子育て女性の42%が「夏休みが怖い」と回答　ワーキングペアレンツの心に寄り添う職場の全方位支援イベントを開催　夏休みにオフィスで自由研究

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、2026年8月1日（土）に紀尾井町本社において仕事と子育ての両立に奮闘する社員（ワーキングペアレンツ）の負担軽減に寄与することを目指し、夏休みワーキングペアレンツ支援イベント「好きを仕事にする天才になろう！お仕事大研究」を開催いたします。当日、社員は出勤扱いでオフィスで就業し、その背中を子どもに見せつつ仕事にも集中できる環境を提供します。子どもたちは「ランスタッドの1日社員」として専用のPCや社員証（ID）を支給され、人材サービスのプロの知見を活かしたオリジナルプログラムに参加して自由研究を完成させます。

■ ワーキングペアレンツが直面する「夏休みの壁」

ランスタッドが実施した「夏休みの働き方・暮らし方に関する意識調査」※¹によると、子育て中の人は子育てをしていない人よりも夏休みに対し不安や憂鬱を感じています。 その背景には出費や猛暑もありますが子供の夏休みによる負担増が最大の理由となっており、特に女性（70.6%)は男性（42.6%)よりも強い負担を感じているという結果となりました。こどもの夏休みで負担が増えると回答した人にその原因を尋ねたところ、1位が毎日のお昼ご飯やお弁当の準備 2位が自分の時間が全く取れないこと、3位が宿題の進捗チェックや手伝いと続きました。ランスタッドのワーキングペアレンツERG（従業員リソースグループ）が5月に実施した社内アンケートでも同様の結果が出ており、夏休みは家族で楽しく過ごすものという固定概念とは異なる切実な声が多数寄せられています。

■ 子どもたちの「好き」を未来の仕事につなげる、オリジナルプログラム

当日は、子どもたちの可能性を広げるとともに、ワーキングペアレンツの悩みを解消する以下のプログラムを実施します。1日だけのイベントですが、夏休みのプレッシャーに会社が寄り添う姿勢を見せることに意義があると考え、まずは紀尾井町本社でパイロットスタートするものです。

入社式： 子どもたちに専用のPCや社員証（ID）を配付し、ランスタッドの1日社員として迎え入れます。

ジュニア版・適職診断＆好きの因数分解： 子どもにも分かりやすいタイプ分け診断を実施し、自分の強みやスタイルを発見します。さらに、サッカーなどの「好きなこと」が将来どのような職業の可能性に繋がるのかを深掘りしてリサーチします。

親の職場調査とインタビュー： 親のデスクを訪問し、仕事の「リアル（仕事内容や一番嬉しい瞬間など）」を直接インタビューして親子の記念撮影を行います。

ランチ：負担要因となっている食事の用意は心配なく、参加者同士で交流しながら楽しみます。

名刺作成： 自分の肩書きを決定し、オリジナルの名刺を作成します。

自由研究レポートの作成： 1日の学びやインタビュー内容、写真をまとめ、夏休みの宿題としてそのまま学校に提出できる「自由研究レポート」を制作します。

親同士の交流会： こどもたちが名刺づくりなどをする間に親同士の意見交換の場も用意します。

■ イベント開催概要

夏休みワーキングペアレンツ支援イベント「好きを仕事にする天才になろう！お仕事大研究」

【日時】 2026年8月1日（土） 10:00 ～ 15:00（予定）

【場所】 ランスタッド株式会社 紀尾井町オフィス

【対象】 ランスタッド社員とその子ども（小学生限定・未就学児の同伴不可）

【参加人数】 20名

【形式】 対面開催

※¹ ランスタッド「夏休みの働き方・暮らし方に関する意識調査」 調査日：2026年6月19日 回答者：20代～40代の男女500人 調査方式：オンラインアンケート

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 38,480人

[売 上] 4兆2,537億円(230億7,700万ユーロ) 2025年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大※²）

[資 本 金] 7,376億8,866万円(40億200万ユーロ) 2025年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ184.33円換算/ 2025年12月末時点)

※² Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材およびクライアント企業に選ばれるパートナーとして 、労働市場の深い理解と4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じ、クライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。私たちは、あらゆるバックグラウンドを持つ人々に公平な機会を提供し、急速に変化する働く世界において人々が価値ある存在であり続けられるよう支援することに注力しています。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い働く世界の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約38,000人の社員が働いています。2025年には、15万社近いクライアント企業と170万人以上の働く人々を支援し、231億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 11年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

１）ランスタッド・エンプロイヤーブランドリサーチ2026 （下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/ja-jp/download/form/the-employer-brand-research-2026-report(https://services.randstad.co.jp/ja-jp/download/form/the-employer-brand-research-2026-report)

２） ランスタッドワークモニターレポート2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report(https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report)

３） ランスタッド法人向けブログ「WorkforceBiz」

https://services.randstad.co.jp/blog(https://services.randstad.co.jp/blog)

４）ランスタッド個人向けコンテンツサイト「キャリアHUB」

https://www.randstad.co.jp/careerhub/(https://www.randstad.co.jp/careerhub/)