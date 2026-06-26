「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」が6月30日（火）よりスタート！

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区）は、ディズニー公式オンラインストアで特別な限定アイテムが登場する「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」を6月30日（火）より開催します。詳細は特集ページよりご確認ください。

特集ページ :http://disneystore.jp/exclusive-magic/2026/

(C) Disney

◼ ディズニー公式オンラインストア限定の特別なアイテムが登場！

１. 【予約販売】ドナルドダック＆甥っ子たちのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーン

ドナルドとヒューイ、デューイ、ルーイが仲良く並んだぬいぐるみと、ドナルドに肩車され

て上手にバランスをとる3人がキュートなぬいぐるみキーチェーンが登場。きらめく素材を取り入れた、特別感のあるアイテムです。

＜予約期間＞

6月30日（火）10:00～7月31日（金）18:00

※なくなり次第終了

＜お届け予定＞

10月頃

(C) Disney ［画像掲載商品］ ぬいぐるみ 18,000円/ ぬいぐるみキーチェーン 8,500円

２. 【受注生産】作品をモチーフにした置き時計とLEDライト

『ふしぎの国のアリス』をモチーフにした置き時計が登場します。ソーサーの上で眠るアリスとダイナや、その様子を覗き込む白うさぎ、全体に散りばめられた色とりどりのお花など、作品の世界観を表現したつくりで、お部屋を華やかに彩ります。

また、『カールじいさんの空飛ぶ家』をモチーフにしたコスチューム姿のエイリアンデザインのLEDライトが登場します。エイリアンのチャーミングな姿が魅力的な遊び心あふれるデザインです。スイッチを入れると、カラフルな風船がライトアップし、お好きな場所に飾って癒やしの空間をお楽しみいただけます。

＜リクエスト期間＞

6月30日（火）10:00～7月31日（金）18:00

＜お届け予定＞

12月頃

※それぞれ注文数が300点以上で生産が決定します。

(C) Disney (C) Disney/Pixar ［画像掲載商品］ 置き時計 11,000円/ LEDライト 6,000円

◼ Arribas Brothersのコレクタブルアイテムを数量限定発売！

伝統とディズニーの魔法が融合したArribas Brothersのアイテムが数量限定で登場します。ラインストーンで華やかに装飾した「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスのフィギュアをはじめ、キャラクターや作品のワンシーンをモチーフにしたジュエリーボックスなどをラインナップ。

熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げ、それぞれのキャラクターの魅力を繊細に表現した特別なコレクションです。

(C) Disney

［画像掲載商品］

フィギュア＜スティッチ＞ 4,290円/ ジュエリーボックス＜『おしゃれキャット』 マリー＞ 6,930円/

フィギュア＜『ファンタジア』 ミッキーマウス＞ 30,140円/ ジュエリーボックス＜ダンボ＞ 5,830円/

フィギュア ＜『蒸気船ウィリー』 ミッキーマウス＞ 18,150円

◼ 『ザ・マペッツ』のぬいぐるみが登場！

『ザ・マペッツ』の個性豊かなキャラクターたちが、ぬいぐるみになって登場します。カーミットのチャーミングな目と細長い手足、ミス・ピギーの真っ赤なドレスやまつげをはじめ、衣装や毛並みなどそれぞれのキャラクターの魅力を表現しています。お部屋に飾って『ザ・マペッツ』の世界観をお楽しみいただけます。

(C) Disney

［画像掲載商品］

ぬいぐるみ 各5,200円

◼ 「ディズニーストア あいこじゃんけん」にスペシャルデザインが登場！

ディズニーストア店舗やディズニー公式オンラインストアでは、じゃんけんで“あいこ”になった方にオリジナルカードをプレゼントする「ディズニーストア あいこじゃんけん」を実施しています。「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」開催期間中、ディズニー公式オンラインストアのお楽しみ限定カードにスペシャルデザインが登場します。詳細は、下記ページよりご確認ください。

https://store.disney.co.jp/special/aiko-janken.html

(C) Disney

＜期間＞

6月30日（火）～なくなり次第終了

◼ あなたのお気に入りがグッズになるかも 好きなキャラクター投票開催！

オーダーメイドシリーズD-Made（ディーメイド）から新アートを決定する投票を開催します。ディズニーストア公式SNS（X、Instagram）をフォローし、対象の投稿に好きなキャラクター名と理由をコメントすることでご参加いただけます。商品化が決定したキャラクターは、D-Madeに新規アートとして追加し、期間限定で発売します。詳細は、下記ページよりご確認ください。

https://store.disney.co.jp/characters-vote.html

(C) Disney (C) & (TM) Lucasfilm Ltd.

＜投票期間＞

6月29日（月）12:00～7月3日（金）9:59

＜結果発表・発売日＞

7月31日（金）予定

◼ ディズニーストアクラブポイント3倍キャンペーンを実施！

「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」開催を記念して、ディズニー公式オンラインストア限定でポイント3倍キャンペーンを実施します。この機会にぜひ、ディズニーストアクラブへご登録いただき、お買い物をお楽しみください。ディズニーストアクラブの概要やご登録方法については、下記ページよりご確認ください。

https://store.disney.co.jp/disneystore-club.html

(C) Disney

＜実施期間＞

6月30日（火）0:00～7月6日（月）23:59

※ 画像をご使用の場合は、コピーライトを必ずご記載ください。各画像のコピーライトは、上記記載内容をご確認ください。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 記載内容は都合により中止、または変更になる場合がございます。