韓国ボーイズグループCMDM 夏公演新ポスター解禁！注目の無料ライブ＆限定イベントも

株式会社コンテンツセブン

韓国ボーイズグループCMDM（読み：シーエムディーエム）が、2026年夏の来日単独公演「CMDM Live in Japan 2026 -Summer Nostalgia-」を2026年7月18日（土）より開催するにあたり、このシーズンのために用意した新しいイメージポスター画像が公開された。

今シーズンは2回のフリーライブとスペシャルなイベントデーもご用意し、公演タイトル「Summer Nostalgia（夏の郷愁）」にふさわしく、エモーショナルで熱いステージを日本へお届けする。

■注目ポイント１.メンバーの個性がより堪能できる？！「イベントデー」

ステージパフォーマンスは最強かつハイレベルなCMDM。だがしかし、実はメンバーにはまだまだ隠された魅力が？！今回の長期公演では、全日程を通して何度足を運んでも新鮮な楽しさを味わえるよう、メンバーの個性を堪能できる充実のコンセプトデーや特別企画を予定している。

・ノユルデー（7/20）： ノユルによるノユルのための、特別な一日

・ユニットデー（7/25）： メンバーが特別に準備した、この日限りのスペシャルパフォーマンス

・オリジナル曲チャレンジ映像撮影イベント（8/7・8/21）： 前売り予約者から抽選で各回5名限定。当選者のスマホで、メンバー2名と一緒にオリジナル曲のチャレンジ動画を撮影できる神イベント

・学生服デー（8/8）： メンバー全員が制服姿で登場する、滅多に見られない貴重な胸キュンチャンス

・ソロデー（8/15）： メンバーそれぞれが個性を魅せる、単独ステージ

・私服デー（8/22）： ファン待望の人気イベントが復活。メンバーのリアルでおしゃれ（？）な私服を披露

■ 注目ポイント２.どなた様も大歓迎！2回の「フリーライブ」

初日の7月18日（土）、8月1日（土）はどなたでも観覧が無料のフリーライブ！

土曜日にフリーライブなんて大盤振る舞い！

「ちょっと寄ってみようかな」なんて気軽に遊びに来て欲しい！そんな気持ちをこめたフリーライブ。当日会場受付ももちろん可能だが、前シーズンでもスタンディングが多数出たほどの人気だったので、事前予約で満席となった場合は当日枠は争奪戦の可能性も？！事前予約（無料）が断然おすすめ！

■ 注目ポイント３.「初回観覧無料」＆ツーショット撮影インスタントフォトプレゼント

より多くの方にCMDMのパフォーマンスを体験してもらうため、「初回観覧無料」キャンペーンを実施。CMDMの過去の単独公演を一度も観覧したことがない方を対象に、無料でライブにご招待。さらに、初回観覧の特典として「お好きなメンバー1名とのツーショットインスタントフォト撮影券（当日のみ有効）」がもれなく1枚プレゼントされるという、見逃せない太っ腹な企画。

（当日会場受付）

ハイレベルなダンスと確かな歌唱力で次世代を牽引するCMDM。今シーズンはファンはもちろん、初めて彼らの世界に触れる方々にとっても、土曜日のフリーライブや初回観覧無料キャンペーンといった最高のチャンスが用意されている。一般チケットの予約も好評受付中！

ステージの上で眩しいほどに輝く5人の主人公たちが、劇場であなたを待っている。

2026年の夏、最高の郷愁（ノスタルジー）と熱狂を体感しに、ぜひ一度足を運んでみてはいかがだろうか。

【単独公演「CMDM Live In Japan 2026 -Summer Nostalgia-」】

CMDM Live In Japan 2026 -Summer Nostalgia- FREE LIVE

2026年7月18日(土)14:00 ※60分公演

CMDM Live In Japan 2026 -Summer Nostalgia- FREE LIVE

2026年8月1日(土)18:00 ※60分公演

◆LIVE SCHEDULE

公演時間：60分

2026年7月19日(日) 16:00 (K-Stage O!)

2026年7月20日(月) 16:00 (J-Stage O!)★ノユルデー★

2026年7月24日(金) 16:00 (K-Stage O!)

2026年7月25日(土) 18:00 (K-Stage O!)★ユニットデー★

2026年7月26日(日) 18:00 (K-Stage O!)

