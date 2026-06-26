バーチャル空間で、日本の夏の文化を楽しもう。株式会社V、3D和装ブランドKimonowaの新作浴衣『MyYukata 2026』を制作！

株式会社V

株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰、以下「V」）は、日本最大級の振袖・はかまポータルサイトを運営する株式会社TeraDox（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋藤啓司、以下「TeraDox」）のVRChat向け本格和装プロジェクト「Kimonowa」における、新作3D浴衣『MyYukata 2026』および男性向け『MyYukata 2026 for Men』を制作いたしました。

本商品は、2026年6月25日(木)より販売開始されます。発売にあわせて、発売記念セールやプレゼントキャンペーン、SNS動画の公開、VRChat内イベント・コミュニティとの連携施策も実施予定です。

■ バーチャル空間で「夏の和装文化」を次世代へ

「Kimonowa」は、株式会社TeraDoxが『未来で私は伝統を纏う』をコンセプトに展開する、VRChat向け3D和装ブランドです。

2025年12月に発売した『MyFurisode 2026』は、発売後3,800着を販売し、VRChat上で晴れ着を楽しむ文化の広がりを後押ししました。また、2026年1月にTeraDoxとVが開催した「Kimonowa メタバース成人式 2026」には、2日間で約400名が参加。アバターを通じて大切な節目を祝い、友人やコミュニティと記念の時間を共有する、新たな成人式のかたちを創出しました。

続く『MyHakama 2026』と連動して2026年4月に開催した「きものdeお花見会」では、延べワールドVisit数10,000以上、訪問者数3,000名以上、最大同時接続数約900名を記録。9つのイベント・コミュニティと連携し、全25インスタンスで実施されるなど、和装をきっかけに季節行事や交流体験を生み出すプロジェクトとして、VRChat内で着実に広がりを見せています。

こうした反響を受け、今回は夏の季節行事や交流、写真撮影を楽しめる新たな和装として、『MyYukata 2026』および『MyYukata 2026 for Men』を展開します。

商品販売に加えて、アンバサダーやVRChat内イベント・コミュニティとの連携を通じ、デジタル空間で日本の季節文化に触れる機会をさらに広げてまいります。

■ こだわりを詰め込んだ新作浴衣『MyYukata 2026』発売

『MyYukata 2026』は、女性向けアバターで夏の和装を楽しめる3D浴衣です。6種類の柄と3種類の帯に加え、帯締め、帯留め、髪飾り、かごバッグ、下駄、うちわなど、浴衣姿を彩る小物も収録予定です。最大13アバターへの対応を予定しており、好みやシーンに合わせた着こなしを楽しむことができます。

男性向け『MyYukata 2026 for Men』では、4柄のカラーバリエーション３柄に加え、角帯、信玄袋、下駄、うちわなどを収録予定です。最大11アバターへの対応を予定しており、女性向け・男性向けを別商品として同時発売することで、幅広いVRChatユーザーが夏の和装を楽しめる構成となっています。

また、発売にあわせて2026年6月25日(木)から7月11日(土)まで発売記念セールを実施予定です。『MyYukata 2026』は通常価格2,000円、フルセット4,500円のところ、セール期間中は1,600円、フルセット3,500円で販売予定です。『MyYukata 2026 for Men』は通常価格1,500円、フルセット3,500円のところ、セール期間中は1,200円、フルセット2,800円で販売予定です。

制作にあたっては、伝統的な浴衣の雰囲気を大切にしながら、バーチャル空間で鮮やかに映える色柄やシルエット、小物の見え方まで丁寧に調整しました。夏の夜や祭りの空気感、写真撮影での華やかさを感じられる一着に仕上げています。

