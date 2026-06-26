【ウェビナー】7/23（木）なぜ製造現場では、知識が活かされないのか 現場を変える製造業のためのAIナレッジ継承改革

パナソニック デジタル株式会社

パナソニック デジタル株式会社は、2026年7月23日（木）『なぜ製造現場では、知識が活かされないのか 現場を変える製造業のためのAIナレッジ継承改革』セミナーを開催します。

申し込む :https://service.digital.panasonic.co.jp/event/manufacturing-knowledge

日 時：2026年7月23日（木） 15：00～15：45

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

参加費：無料

定 員：50名

対 象：・過去トラや技術資料を探すのに時間がかかっている

・ベテラン依存から脱却し、技術継承を進めたい

・ナレッジ活用によって現場の生産性・品質を高めたい

主 催：パナソニック デジタル株式会社

参加方法：https://service.digital.panasonic.co.jp/event/manufacturing-knowledge

＜内容＞

製造業が競争力を維持・向上させるためには、現場に蓄積された技術やノウハウを、手順書や設計書、過去トラ、社内規定といった形で整理し、組織全体で共有・活用していくことが不可欠です。



しかし、労働人口の減少やベテラン社員の退職により知見の継承が難しくなり、情報の属人化やブラックボックス化が進んでいます。さらに、ファイルサーバやSharePoint、Boxなどに情報が分散し、必要な情報にたどり着けないサイロ化も深刻です。



本ウェビナーでは、ナレッジ活用の重要性を整理し、分散した情報を横断的に活用できるエンタープライズサーチ「NeuronES」による具体的な解決策をご紹介します。

＞＞詳細・お申込み

https://service.digital.panasonic.co.jp/event/manufacturing-knowledge