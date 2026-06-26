【新シリーズ】がおーっ!! “かいじゅう”になっちゃった！?「きゃらごん　MyGO!!!!!」が2026年6月26日(金)より登場！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、「きゃらごん MyGO!!!!!」を2026年6月26日(金)から順次展開いたします。

■“怪獣風”にデフォルメした、遊び心あふれるコレクションフィギュアシリーズ「きゃらごん」がデビュー！！

がおーっ!! “かいじゅう”になっちゃった！? “怪獣風”にデフォルメした、遊び心あふれるコレクションフィギュアシリーズ【きゃらごん】に、「BanG Dream!」より「MyGO!!!!!」が登場！

フロッキー素材やクリアパーツを使用することで、手ざわり・見た目ともに高い満足感を実現。

ちょこんと自立する姿がたまらなく可愛いフィギュアシリーズです。

サイズは約80mm。かざりやすいサイズ感を再現！

全員集めて並べて飾ってくださいね。

■展開概要

展開期間：2026年6月26日(金)～ なくなり次第終了

店舗：全国のゲームセンター

■プライズ景品情報

●きゃらごん MyGO!!!!!

種類：全5種

商品ページ：https://prize.bushiroad-creative.com/product/10080/

高松 燈

千早 愛音

要 楽奈

長崎 そよ

椎名 立希

■「きゃらごん MyGO!!!!!」TVCMができました！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kcDWH-MkMBc ]

「きゃらごん」が生まれるまでの過程がCMになりました！ぜひチェックしてくださいね。

■ブシロードプライズ公式Xにて「#きゃらごんみっけ」キャンペーンを実施！

「きゃらごん MyGO!!!!!」がはかせのほしを飛び出し、ちきゅうのゲームセンターにきているぞ。はかせは「きゃらごん」たちにともだちができているかしんぱい。ちきゅうにいるなかまたちで「#きゃらごんみっけ」をつけて写真を投稿して、はかせを安心させよう！

■「きゃらごん」とは？

「がぉーっ！！」キャラクターたちが”かいじゅう”になっちゃった！？

フロッキー素材やクリアパーツを使用することで、手ざわり・見た目ともに高い満足感を実現。

ちょこんと自立する姿がたまらなく可愛いコレクションしたくなるフィギュアシリーズです。

～きゃらごん STORY～ きゃらごんが生まれるまで

1 とおくとおくの ほしの すみっこに、

ふしぎなはかせが ひとり すんでいました。

はかせは、たのしいこと かわいいものが だいすき。

あるひ、かいじゅうの おともだちが

いたらいいのになぁと おもい

"はっ!"とひらめいてなにかをつくりはじめました。

2 ふわふわのくもをそっとあつめて…

キラキラのかけらをぱらぱらふりかけて…

さいごに“げんきのまほう”をとなえます。

3 「がおーっ！」

すると、ちいさな かいじゅうたちが

ぽこん！ぽこん！とうまれました。

はかせはなまえをつけました。

『きゃらごん』。

4 「さあ、せかいじゅうに でかけて、

みんなの まいにちを もっと たのしく しておいで」

こうして きゃらごんたちは

はかせのほしをとびだし、あちこちで「がおーっ！」とワクワクを ふやしているのです。

■ブシロードクリエイティブは今年で10周年！

これまで支えてくださった皆様への感謝を込めて、2026年10月10日(土)に10周年を記念したイベント【ブシロードクリエイティブ -High!! 10sion School-】を秋葉原で開催予定！

▼公式サイト

https://bushiroad-creative.com/

■最新情報はコチラをチェック！

・ブシロードプライズ公式X(旧Twitter)

@bushi_prize(https://x.com/bushi_prize)

・ブシロードプライズ公式HP

https://prize.bushiroad-creative.com/

※掲載の際には、下記の記載をお願いします

(C)BanG Dream! Project