ゴクゴク飲める爽快感！暑い夏でも頼もしい、渇きを潤す大容量ジャグボトルがアトラスより新登場

株式会社アトラス

ステンレス製卓上用品・キッチン用品の企画・製造・販売を行う株式会社アトラス（本社：東京都八王子市 代表取締役：林一郎）は、2026年6月26日(金)、AQUAGR(アクアージュ)より『ダイレクトジャグボトル』を発売します。本製品は一度にたっぷり持ち運べる大容量タイプのジャグボトルで、スポーツや部活動、アウトドア、屋外作業など飲料の消費が多いシーンでも十分な量を持ち運べます。また、水分がスムーズに流れる空気穴構造により、飲み物が途切れにくくゴクゴク飲める爽快な飲み心地を実現。ワンタッチ式の直飲みタイプに加え、飲む時フタが落ちてこないため飲みたい瞬間に素早く水分補給が可能です。さらに、可動式ハンドルと握りやすいグリップ形状で持ち運びやすく、真空断熱構造と銅メッキ加工による高い保冷力で冷たさを長時間キープ。全パーツ食洗機対応、広口設計、底プレート、傷に強いパウダー塗装など使いやすさと耐久性にもこだわりました。

たっぷり飲める大容量

一度にたっぷり持ち運べる大容量タイプで、スポーツや部活動、アウトドア、レジャー、屋外作業など水分補給量が多くなるシーンでも十分な量を持ち運べます。飲み物の注ぎ足し回数を減らせるため、長時間の活動でも快適。外出先でも安定して水分補給ができる、頼れる一本です。

<なぜ「2L以上の水分補給」が必要なのか>

運動時や暑い環境では、汗によって体内の水分や電解質が失われ、パフォーマンス低下や体調不良の原因になります。一般的にのどの渇きを感じる前からこまめに水分補給を行うことが重要で、1日に2L以上を目安に補給することで脱水を防ぎやすいと言われています。特に長時間の活動時は、水だけでなく適度な電解質も一緒に摂ることが効果的です。

2L以上の水筒はこちら : https://www.atlas-scm.jp/collections/over2liters

ゴクゴク飲める飲み口設計

水分がスムーズに流れる空気穴構造により飲み物が途切れにくく、勢いよく飲みたいときでもストレスなくしっかり水分補給ができます。運動後や炎天下での活動時など一気に飲みたい瞬間にも応える、爽快な飲み心地を実現しました。

ワンタッチ式で素早く水分補給

ワンタッチで簡単に開栓でき、飲みたい瞬間にすぐ飲めるのが特長です。フタを回す手間がなく、こまめな水分補給が必要な場面でもスムーズに使用できます。ロックリングは軽い力で操作でき、素早く開閉可能。さらに、キャップロック構造によりキャップを最後まで倒すと固定されるため、飲む時に邪魔になりません。

しっかり握れてラクに運べる

可動式ハンドルを採用し、飲み物をたっぷり入れた状態でも持ち運びやすい設計です。ハンドル裏側には指にフィットする溝を施し、グリップ感を向上。両手でしっかり支えられるため、大容量でも安定して持ち上げられます。

6時間後もキンキン温度

真空断熱の二重構造に加え、内びんの真空層側に銅メッキ加工を施すことで高い保冷力を実現しました。3000mLサイズでは6時間後も8℃以下と暑い季節でも最後までキンキンの冷たさをキープ。スポーツドリンクにも対応しているため、部活動や現場作業など幅広い用途で活躍します。

全パーツ食洗機対応で毎日のお手入れをラクに

本体・フタ・パッキンまで全パーツが食洗機対応。使用後はパッキンを取り外してそのまま食洗機に入れるだけで簡単に洗浄できます。

広い口径で使いやすい

約73mmの広口設計で大きな氷もそのまま入れやすく、飲み物の補充もスムーズに行えます。さらにボトル内部まで手が届きやすく、底面までしっかり洗浄できるためお手入れもしやすいです。