2026年7月30日(木) 18:00 (K-Stage O!)

2026年7月31日(金) 18:00 (K-Stage O!)

2026年8月2日(日) 14:00 (K-Stage O!)

2026年8月6日(木) 18:00 (K-Stage O!)

2026年8月7日(金) 18:00 (J-Stage O!)★オリジナル曲チャレンジ映像撮影イベント★

2026年8月8日(土) 16:00 (J-Stage O!)★学生服デー★

2026年8月9日(日) 16:00 (J-Stage O!)

2026年8月11日(火) 16:00 (K-Stage O!)

2026年8月13日(木) 18:00 (K-Stage O!)

2026年8月14日(金) 18:00 (K-Stage O!)

2026年8月15日(土) 16:00 (K-Stage O!)★ソロデー★

2026年8月16日(日) 18:00 (K-Stage O!)

2026年8月20日(木) 18:00 (K-Stage O!)

2026年8月21日(金) 18:00 (K-Stage O!) ★オリジナル曲チャレンジ映像撮影イベント★

2026年8月22日(土) 16:00 (K-Stage O!) ★私服デー★

2026年8月23日(日) 18:00 (K-Stage O!)

2026年8月27日(木) 18:00 (K-Stage O!)

2026年8月28日(金) 18:00 (K-Stage O!)

2026年8月29日(土) 16:00 (K-Stage O!)

2026年8月30日(日) 16:00 (K-Stage O!)★シーズンラストライブ★

○曜日限定イベント

毎週木曜日公演：前売りチケット予約者限定プレゼント

お好きなメンバー2名＋お客様1名の計3名でインスタントフォトが撮影できるユニット撮影券を１枚プレゼント

○初回観覧無料＆ツーショット撮影インスタントフォトプレゼント

初回でお越し下さった方にはもれなく、お好きなメンバー1名とツーショットでインスタントフォトが撮影できる特典券を1枚プレゼント

◆会場

7/20, 8/7 ~ 8/9

J-Stage O! (東京都新宿区大久保1-8-4 K-SQUARE 3F)

7/18 ~ 7/19, 7/24 ~ 8/6, 8/11 ~ 8/30

K-Stage O! (東京都新宿区大久保1-8-4 K-SQUARE 3F)

◆チケット

前売り券 : 4,000円(税込)

当日券 : 4,000円(税込)

【前売りチケット予約特典】

前売りチケット予約者全員に、限定サイン入りフォトカードを1枚贈呈

※メンバーの「一言メッセージ＋サイン」入り

※各メンバー3種類、ランダムで配布（全15種）

※予約特典は当日のチケット交換の際に会場にてお渡し。

※当日のみ交換が可能

（FREE LIVEは対象外）

★★チケット販売 : STARTICKET（スターチケット）

https://www.starticket.jp/

※お申し込み・ご来場の際には関連サイトの記載事項をよくお読みになり、ご了承されたものといたします。

主催 : 株式会社コンテンツセブン

運営企画 : 株式会社MAIN BASE

■CMDM公式SNS

【X】https://x.com/CMDM_JAPAN

【Instagram】https://www.instagram.com/cmdm_official/

【TikTok】https://www.tiktok.com/@cmdm_official

■CMDM公式HP

https://www.cmdm.jp/

■CMDM公式YouTube

https://www.youtube.com/@CMDMofficial/videos

■CMDM公式ファンクラブ

https://cmdm-fc.bitfan.id

■CMDMプロフィール

韓国の5人組ボーイズグループ。

グループ名は「指揮官」を意味する「commander」に由来し、メンバー全員がステージ上の主人公となり次世代のK-POPを先導するという意味を持つ。

2023年4月に韓国デビュー、同年6月には初の日本単独公演を大成功させ、次世代の代表グループとして頭角を現した。

2026年3月10日発売の日本初オリジナル曲『Leash』は、オリコンデイリーシングルチャート第2位を獲得する快挙を達成。

さらに、オリコンウィークリーチャートやBillboard JAPAN Top Singles Salesでも15位にランクインする好成績を収めた。

彼らの最大の武器は、ハイレベルでエネルギッシュなダンスステージと、観客の心に突き刺さる確かな歌唱力。K-POP激戦時代の中でもひときわ高い注目を集めるグループとして、次なるステージへ向けて着実に飛躍への助走を続けている。