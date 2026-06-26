虎ノ門ヒルズが、目には見えない奇妙な雰囲気に包まれる！？「Summer Mystery Night-虎ノ門ヒルズの“不可思議”な夜-」開催

森ビル株式会社

森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長 向後 康弘）が運営する虎ノ門ヒルズでは、2026年7月3日（金）からTOKYO NODE（東京ノード）で始まる展覧会「トニー・アウスラー：技術と霊知のはざま～魔術、メディア、アート～」の開催にあわせ、街の中でもその摩訶不思議な世界観を体験できる連動企画「Summer Mystery Night -虎ノ門ヒルズの“不可思議”な夜」を開催します。

トニー・アウスラーは、映像をスクリーンから解き放ち、彫刻や都市空間へ投影することで、映像表現を拡張したパイオニアです。ニューヨーク・タイムズ紙（2001年掲載）は彼を「ビデオによる空気の彫刻家（A sculptor of air with video）」と評しました。アウスラーは映像、彫刻、音、光、言葉を組み合わせた不可思議な没入型インスタレーションでも知られるマルチメディアアートの巨匠で、これらの作品は、科学技術、社会問題、文化から陰謀論や未確認現象、スピリチュアルな話題まで、広範な関心のもとに制作され、科学と霊性、合理と非合理、人間の知覚の不確実性など、現代社会における「見えないもの」を鑑賞者に提示します。

本イベントでは、そんなトニー・アウスラーが創り出す“不可思議”な雰囲気を、アート鑑賞だけに留まらず、五感で味わえるコンテンツを多数ご用意しました。オーバル広場の庇を見上げると、トニー・アウスラーに大きな影響を受けたアーティスト、山内祥太によるプロジェクションマッピング作品が浮かび上がります。人間の内面に潜む感情や欲望を無数のカオで表した作品《カオの惑星》が、都市の風景に新たな表情をもたらします。また、お子さまもお楽しみいただける企画としてトニー・アウスラー展に展示される新作《キメラ》から着想を得て、自由な発想でキメラの提灯を作るワークショップも開催。完成した提灯をもって、展示を鑑賞し、夜の街を練り歩くパレードにも参加することができます。

さらに、閉館後の美術館を舞台に、「学芸員」として展示作品の巡回探索を行う没入体験型ナイトミュージアム「どこか奇妙な職業体験 真夜中の学芸員」、人気の怪談家ぁみや都市ボーイズによる「虎ノ門 怪談夜会-送り盆-」など、背筋がひやっとするような、夏にぴったりの体験コンテンツもご用意。いろいろな体験を楽しみながらトニー・アウスラー展のコラボカフェで、目玉のモチーフなど驚きの見た目をしたフードやドリンクでひと休みするのもおすすめです。

猛暑が続く夏を、少しだけひんやりさせる、“不可思議”な体験の数々をぜひ虎ノ門ヒルズでお楽しみください。

■「Summer Mystery Night-虎ノ門ヒルズの“不可思議”な夜-」概要

開催日程 ： 2026年8月7日（金）～8月16日（日）

※各イベントの詳細な日程はHPにてご確認ください

開催場所 ： 虎ノ門ヒルズ各所

特設サイト ： https://www.toranomonhills.com/events/2026/07/0261.html

■トニー・アウスラー展の世界が虎ノ門ヒルズにも広がる

●「カオの惑星」プロジェクションマッピング

本イベント期間中、山内祥太によるプロジェクションマッピング作品を虎ノ門ヒルズ屋外空間で展開します。アウスラーの活動に敬意を寄せる山内は、映像、彫刻、パフォーマンス、香りといった多様なメディアを通して、自己と他者、現実と神秘の境界を模索する、日本におけるマルチメディアアートのホープだといえます。今回展示される《カオの惑星》は、人間の内面に潜む感情や欲望、善悪や美醜の境界が溶け合い、一つの生命体のようにうごめく惑星を描き出した作品です。そこでは、無数のカオたちの喜怒哀楽が重なり合い、両義的で多面的なダイナミズムが生み出されます。技術と人間の内面が交錯するその魔術的なエネルギーは、都市の風景に新たな表情をもたらします。