底プレートが本体をしっかり保護

底部には衝撃から本体を守る底プレートを装備。設置時の衝撃や摩耗を軽減し、本体への傷付きを防ぎます。コンクリートやアスファルトの上でも気兼ねなく使え、長くきれいな状態を保てます。

キズに強いパウダー塗装

本体表面にはキズがつきにくいパウダー塗装を施し、マットで落ち着いた質感に仕上げました。指紋も目立ちにくく、水や汗がついた手でも滑りにくいため、アクティブなシーンでも快適に使用できます。

製品概要

AQUAGE(アクアージュ) ダイレクトジャグボトル

品番 : ADJB-2001 / ADJB-2201 / ADJB-2501 / ADJB-3001

容量(約) : 2.0L / 2.2L / 2.5L / 3.0L

色 :

2.0L … ブラック(BK) / フォグブルー(FBL) / ネイビー(NV)

2.2L … ブラック(BK) / オレンジ(OR)

2.5L … ブラック(BK) / ブルーグリーン(BGR)

3.0L … ブラック(BK)

保冷効力※(6 時間後) : 9℃以下(2.0L、2.2L) / 8℃以下(2.5L、3.0L)

重量(約) : 885g(2.0L) / 925g(2.2L) / 965g(2.5L) / 1130g(3.0L)

外寸(約) : 幅 161× 奥行き 138× 高さ 287mm(2.0L) / 幅 161× 奥行き 138× 高さ 306mm(2.2L) / 幅 161× 奥行き 138× 高さ 332mm(2.5L) / 幅 161× 奥行き 138× 高さ 386mm(3.0L)

価格：オープン価格

＊実容量とは、せんパッキンまでの全容量です。ご使用の際は取扱説明書をご確認のうえ、適切な量を入れてご使用してください。

＊保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水をせんユニットの下端まで入れ、水温4℃±1℃になったとき、せんユニットをして縦置きにした状態で6時間放置した場合におけるその水の温度です。

製品ページ

Atlas公式オンラインショップ：https://www.atlasonline.jp/view/item/000000001227

amazon店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NCLD3N

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/atlas-online/adjb-01/

Yahoo店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/atlas2001/adjb-2001.html

auPay店：https://wowma.jp/item/783027560

メルカリ店：https://jp.mercari.com/shops/product/2JSkZgGJZBNgYyGcDoa8h8

■製品に関するお問い合わせ

お問い合せフォーム：https://www.atlas-scm.jp/contact/

電話番号：042-660-8870（代表）

受付時間：9時～18時 月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

企業情報

株式会社アトラスは、多くの企業様からのOEM生産受注を受け国内屈指の店頭導入実績を持つステンレス製卓上用品・キッチン用品メーカーです。シリーズ累計出荷数500万本を突破した保冷・保温機能付きペットボトルホルダー「BOTTLE IN BOTTLE（ボトルインボトル）」、5層の断熱構造で高い保温・保冷効力を実現した超保温ボトル「TEMPEAK（テンピーク）」など、日常の様々なシーンで活躍する個性あるアイテムを開発・製造しています。品質や機能性にこだわった製品は、東京都八王子市のふるさと納税返礼品としても採択されています。よりエコに、より快適な生活に寄り添うために。これからも移り変わるニーズに応え、お客様の潤いある毎日をサポートする製品をお届けしていきます。

アトラス関連サイト

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株式会社アトラス

代表取締役：林一郎

所在地：〒192-0046 東京都八王子市明神町4-7-15 落合ビル2F

設立：2001年

URL：https://www.atlas-scm.jp

事業内容：小売業・卸売業者様へのオリジナル商品の企画・設計・開発、生産委託工場の管理、及び輸入業務。弊社オリジナル製品の企画・設計・開発、生産委託工場の管理、及び卸販売。