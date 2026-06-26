北米最大級のアニメイベント「Anime Expo 2026」に今年もタイトーが出展！人気コンテンツを集めた体験型ブースを初展開！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、Los Angeles Convention Center（アメリカ・ロサンゼルス）で7月2日（木）から5日（日）（現地時間）に開催される北米最大級の日本のポップカルチャーイベント「Anime Expo 2026」に出展いたします。

本年度は『TAITO PLAY BASE』をテーマに、タイトーのコンテンツをまるごとお楽しみいただけるブース展開となります。

●タイトーブース出展内容

１.『バブルボブル シュガーダンジョン ブースト』試遊公式サイト：https://www.taito.co.jp/BBSD

2026年8月20日にアップデート予定の『バブルボブル シュガーダンジョン ブースト』を試遊いただけます。あわせて、40周年を迎える『バブルボブル』シリーズの過去に制作された歴代グッズも展示します。普段はなかなか目にすることのできない、貴重なグッズを多数展示予定です。

２.バブルンMeet & Greet

タイトーブースにバブルンが登場します。ゲーム内の特別な衣装を着たバブルンと一緒に写真を撮影できる貴重な機会ですので、ぜひお越しください。

※タイムスケジュールは、タイトーブース内に掲示されているパネルをご確認ください。

３.アーケード『ゲッタースピンD』無料体験

タイトーのアーケードゲーム『ゲッタースピンD』を無料で体験いただけます。実際にプレイされた方には、ここでしか手に入らない会場限定ノベルティをプレゼントいたします。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

４.フィギュア展示

タイトーが展開するさまざまなフィギュアブランドの展示を実施します。細部までこだわり抜いた高品質なフィギュアを、直接ご覧いただける貴重な機会です。

さらに、DRESSTAフィギュアの予約受付中のアイテムを多数ご用意していますので、ぜひ会場でご確認ください。

TAITO GEAR ＆ GOODS

公式サイト：https://taitogearandgoods.com/

公式X ：https://x.com/TAITO_G_G

公式Instagram：https://www.instagram.com/taitogearandgoods/

５.クラシックゲーム フリープレイ

『スペースインベーダー』や『バブルボブル』など、タイトーの名作クラシックゲームを、『MY ARCADE』でフリープレイ体験いただけます。ブースにお立ち寄りいただき、懐かしのゲームをぜひお楽しみください。

●キャンペーン内容

タイトーブースでは、各コーナーに設置されたスタンプを集めてガラポン抽選に参加できるスタンプラリーを開催します。ブース内4カ所に設置されたスタンプをすべて集めると、景品が当たるガラポン抽選にご参加いただけます。ぜひスタンプを集めて、抽選にチャレンジしてください。

※景品はなくなり次第終了となります。

タイトー AnimeExpo2026 特設ページ：https://www.taito.co.jp/Anime-Expo

【権利表記】

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、バブルボブル、スペースインベーダーおよびDRESSTAは日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。