TOKYO NODEで開催される現代アート界の巨匠トニー・アウスラーの作品と、これからの日本のアート界を担う若手実力派山内祥太の作品が、互いに共鳴しあい、“不可思議”な空間を創出します。

日時：8月7日(金)～8月16日(日)19:00～21:00

場所：虎ノ門ヒルズ森タワー2階 オーバル広場

料金：鑑賞無料

山内祥太《カオの惑星》2022年 本イベントでは、シングルチャンネル・ビデオとして制作された本作をプロジェクションマッピング作品として再制作する。

◆山内祥太 プロフィール

1992年、岐阜県生まれ。神奈川県を拠点に活動。2014年に金沢美術工芸大学彫刻専攻を卒業し、2016年に東京藝術大学大学院映像研究科にてメディアアートを学び修了。山内の制作は主に、彫刻的要素と映像的要素を組み合わせたインスタレーションを中心としている。映像、彫刻、パフォーマンス、香りといったメディアを通して、自己と世界の関係性、あるいは現実と神秘の境界を模索している。主な個展に、「結晶世界」京都市京セラ美術館、京都、2024年、「MAM Project 030 × MAMDigital：山内祥太」森美術館、東京、2022年など。

●不思議な生き物・キメラちょうちん（提灯）を作ろう！

トニー・アウスラー展で初公開される最新作《キメラ》をモチーフに、自分だけの「不思議な生き物（キメラ）」を描いて、世界にひとつだけのキメラちょうちんを制作しましょう。完成後はちょうちんを持ってアウスラー展に行ったり、夜は新虎通りの夏祭り会場までのキメラパレードに参加しよう！

日時：8月14日(金)、15日(土) 13:00～、14:15～、15:30～、16:45～

※パレード18:30集合 ワークショップ開催当日に限り、制作したちょうちんを灯して展覧会をご覧いただけます。（最終入場：19:30）

場所：虎ノ門ヒルズステーションタワー B2階 ステーションアトリウム特設会場

料金：3,500円（材料費・展覧会鑑賞券 一般1名分込 ※小学生以下入場無料）

イベントサイト：https://www.hillscard.com/contents/hws2026_208

新虎通り夏祭り

新虎通りに夏祭りがやってくる！キッチンカーやグルメ屋台、縁日が並び、街を彩る演出を楽しめる夏限定イベントを開催します。都心の道路空間ならではの開放感の中、大人から子どもまで楽しめる賑わいのひとときをお届けします。

日時：8月14日（金）、15日（土）16：00～21:00

主催：新虎通りエリアプラットフォーム協議会

（一般社団法人新虎通りエリアマネジメント、港区芝総合支所）

協力：新虎通りエリアマネジメント協議会

■夏にぴったり！？思わず「ひやっ」とするような体験型コンテンツ

●どこか奇妙な職業体験 真夜中の学芸員

本イベントは、トニー・アウスラー展が閉館した後の展示室を舞台に、「学芸員」として展示作品の巡回探索を行う没入体験型ナイトミュージアムです。人間の知覚の危うさを問うミステリアスなアウスラー作品に囲まれながら、普段は入れない場所や、閉館後ならではのアクションを通じて、何が虚構で、何が現実かを見極めてください。この体験を終えた翌朝、あなたはきっと世界の見え方が少し変わっているはずです。

会期：7月24日(金)～8月30日(日)中、木曜～日曜（7月30日(木)を除く）、

お盆 特別開催期間：8月10日(月)～8月12日(水)※計25日間

時間：木・日曜18:45～、金・土曜19:45～(各回制／所要時間約75分)

※8月10日(月)～8月12日(水)は木・日曜公演時間に準ずる

会場：虎ノ門ヒルズ ステーションタワー8階・45階 TOKYO NODE

料金：4,500円(税込・展覧会鑑賞券付)※平日学割3,500円(税込)／各日最終公演会割4,000円(税込)

