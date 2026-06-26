吉野家公式通販ショップにて有田焼『金文字丼』を含むお中元ギフトを販売‐500円OFFになる早割クーポンも配信中‐

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区 代表取締役社長 成瀬哲也、以下吉野家）は、「吉野家公式通販ショップ」他ECモール店舗で、本日から8月19日(水)10までの期間『金文字丼』ほかお中元に贈れるギフトセットを販売します。対象商品は全て送料込み、サンクスカード付きで、さらに早期特典の500円OFFクーポンも発行しております。

長期休暇を迎えるサマーシーズンに、ご飯の支度のお助けにもなる冷凍牛丼の具を、大切な方にお届けしてはいかがでしょうか。

吉野家公式通販『お中元』特設ページ ： https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/echugen/

■大好評 の「金文字丼」

金色で「吉野家」の文字をあしらった、公式通販限定の有田焼丼です。吉野家店舗で牛丼並盛を提供する丼と同じサイズで、冷凍牛丼の具とあわせてご利用いただくことで、ご自宅でも店舗さながらの雰囲気をお楽しみいただけます。ご自宅でも吉野家らしい食事体験をお楽しみいただける商品として、多くのお客様にご利用いただいております。

■吉野家の冷凍牛丼の具

「金文字丼」サイズ： 高さ8.5cm × 横14.3cm

1993年の販売開始以来多くのお客様にご利用いただき累計出荷数5億食を突破しました。ご家庭で手軽に吉野家の味をお楽しみいただける商品として、忙しい日の食事やストックとして、離れて暮らすご家族への贈り物など、さまざまなシーンでご利用いただいております。

※93年3月から26年2月末までの累計出荷数から推定

■どんぶりと牛丼のセット

金文字丼とのセット

■牛丼の具6袋＆金文字丼【冷凍】

6,600円(税込)

URL: https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g667256/

お箸も吉野家で揃えて

■牛丼の具6袋＆金文字＆箸【冷凍】

7,800円（税込）

URL: https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g667257/

●オリジナルのギフトボックスとラッピング

「金文字丼」が含まれるセット商品は、通販限定の特製どんぶり柄箱に梱包してお届けいたします。

【吉野家公式通販ショップ】他お中元ギフト

■人気のから揚げが牛丼の具とセットに

■から揚げバラエティセット

価 格：5,300円(税込)

内 容：冷凍牛丼の具6袋、冷凍豚丼の具2袋、冷凍牛鍋丼の具2袋、冷凍焼鶏丼の具2袋、

冷凍から揚げ1袋、冷凍紅生姜1袋

URL：https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g667206/

■吉野家こだわりのうなぎ蒲焼をご家庭にお届け

■牛丼の具6袋うなぎ蒲焼3袋＋とろろ2袋4食【冷凍】

価 格：7,344円(税込)

内容量：冷凍牛丼の具6袋、冷凍うなぎ蒲焼3袋、冷凍とろろ2袋

URL: https://e-shop.yoshinoya.com/shop/g/g666859/

参考）吉野家『冷凍牛丼の具』累計出荷数5億食を突破

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000538.000019432.html

■吉野家公式通販ショップ https://e-shop.yoshinoya.com/

■その他モール公式通販サイト

吉野家オフィシャルショップ 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/yoshinoya-shop/

吉野家公式ショップ Yahoo！ショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/yoshinoya-shop/

吉野家公式ショップ dショッピング店 https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/yoshinoya/

吉野家公式ショップ auPAYマーケット店 https://wowma.jp/user/94866314/feature

（参考）吉野家公式通販ショップはeギフトサービスを展開しています。

https://e-shop.yoshinoya.com/shop/e/eanygift/

株式会社 吉野家

吉野家はお客様に本物の「うまさ」をご提供することをこだわるとともに、お客様の日々の生活によりそい「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めてまいります。