AGEST、SBOM Archi（脆弱性リスク管理ツール）が「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」大企業部門など3部門で1位に選出

株式会社AGEST

先端品質テクノロジーを活用してソフトウェアの品質・安全性向上を支援する株式会社AGEST(本社: 東京都文京区、代表取締役 社長 執行役員 CEO: 二宮 康真、以下、「AGEST」)は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」の「大企業部門」「エネルギー/環境/リサイクル系部門」「小売/流通/商社系部門」の計3部門において、当社が提供する脆弱性リスク管理ツール「SBOM Archi」が1位に選出されたことをお知らせいたします。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2026年1月1日～2026年5月31日までの間に行われた資料請求数（※2）をもとに選出しています。今回AGESTが受賞した脆弱性(セキュリティ)診断カテゴリの「大企業部門1位」は同カテゴリにおいて、対象期間内に大企業（1,000名以上）に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、「エネルギー/環境/リサイクル系部門1位」「小売/流通/商社系部門1位」の1位は、同カテゴリにおいて対象期間内にそれぞれの部門・業界に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、期間中に最も多くの資料請求を集めたサービスとして選出されたものです。

なお、「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

「SBOM Archi」の口コミはこちらからご覧いただけます。

https://boxil.jp/service/50801/

以上

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

【AGESTについて】

AGESTは、「先端品質テクノロジーで、すべてのDXに豊かな価値と体験を」をビジョンに掲げ、先端テクノロジーの研究や最新技術に対応したQAテックリード人材の育成を推進し、次世代QAソリューションの提供を通じて、高度デジタル社会の発展に貢献しています。

https://agest.co.jp

【SBOM Archiに関するお問い合わせ】

サービスサイト：https://agest.co.jp/sbom/sbom/index

お問い合わせ先：https://agest.co.jp/sbom/apply

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社AGEST IR広報室 広報担当

Mail:ml-pr@agest.co.jp

Tel:03-5333-1246