を実現

・本部と現場のコミュニケーションの活性化により、協力会社との信頼関係を強化

特に、協力会社との連携強化による円滑なパートナーシップの構築は、本施策の重要な効果の一つと位置付けています。

■リモート本部 担当者コメント

リモート施工管理は、事業拡大に伴う施工管理体制の強化を目的として導入しました。

現在は運用開始直後のため効果を検証している段階ですが、現場と本部がリアルタイムにつながることで、これまで移動を伴っていた確認や相談の一部を効率化できる可能性を強く感じています。

また、協力会社からの質問や相談に対して迅速に対応できる環境づくりにもつながっており、品質維持と人材育成の両立に向けた取り組みとして期待しています。

今後も現場の声を取り入れながら運用改善を重ね、事業成長を支える施工管理体制の構築を進めてまいります。

リモート施工管理の導入により、生産性向上や社内外の人材育成を推進するとともに、協力会社との連携強化によって安定的な施工体制を構築し、2027年度の目標販売件数1,000戸の達成を目指します。

今後もエフステージは、買取再販市場におけるシェア拡大を力強く推進するとともに、パートナーである協力会社との信頼関係を深めながら、業界の指針となる企業として、私たちのビジョンである「安心して選択できる住宅市場」の実現に取り組んでまいります。

▶関連リンク

株式会社log buildのホームページ：https://www.log-build.com/

▶本件に関するお問い合わせ：https://www.fstage.co.jp/contact/other/

▶会社概要

・会社名：株式会社エフステージ

・所在地：〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル（受付4階）

・代表者：藤島 昌義

・事業内容：中古マンション買取再販事業（企画・設計・施工・検査・保証）、仲介業、

FC事業、コワーキング事業、不動産テック事業

・公式ＨＰ：https://www.fstage.co.jp/