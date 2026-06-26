【フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト】郡上の風土が育む伝統の味、どぶろく体験イベント開催！

積水ハウスホテルマネジメント株式会社※写真はイメージです

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト（所在地：大阪市北区大淀中、最高運営責任者：大嶋茂）は、2026年8月12日（水）、岐阜県郡上市大和町の古今伝授の里 郡上大和どぶろくまつり実行委員会とコラボレーションし、どぶろく、甘酒の試飲イベントを開催いたします。当日フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上にご宿泊のお客様限定のイベントです。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトでは、全国に宿泊特化型のホテルを29施設運営し、ホテルを拠点に「地域の知られざる魅力を渡り歩く旅」のスタイルを提唱しています。本プロジェクトはコンセプトに「未知なるニッポンをクエストしよう」を掲げ、地域ならではの体験や全国の知られざる魅力の発見をしていただくことを目的としています。今回のどぶろく試飲イベントも岐阜県郡上市の魅力を体感いただくために企画されたものです。

どぶろくは、日本酒の原型とも言われる伝統的な酒で、米・麴を原料としています。一般的な日本酒とは異なり、発酵後の醪（もろみ）を濾過せずに仕上げるため、アミノ酸やミネラル、ビタミンなどの栄養素が豊富に含まれており、麴由来の甘みや旨味をしっかりと感じられる、力強く奥深い味わいが特徴です。また、古くから五穀豊穣を祈念する神事にも用いられてきた、地域文化と深く結びついた存在でもあります。

岐阜県郡上市大和町は、2008年にどぶろく特区（※）として認定されており、現在も個性豊かなどぶろくづくりが受け継がれています。郡上のどぶろくは、濃厚でコクがありながらも、それぞれの造り手の個性が際立つ味わいが魅力です。

本イベントでは、母袋工房「奥の奥」、三河屋「大和歌魅」、リゾートペンション四季彩「水沢上ヶ池」のどぶろくをご用意。造り手から直接、味わいの特徴や製法のこだわりについて話を聞きながら試飲できる、貴重な機会となっています。なお、これらのどぶろくは、2026年1月に石川県中能登町で開催された「第17回全国どぶろく研究大会in中能登」において、「奥の奥」が淡麗の部、「奥の奥 紅」が濃芳醇の部で優秀賞を受賞したほか、「大和歌魅 黒」と「水沢上ヶ池 RICH」が濃芳醇の部で入賞するなど、高い評価を得ています。

また、酒肴として母袋工房の名産「母袋燻り豆腐」や、三河屋の大将による手づくり惣菜など、郡上ならではの味覚もご購入いただけます。さらに、アルコールが苦手な方やお子様には甘酒もご用意しております。

地域に根づく食文化と人の温かさに触れながら、その土地ならではの味覚を堪能できる特別な機会です。ぜひご参加ください。

※どぶろく特区とは

どぶろく特区とは、国によって地域活性化を目的として創設された構造改革特別区域制度の一つで、地域限定でどぶろく製造の規制を緩和した区域のことです。酒税法では年間6キロリットル以上の酒類の製造義務がありますが、特区に認定された地域では、この基準が適用されないため、宿泊施設や飲食店を営む米農家が、自家生産の米を原料にどぶろく製造が少量でも可能になりました。

母袋工房「奥の奥」

郡上のどぶろく第一号。原料となるお米は、郡上市の厳しい気候で育てられた、質の良い甘味がギュッと詰まった自家栽培米。糀も自家栽培米から作っています。また、温度の安定した地下水を使用し低温でじっくりと仕込むことで、濃厚で深い味わいとなります。

三河屋「大和歌魅(やわかみ)」

自家製米で白・黒の2種類のどぶろくをつくっており、「黒」には全国でも珍しい黒麹を使用しています。すっきりとした甘さと特有の酸味のバランスが絶妙です。お酒好きの方は「白」、初心者の方は「黒」がお勧めです。

リゾートペンション四季彩「水沢上ヶ池(みぞれがいけ)」

先祖代々の田んぼで作るコシヒカリを使用し、長良川の支流である吉田川最上流部の井戸水で仕込んでいます。長時間の低温発酵による辛口でフルーティーな味わいが特徴です。

イベント詳細

■開催日時：2026年8月12日（水）16:00～20:00

■開催場所：フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上 ロビーラウンジ

■参加対象：

開催日当日にフェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上にご宿泊の方

■参加費：無料 どぶろく・甘酒の試飲をお楽しみいただけます。

※酒肴・どぶろく・甘酒は別途ご購入いただけます。

※20歳未満の方、および運転をされる予定の方のお酒試飲は固くお断り申し上げます。

古今伝授の里 郡上大和どぶろくまつり実行委員会

2009年より「古今伝授の里 郡上大和どぶろくまつり」を企画、開催。

岐阜県郡上市の豊かな自然で育まれたお米を使った、濃厚で力強い味わいのどぶろくを広く知っていただくため、様々な活動を行っています。今年の「どぶろくのふるまい」は、2026年10月18日（日）に開催予定です。

フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト

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フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクトでは、今後も「未知なるニッポンをクエストしよう」というコンセプトのもと、地域の皆さまと連携しながら、その土地ならではの魅力を体験できるイベントやプログラムの企画・提供を継続してまいります。本イベントのように、郡上市に受け継がれるどぶろく文化や造り手のこだわり、地域に根づいた食の魅力を実際に体感いただける機会を創出することで、旅先での深い発見と出会いをお届けしていきます。

今後も各地域に息づく文化や食、自然、そして人の温かさに触れる機会を広げながら、まだ広く知られていない日本各地の魅力を掘り起こし、訪れるお客さまに新たな価値ある旅の体験を提供してまいります。

フェアフィールド・バイ・マリオットについて

フェアフィールド・バイ・マリオットは、マリオット・ファミリーの隠れ家「フェアフィールド・ファーム」の名を冠したユニークな伝統にインスパイアされ、信頼されるサービスと温かくフレンドリーなおもてなしを基本理念として設立されました。コンテンポラリーで気分を高揚させるデザインは、ご旅行中もお客様が日常を維持できるよう、無理のない体験をご提供します。落ち着いたシンプルさを感じさせるフェアフィールドは、上質なリビング、ワーキングエリア、スリーピングエリアを独立させた、考え抜かれたデザインのゲストルームとスイートをご用意しています。20の国と地域に1,300 以上の施設を持つフェアフィールドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。このプログラムでは世界各地のブランドMarriott Bonvoy Momentsでの特別な体験、無料宿泊やエリートステータスの認定など、他にはない特典をご用意しています。プログラムへの無料登録や詳細については、marriottbonvoy.comをご覧ください。 詳細およびご予約は、Fairfield.marriott.comをご覧ください。