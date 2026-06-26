発酵性タンパク質食品「kin-pun」を使用した『サブレ・F・サレ』をJR鶴岡駅構内「NewDaysミニ鶴岡店」で限定販売

フェルメクテス株式会社

フェルメクテス株式会社（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：大橋由明、以下フェルメクテス）は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）まで開催される「山形庄内夏の観光キャンペーン」に合わせ、発酵性タンパク質食品「kin-pun」を使用した焼き菓子『サブレ・F・サレ』を、NewDaysミニ鶴岡店にて限定販売します。

本商品は、庄内の食文化と発酵技術を掛け合わせた、「山形庄内夏の観光キャンペーン」をきっかけに開発したお土産です。生地にはkin-punを配合し、使用する小麦の一部に庄内産の月山小麦（全粒粉）、塩には鶴岡市で作られている日本海の塩「はなさきの塩」を採用。さらに、パッケージには羽黒山五重塔や月山のイラスト、「海里」のロゴマークをあしらい、庄内の自然や文化を感じられるデザインにしています。

サブレ・F・サレ（※パッケージイメージ）サブレ・F・サレ・ショコラ （※イメージ写真）

鶴岡駅は、観光や帰省、ビジネスで庄内を訪れるお客様を迎える地域の玄関口です。フェルメクテスは、本商品の販売を通じて、庄内の食や文化、そして地域から生まれた新たな食品の魅力を、より多くのお客様へお届けしてまいります。

■販売期間

2026年7月1日（水）～9月30日（水）

■販売場所

JR鶴岡駅構内「NewDaysミニ鶴岡店」



■販売商品

・サブレ・F・サレ（プレーン）2枚入り 300円（税込）

・サブレ・F・サレ（ショコラ）2枚入り 300円（税込）

※内容は変更となる場合があります。

kin-punについて

「kin-pun（きんぷん）」は、納豆菌（Bacillus subtilis var. natto）を活用した粉末状の発酵性タンパク質食品です。グルテンフリー・高タンパク質といった特長に加え、発酵の香りや旨味を備えており、パン・麺・菓子・ソースやドレッシングなど多用途に展開可能です。▶ ブランドサイト：https://kin-pun.jp