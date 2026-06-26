韓国のビューティーメディアプラットフォーム「パウダールーム」、日本のインフルエンサーとKビューティーブランドをつなぐ「K-ビューティー FAN-MEET UP in KOREA」を盛況のうちに終了

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韓国最大級のビューティープラットフォーム「パウダールーム（POWDER ROOM）」は、6月13日、ソウル・江南区にあるパウダールーム本社にて、日本向けマーケティングの一環として、オフラインビューティーイベント「K-ビューティー FAN-MEET UP in KOREA」を開催した。

「K-ビューティー FAN-MEET UP in KOREA」は、韓国のビューティーブランドと日本のインフルエンサーが直接出会い、商品を体験しながら交流できるよう企画されたオフラインプログラムである。日本の消費者とブランドとの接点を拡大することを目的に実施された。

特に、韓国ビューティーへの関心が高い日本のインフルエンサーは、ブランドをより深く理解できる体験を得ることができた。一方、参加ブランドにとっても、日本の消費者のリアルな反応やニーズを現場で直接確認できる機会となった。

今回のイベントには、Kビューティーに関心の高い日本人インフルエンサーが招待された。イベント後には、参加者自身が発信するレビューやコンテンツを通じて、日本現地の消費者にも情報が広がるよう、プログラムが設計された。

参加ブランドとしては、VIDIVICI（ビディビーチ）とAMUSE（アミューズ）が参加し、代表商品や新商品を紹介するとともに、ブランドセミナーを実施した。

VIDIVICIは、「ブラックパーフェクションカバーフィットクッション」を中心に、プロによるメイクアップデモンストレーションを実施した。商品のカバー力や密着感、肌表現のポイントを紹介し、参加者は実際のメイクアップデモを通じて、商品ごとの特徴や使用感をより直感的に体験することができた。

AMUSEは、メイン商品である「エアリーポアカバークッション」を中心に、商品の特徴やメイクアップのポイントを紹介した。特に、薄く軽やかにフィットする使用感や、自然な肌表現を演出する方法をデモンストレーションしながら、参加者と積極的にコミュニケーションを行った。

会場では、参加者がブランド担当者に対して、商品の使い方やカラー選び、肌タイプ別の活用方法などを自由に質問し、活発な交流が行われた。

参加者からは、韓国で注目されているKビューティーブランドを直接体験し、ブランドストーリーに触れられる点について、高い関心と満足の声が寄せられた。

参加ブランドも、日本の消費者における商品への好みや購入時に重視するポイント、実際の使用体験に関するさまざまな意見を現場で確認した。これにより、今後の日本向けマーケティング戦略を具体化するための実践的なインサイトを得る機会になったと、同社は説明している。

パウダールームの担当者は、「今回の『K-ビューティー FAN-MEET UP in KOREA』は、日本の消費者が韓国ビューティーブランドを直接体験し、ブランド担当者と交流できる場であると同時に、参加ブランドにとっても日本の消費者のリアルな反応や意見を現場で確認できる、意義のあるイベントとなりました」とコメントした。

さらに、「パウダールームは今後も、韓国ブランドとグローバル消費者をつなぐ多様なプログラムを継続的に展開し、Kビューティーのグローバルな接点をさらに拡大していく予定です」と述べた。

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