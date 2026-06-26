ケンズパス株式会社

ケンズパス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：高好理紗）は、2026年7月3日（金）、「アンドリューのエッグタルト道頓堀本店」を移転オープンいたします。

1999年のオープン以来、多くのお客様に愛されてきた道頓堀本店は、旧店舗から徒歩約4分の場所へ移転し、「焼きたて体験を主役にした旗艦店」として新たなスタートを切ります。オープンに合わせ、道頓堀本店先行販売として「チョコレート」と、ブランド初の惣菜系タルト「キッシュ」を発売。また、7月3日（金）～5日（日）の3日間限定で「道頓堀本店移転オープンキャンペーン」を開催いたします。

道頓堀本店先行販売商品について

◆キッシュ（ほうれん草とベーコン）（税込430円）

アンドリューのエッグタルト初となる惣菜系タルトです。

サクサクのパイ生地に、ほうれん草、ベーコン、こだわりの卵、4種類のチーズを使用。それぞれの特徴を活かしながら、コクと食べやすさのバランスを追求しました。朝食やブランチにもぴったりの商品です。

◆チョコレート（税込450円）

お子様から大人まで、幅広い世代にお楽しみいただけるチョコレートタルトです。

ビターチョコレートとチョコレートクリームの2層仕立て。濃厚ながらも最後まで飽きずに楽しめる味わいに仕上げました。

キッシュ（ほうれん草とベーコン）（税込430円）チョコレート（税込450円）

どちらもエッグタルト同様、当日中は常温でお持ち歩きいただけます。お持ち帰り後は冷蔵庫で保存し、ご購入日を含めて3日以内にお召し上がりください。ご自宅用としてはもちろん、手土産にも最適です。今回の新商品が加わり、道頓堀本店の定番タルトは計3種類のラインナップとなります。

◆開発担当者コメント

「甘いタルト」だけでなく、卵の魅力を活かした「食事として楽しめる商品」をお届けしたい。そんな想いで、ブランド初の惣菜系タルトの開発が始まりました。家族や大切な方と食卓を囲める商品を目指し試作を重ねる中、エッグタルト専門店ならではの可能性を感じました。また、お客様から「朝食にエッグタルトを食べている」「惣菜系もほしい」というお声も多く、開発の大きな後押しとなりました。

一方、チョコレートタルトは、幅広い世代に愛される味を目指しました。本格的なチョコレートの風味がありつつ、親しみやすく、また食べたくなる味わいです。道頓堀本店で先行販売する新しい2商品を、ぜひお楽しみください。

道頓堀本店移転オープンキャンペーン

開催期間：2026年7月3日（金）～7月5日（日）

１. エッグタルト特別価格販売

通常価格380円（税込）のエッグタルトを、期間中は300円（税込）で販売いたします。

２. オリジナルステッカープレゼント

タルトを1個以上ご購入のお客様へ、オリジナルステッカーを1枚プレゼントいたします。

３. 選べるオリジナルノベルティプレゼント

1,800円（税込）以上ご購入のお客様へ、お好きなノベルティを1点プレゼントいたします。

【ノベルティ一覧】

・アクリルキーホルダー

～アンドリューのエッグタルトのロゴを使用したオリジナルキーホルダーです。～

・アルコールハンドジェル

～持ち運びに便利なミニサイズ。外出先でも手肌を清潔に保てます。～

・シリコンリング付きアクリルチャーム

～傘やポーチの目印として使用できます。～

オリジナルステッカー選べるノベルティ3種類

※本キャンペーンは、道頓堀本店限定で実施します。

※ステッカー・ノベルティはいずれも数量限定・なくなり次第終了となります。

※ノベルティは1会計につき1点までのお渡しとなります。

※1,800円（税込）以上ご購入の場合、ステッカーとノベルティの両方をプレゼントいたします。

店舗情報

アンドリューのエッグタルト 道頓堀本店

【オープン日】2026年7月3日（金）

【所在地】大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目7-5（千日前商店街内）

【アクセス】旧店舗から徒歩約4分／なんばウォークB20・B22出口より徒歩約3分

【営業時間】11:00～21:00

【定休日】なし

ケンズパス株式会社

代表者：高好理紗

所在地：〒556-0021 大阪市浪速区幸町 2-8-7 六甲桜川ビル 5F

TEL ：06-6561-1221 FAX：06-6561-1226

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