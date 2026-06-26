KDDI Message Cast、「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」にて「SMS送信サービス」カテゴリで総合1位を獲得

Supership株式会社

Supership株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：稲葉 真吾）とKDDI株式会社が共同で運営する法人向けメッセージ送信サービス「KDDI Message Cast」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2026年上半期BOXIL資料請求数ランキング」において、以下の通り、「SMS送信サービス」カテゴリにて総合1位に選出されたほか、中小企業部門や7つの業種別部門でも1位に選出されました。

■ 受賞概要

KDDI Message Castは、SMS活用の需要が高まる中、「SMS送信サービス」カテゴリにおいて、期間中ユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして総合1位に選出されました。

また、同カテゴリにおいて、中小企業（1,000名未満）に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして「中小企業部門（1,000名未満）」でも1位を獲得しました。

さらに、下記の各業界に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして、業種別でも幅広く1位を獲得しました。

- 不動産/建設/設備系部門- 輸送/交通/物流/倉庫系部門- 小売/流通/商社系部門- 金融/保険系部門- サービス/外食/レジャー系部門- コンサルティング・専門サービス部門- 医療系部門

KDDI Message Castは今後も、SMS・RCSを活用した法人向けメッセージソリューションの品質向上と機能拡充に取り組み、業種・規模を問わずあらゆる企業さまのコミュニケーション課題の解決に貢献してまいります。

■「BOXIL資料請求数ランキング」について

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2026年1月1日～2026年5月31日までの間に行われた資料請求数（※2）をもとに選出しています。

「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。

「KDDI Message Cast」の口コミはこちら URL：https://boxil.jp/service/4793/

■「KDDI Message Cast」について https://kddimessagecast.jp/

法人向けメッセージ配信サービスとして、企業が保有する携帯電話番号宛にSMSやRCS、+メッセージを一斉送信できます。高い開封率から「二段階認証」や「重要なお知らせ」「料金督促」など、確実な連絡が求められるシーンでも多く利用されています。

本サービスはWeb管理画面からのご利用のほか、その他システムとのAPI連携にも対応しており、メッセージの配信履歴・開封率を一元管理することで、接客の高度化や業務の効率化を実現しています。

Salesforce製品上でご利用が可能な「KDDI Message Cast for Salesforce」はAgentExchangeからインストール可能です。 https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IR6BPUA1

【Supership株式会社について】 https://supership.jp/

Supership株式会社は、正確なデータとデータ利活用の知見、国内屈指の広告配信技術を基にした企業のデジタルマーケティングを支援する「マーケティングソリューション事業」と、お客さま企業の生活者に対して、データを用いたCX向上や新しいマネタイズ機会の創出を支援する「データソリューション事業」を展開するデータテクノロジーカンパニーです。 データとテクノロジーの力で世の中の解像度をあげ、新たな価値をパートナーとともに共創していきます。

事業内容：デジタルトランスフォーメーション事業（マーケティングソリューション事業、データソリューション事業）

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング 東棟11階

代表者：代表取締役社長CEO 稲葉 真吾

■本サービスについてのお問い合わせ先

Supership株式会社の問い合わせフォーム（ https://kddimessagecast.jp/inquiry/ ）にご連絡ください。

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。