■『MyYukata 2026』『MyYukata 2026 for Men』概要

販売ページはこちら :https://kimonowa.booth.pm/

商品名：MyYukata 2026 フルセット

（6種類の柄と3種類の帯に加え、帯締め、帯留め、髪飾り、かごバッグ、下駄、うちわなど小物付きのセット）

販売開始日：2026年6月25日（木）

販売URL：https://kimonowa.booth.pm/items/8504104

対応アバター： しなの／マヌカ／ミルフィ／ミルティナ／ラムネ／ショコラ／ルルネ／キプフェル／Sio／海咲／Mayo／森羅／エク

フルセットセール価格：3,500円／通常価格：4,500円（税込）

衣装単体：セール価格1,600円（税込）／通常価格2,000円

商品名：MyYukata 2026 for Men フルセット

（浴衣4柄、帯３柄、下駄、信玄袋、うちわなど小物付きのセット）

販売開始日：2026年6月25日（木）

販売URL：https://kimonowa.booth.pm/items/8500610

対応アバター：狛乃／斑霞／士堂／+Head／獏／ドラゴニュート・ヴラウ／彼方／くうた／泣夜／水瀬

フルセットセール価格：2,800円／通常価格：3,500円（税込）

衣装単体：セール価格1,200円／通常価格1,500円（税込）

■VRChatイベント・コミュニティとの連携を通じて、夏の交流体験を創出

本商品の発売を記念し、VRChat内の特設ワールドおよび連携イベント・コミュニティと連動した夏の交流企画を予定しています。

本施策では、17団体のVRChatイベント・コミュニティとの連携を予定しており、浴衣を着用し、撮影、交流など、夏の和装を楽しめる機会を展開します。最大220名のキャスト、約30インスタンス規模での実施を計画しており、バーチャル空間における夏祭りのようなにぎわいを生み出すことを目指します。

イベント名：ゆかたde納涼会

開催日時：2026年7月11日(土) 22:00～23:30

参加方法：

Kimonowa公式インスタンスへのご参加方法

下記VRCグループへの参加の上、開催時間にグループインスタンスにJoinください

https://vrchat.com/home/group/grp_b943c873-7da5-4277-a89d-b868baa16a3c

※協賛団体のインスタンスへのご参加方法は各団体様のSNSをご確認ください。

協賛団体：

Ephemeral／Fortuna -VRCabaret Club-／LUNA REAL -virtual cabaret club-／ZOLECHUNA／イケボ喫茶"Guarigione"／オムライス専門メイドカフェ『OmuChat』／どりーむぷらねっと／コココイ／マジぎゃる学園／ぴんくあたまかふぇ -MeltyFroth-／フレンチメイドカフェ ふる～る／まほろばのれん街／超DJ特化型ホストクラブ"Attrazione"／彼岸旅館逢曲時／蜜龍 -ChinaCafe-／約束カフェバー／妖精酒場FoF

※本イベントの参加には、VRChatのアカウントが必要です

■ 関連リンク

Kimonowa公式X： https://x.com/Kimonowa_JP

Kimonowa BOOTHショップ： https://kimonowa.booth.pm/

公式Discord： https://discord.gg/HcSWnb4THq

VRChatグループ： https://vrchat.com/home/group/grp_b943c873-7da5-4277-a89d-b868baa16a3c

■Kimonowaについて

「Kimonowa」は、『未来で私は伝統を纏う』を合言葉に和装文化をメタバースへ広めることを目指す本格和装ブランドです。

Vはその想いに寄り添いながら、2026年3月27日(金)に発売された『MyHakama 2026』の制作および、同商品と連動して2026年4月4日(土)に開催したVRChatイベント「きものdeお花見会」の制作進行に続き、今回の『MyYukata 2026』および男性向け『MyYukata 2026 for Men』においても、衣装制作やSNS・広報施策、VRChatイベント・コミュニティとの連携における制作進行を支援しています。

今後も、バーチャル空間における日常に寄り添いながら、和装をまとい、同じ趣味を持つ方々が交流できる機会をつくり、メタバースならではの新しい和装文化の発展を目指してまいります。

■ 株式会社Vについて

株式会社Vは、次世代ソーシャルワールド領域において、VRChatを中心に国内最大級のコミュニティ・サービスを展開する企業です。

ソニーグループ、スクウェア・エニックス、伊藤忠商事等と資本業務提携し、日本を代表するIP・企業・自治体とのプロジェクトを推進しながら、世界中のVRChatユーザーの文化と経済を支えるインフラを構築しています。

■会社概要

会社名：株式会社V

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目２－１ 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役兼CEO 藤原光汰

URL：https://v-inc.jp