チケットサイト：https://eplus.jp/midnight_curator/

イベントサイト：http://twilight.co.jp/midnight-curator

※日時指定予約制

※演出の都合上「トニー・アウスラー展」の一部作品をご鑑賞いただけないエリアがございます。

●虎ノ門 怪談夜会-送り盆-

日本最大級の怪談エンタメライブを主催する怪談家・ぁみとディープなオカルト界を牽引する都市ボーイズが、トニー・アウスラー展にちなんだ一夜限りの特別怪談夜会をTOKYO NODE HALLで実施。歴史渦巻く東京の夜景を背に、怪談、都市伝説、そしてアートが交差する新感覚のホラー・エンターテインメントをぜひお楽しみください。

日時：8月16日（日） 18:00～19:30、20:30～22:00(全2回公演）

料金：4,400円～(税込・展覧会鑑賞券付) /3,000円～(税込・怪談のみ)

※いずれも発券手数料別途

会場：虎ノ門ヒルズ ステーションタワー46階 TOKYO NODE HALL

チケットサイト：https://eplus.jp/kaidan/2026/

イベントサイト：https://www.tokyonode.jp/events/tora_kaidan/index.html

◆怪談家ぁみ プロフィール

怪談家。怪談最恐位「怪凰」。令和の怪談シーンを牽引する先駆者。数多くのTV番組や大会で優勝。Zeppでの日本最大級の怪談エンタメライブ「渋谷怪談夜会」、怪談史上初4ステージ同時開催の怪談夏フェス「HORROR TELLER FESTIVAL」等を毎年主催。他いくつもの大型野外フェス等へも出演。 「レイワ怪談」シリーズ他書籍も執筆。脚本や演出、原作の提供も行う。温怪談～心温まる怪談～作者。司会進行・MC としての活動も多数。

◆都市ボーイズ プロフィール

放送作家の岸本誠と早瀬康広が気の向くままに都市伝説やオカルトの活動をしていくためのユニット。YouTubeチャンネル登録者40万1千人。都市伝説や怪談、オカルト話を配信中。

＜岸本 誠＞

1984年9月28日東京都生まれ。歌舞伎町生まれ歌舞伎町育ちの為、東京の裏社会などに詳しい。都市伝説や陰謀論、霊能力者などのジャンルを主に扱う。放送作家としてクイズ番組等も手掛けているので雑学にも明るい。

＜早瀬 康広＞

1988年3月14日岡山県生まれ。岡山県津山市出身。心霊や妖怪などを主に扱う。近年では呪物コレクターとしても活躍中。稲川淳二の怪談グランプリ2017、2019優勝。珍お守り数百を所持、呪物なども海外へ行き買い付けている。

■トニー・アウスラー作品の不可思議な世界観を表現した目玉モチーフなど、驚きのコラボメニュー

トニー・アウスラー展の世界観を楽しめるコラボカフェを虎ノ門ヒルズ館内5店舗で開催。トニー・アウスラー展のキービジュアルでも取り上げられている《スペキュラー》の目玉がモチーフとなったドリンクや、本展のテーマのひとつ、「魔術」を体感できる色の変わる魔法のカクテルなどユニークなメニューが楽しめます。

期間：7月3日(金)～9月27日（日）

対象店舗： PUBLIC TABLE/dam pub/角打ちKAN

（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー B2F T-MARKET内）

TOKYO NODE CAFE（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 8F）

TOKYO NODE DINING（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 45F）

メニュー詳細：https://www.toranomonhills.com/assets/files/topics/collabomenu_20260703.pdf

展覧会情報

展覧会名：トニー・アウスラー：技術と霊知のはざま～魔術、メディア、 アート～

会期：2026年7月3日（金）～9月27日（日）

開館時間：10:00～19:00(金・土曜は20:00まで)※入場は閉館の30分前まで

会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C

住所：東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45F

主催：TOKYO NODE（森ビル株式会社）

企画：椿 玲子（TOKYO NODE）、アリス・ニェン=プー・コー（インデ ペンデント・キュレーター）

協力：SCAI THE BATHHOUSE、Lisson、Lehmann Maupin

後援：TOKYO MX

展覧会公式サイト：https://www.tokyonode.jp/events/tony-oursler/index.html