ザムスト、「資生堂・JAL レディスオープン」に協賛・出展

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）は、2026年7月2日（木）から開催される「資生堂・JAL レディスオープン」にて、ZAMSTブースを出展し、夏のゴルフを快適にプレーするための暑熱対策アイテムの体験会、即売会を実施します。

■生涯スポーツ「ゴルフ」をサポートすべく、ザムストはゴルフへの取り組みを強化

ゴルフは、老若男女問わず各々の目的や目標に向けてプレーすることのできるスポーツです。また、生涯にわたって親しむことのできる「生涯スポーツ」でもあります。

スポーツ庁は、2022年3月に第3期スポーツ基本計画を策定し、その中で「国民のスポーツ実施率の向上」について目標を掲げています※1。

「少しでも多くの方がゴルフを楽しみ、生涯にわたってプレーを継続してほしい」。その思いから、ザムストは2024年からゴルフ市場への取組みを強化し、2025年3月にはゴルフ用インソールの発売も開始しました。インソールだけでなく、サポーターや暑熱対策アイテムの訴求も進めています。

※1：スポーツ庁「第3期スポーツ基本計画」 『第3期スポーツ基本計画の概要』 https://www.mext.go.jp/sports/content/000021299_20220316_1.pdf

■「資生堂・JAL レディスオープン」協賛の背景

「資生堂・JAL レディスオープン」は努力と挑戦を重ねた選手たちのひたむきなプレーや、そこから生まれる感動のドラマを通じて、一人ひとりの心身ともに豊かでいきいきとした美しさ「アクティブビューティー」の実現の一助となるべく開催される大会です。

当社は、トッププロたちが名誉を懸けて競い合う本大会に協賛し、出場選手の応援、サポートを行うとともに、体験を通じて多くのゴルファーや関係者の皆様にザムストの暑熱対策アイテムについて知っていただけるよう、「資生堂・JAL レディスオープン」へ出展することとなりました。

▲ザムスト契約選手の都選手(左)、穴井選手(中央)、尾関選手(右)も本大会に出場！■資生堂・JAL レディスオープン 概要 https://corp.shiseido.com/golf/jp/(https://corp.shiseido.com/golf/jp/)

会期：2026年7月2日（木）～5日（日）

会場：戸塚カントリー倶楽部 東コース

主催：株式会社資生堂、資生堂ジャパン株式会社

特別協賛：日本航空株式会社

入場料：7月2日（木）/7月3日（金）：当日券5,000円（税込）、前売券4,000円（税込）

7月4日（土）/7月5日（日）：当日券6,000円（税込）、前売券5,000円（税込）

※中学生以下は入場無料

■ザムストブース 出展概要

ザムストブースでは、夏場のゴルフを快適に楽しむための暑熱対策アイテムの体験会、および即売会を実施します。

プレー中はもちろん、観戦時にも活用できるおすすめのアイテムを取り揃え、実際に製品をお試しいただきながら、その機能性や快適性を体感いただけます。「どのくらいの効果があるのか試してみたい」という方も、ぜひ会場でザムストの暑熱対策アイテムをご体験ください。

出展ブースを通じて来場者の皆様に特別なブランド体験をご提供いたします。

■夏場のゴルフにおすすめのザムスト商品▲ザムスト COOL SHADER アクティブベスト(https://www.zamst-online.jp/SHOP/389531.html)▲ザムスト アイスバッグ首用(https://www.zamst-online.jp/SHOP/387000.html)▲ザムスト WIDE SUNSHADER(https://www.zamst-online.jp/SHOP/387100.html)▲ザムスト アームスリーブ COOL EDITION(https://www.zamst-online.jp/SHOP/38583.html)■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムスト ブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb■ZAMSTパートナーズ https://www.zamst-online.jp/brand/partner

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントン、など、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

バレーボール：西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、、佐々木千紘、宮部藍梨、

バスケットボール：富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、寺嶋恭之介、岡田大河、トレイ・ヤング

サッカー：宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、中村草太、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮、鈴木淳之介

テニス：西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン：岩出玲亜 / スキージャンプ：葛󠄀西紀明

ゴルフ：穴井詩、都玲華、尾関彩美悠 、勝俣陵 / バドミントン：松友美佐紀 /

野球：秋山翔吾、松本剛、岸田行倫 / フェンシング：東莉央、東晟良

他アスリート・チーム多数

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）