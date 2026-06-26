アララ、札幌市円山動物園の動物たちと撮影できるARフォトフレームを制作

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社(東証グロース:4015)の傘下で各種 IT ソリューション事業を展開するアララ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:門倉 紀明、以下「アララ」)は、札幌市円山動物園(所在地:札幌市中央区、園長:白水 彩)で飼育されている動物たちをデザインした札幌市円山動物園来園記念 AR フォトフレームを制作したことをお知らせいたします。

※「動物のひげ」スタンプを拡大・縮小させて顔につけて楽しめる(左イメージ)

今回アララでは、札幌市円山動物園で実際に飼育しているアライグマ、オオワシ、ホッキョクグマと撮影ができる AR フォトフレームを制作しました。また、フェイスペイントのように自分の顔に動物のひげを貼り付けられる「動物のひげスタンプ」も制作し、撮影のひと時をより楽しいものにするための演出を施しています。本フォトフレームは、専用アプリのインストール不要で、スマートフォンの Web ブラウザから簡単に起動できるため、来園者は自身のスマートフォンを用いて手軽に利用できます。

■「札幌市円山動物園」AR フォトフレーム特徴

- 来園日の思い出を残せる「撮影日自動表示」

撮影した写真に来園日を自動表示。動物園で過ごした一日を、記念として写真に残すことができます。

- 園内で飼育されている動物と一緒に撮影できる AR フォト体験

園内で出会えるホッキョクグマなどの動物をデザインした AR フレームで撮影が可能。

- 「動物のひげスタンプ」で動物の気分を AR で演出

画面上に表示される動物のひげスタンプは、拡大・縮小、位置移動が可能。

自分の顔に合わせて配置できます。遊び心ある撮影体験を演出します。

■札幌市円山動物園ご担当者様のコメント

札幌市円山動物園での思い出を特別な形で残していただけるよう、来園記念にぴったりな AR フォトフレームを制作しました。動物たちをデザインした北海道の動物園らしいフォトフレームやスタンプを使って、園内のどこでも自由に記念撮影をお楽しみいただけます。写真には来園日も表示されるため、来園記念として大切な思い出を残せます。お気に入りの動物の前やご家族・ご友人との思い出の場所で撮影でき、お子さまから大人まで楽しめる、動物園ならではの AR フォトフレームです。

■今後について

アララは、今後も AR サービスを活用した体験価値向上を通じて、企業のプロモーション効果の最大化を支援してまいります。レジャー施設やイベントをはじめ、目的・ターゲット・ご予算に合わせた最適な AR サービスをご提案してまいります。

■アララの「Web AR」について（https://www.arappli.com/service/web-ar）

アララが提供している「Web AR」は、iOS・Android のアプリを必要とせず、Web ブラウザで気軽に使える AR サービスです。QR コードやメール、SNS に設置したリンクにアクセスするだけでブラウザが立ち上がる設計となっており、イベント会場や観光地で設置される「フォトブース」や「フォトパネル」の代替として利用されています。また、 短納期・低価格が特徴の 「Web AR フォトフレームライトプラン」(https://www.arappli.com/webar_lightplan)も展開しており、1枚 5 万円(税抜)で AR プロモーションを実施したい学校や商業施設、自治体などにご利用いただいています 。

■札幌市円山動物園について(https://www.city.sapporo.jp/zoo/index.html(https://www.city.sapporo.jp/zoo/index.html))

札幌市円山動物園は、1951 年に開園した北海道を代表する動物園です。札幌市中央区の豊かな自然に囲まれた園内では、ホッキョクグマやレッサーパンダ、アジアゾウなど多彩な動物たちを観察できます。動物本来の行動や生態を学べる展示にも力を入れており、楽しみながら理解を深められるのが魅力です。四季折々の自然とともに動物たちとの出会いを楽しめるため、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれ、家族や友人との思い出づくりにも最適なスポットです。

＜アララ株式会社 会社概要＞

会社名：アララ株式会社（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル

URL： https://www.arara.com/(https://www.arara.com/)

設立：2023年10月

代表者：代表取締役社長 門倉 紀明

事業内容：メッセージングソリューションを始めとするソリューション事業

※QRコード（R）は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。