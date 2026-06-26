思わず写真に収めたくなる、お台場夏の夜。8月末で閉館するアク和リウムに、レインボーブリッジの夜景が重なる新演出が6月27日（土）より公開。

株式会社UWS ENTERTAINMENT

水族館など魚に関するエンターテインメント事業を展開する株式会社UWS ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役：宮澤雅教、以下 UWS）は、東京都港区台場の大型複合ショッピングセンター「アクアシティお台場」にて運営するエンターテインメントアクアリウム施設『UWS AQUARIUM GA☆KYO（ガキョウ）』にて、2026年6月27日（土）より新たな演出を公開いたします。

■ 閉幕によせて

『UWS AQUARIUM GA☆KYO』は、2022年7月のオープン以来、日本の「雅」をテーマに、金魚や和の意匠とデジタル技術を重ね合わせた独自のアクアリウムとして、お台場の地で多くのお客様をお迎えしてまいりました。盆栽などの和の文化と生きものの美しさが織りなす館内は、国内のお客様はもちろん、海外から訪れる方々にも親しまれ、約4年にわたって日本の美を伝えてまいりました。これまで足をお運びくださったすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。

閉館を控えたこの夏、「見る」場所から、景観とともに「過ごす」場所へと館内を再編集。入口正面には象徴的なアイキャッチ水槽を据え、思わず足を止めて近づきたくなる見せ場を新たに作成しました。また、一部の水槽の前には台を設け、飲み物を片手に作品とゆっくり向き合えるような空間に。メインエリア「龍宮～RYUGU」では、夜になるとレインボーブリッジを望む夜景が情景に重なり、昼とは異なる表情が生まれます。加えて、浴衣の無料貸し出しもご用意。和の装いで館内をめぐれば、写真も気分も、より夏らしいひとときになります。

そして、これまで足を運んでくださった皆さまへの感謝を込め、館内初のドリンク特典として、冷たい夏のラムネをお配りします。

▼ エリア5：龍宮～RYUGU

【ラムネ特典・販売について】

入場料をお支払いいただいた方（大人1,500円／小人800円）を対象に、特典として1本ずつ無料でラムネをお配りします。小学生未満のお客様など入場料が無料となる方は特典の対象外となりますが、ご希望の場合は別途販売にてお求めいただけます。

■「UWS AQUARIUM GA☆KYO」店舗概要

開館時間 ：平 日 11:00 ～ 20:00

土 日 祝 11:00 ～ 21:00

(※アクアシティお台場営業時間に準ずるため、営業時間が異なる場合がございます)

料金 ：大人：1,500円（中学生以上）／小人：800円（小学生）※小学生未満は無料。

場所 ：東京都港区台場１－７－１アクアシティお台場 3F

Webサイト：https://uws-gakyo.com

■「株式会社UWS ENTERTAINMENT」について（ Webサイト https://www.uws.jp/ ）

会 社 名 ：株式会社UWS ENTERTAINMENT

所 在 地 ：〒135-0091 東京都港区台場一丁目7番１号 アクアシティお台場３階

代 表 者 ：代表取締役 宮澤雅教

事業内容：イベントの企画・運営、アクアリウムの制作・展示・メンテナンス、アクアリウムのリース・レンタル