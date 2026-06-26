全国42の結婚式場で小学生向け体験イベント『T&Gキッズプロジェクト』を開催

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

婚礼大手の株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：岩瀬 賢治、以下T&G）は、サステナビリティ活動の一つとして、地域の子どもたちに体験と学びの場を提供する『T&Gキッズプロジェクト』を、7月20日(月)よりT&Gが運営する全国42の結婚式場で開催いたします。参加予約は、T&Gキッズプロジェクト公式サイトで2026年7月3日（金）18時から可能です。

＜T&Gキッズプロジェクト公式サイト＞https://www.tgn.co.jp/lp/cp/kidspjt/

『T&Gキッズプロジェクト』は、「仕事体験」と「食育体験」の2つのプログラムを通して結婚式場の仕事などについて学べる体験型イベントで、2017年より毎年夏に開催しています。近年、体験型学習へのニーズが高まる（※1）なか、子どもたちが職業観や食への理解を深めながら、フードロスや資源循環といった社会課題にも触れられる機会として本イベントは人気を博しています。昨年は予約開始直後に半数を超える会場が満枠となるなど大きな反響があり、全国で約2,500名の親子に参加いただきました。

※1：株式会社イー・ラーニング研究所『夏休みに関する調査』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000296.000013831.html)

「仕事体験」では、進行のアナウンス、指輪やブーケ等のアイテムを運ぶなど子どもたちが様々な役割を果たし、全員で結婚式を創り上げる「挙式体験」を今年も実施。また、ロスフラワーを活用してブーケを作る「フラワーコーディネーター体験」や、クリームやトッピングでミニケーキにオリジナル装飾を施す「パティシエ体験」を通して働くことの楽しさを伝え、子どもたちの職業観を育みます。

「食育体験」は、会場ごとに結婚式場ならではのオリジナルメニューを作り、料理の楽しさや調理方法を知るプログラムです。結婚式の料理では定番のオマール海老やホタテを捌くことで命の大切さを学ぶ、地域の特産品を調理して地産地消について考えるなどの機会を提供します。

また今年は、「キッズプロジェクトを通した子どもの成長」をテーマに、ロゴデザインをリニューアルしました。不均一に重なったグリーンのモチーフは、子どもたちが体験を通して気づき、考え、成長していく姿を表現しています。右肩上がりの「KIDS」の文字には、未来へ伸びていく子どもたちへの想いを込めました。

T&Gは『T&Gキッズプロジェクト』の開催を通じ、全国のより多くの子どもたちの学びと成長に繋がる夏休みの思い出づくりをお手伝いするとともに、地域の皆様とコミュニケーションを図りながら、地域に貢献してまいります。

◆『T&Gキッズプロジェクト』概要

開催期間：2026年7月20日(月)～8月28日(金)

予約期間：2025年7月3日 (金)18:00～

※定員になり次第、受付を中止します

※キャンセル待ちはお受けしておりません

対 象：小学生

※小学生未満のお子様は見学のみ可能です

条 件：保護者の方も一緒にご参加ください

参 加 費：無料

※1枚あたりシステム手数料110円(税込)が発生します

公式サイト：https://www.tgn.co.jp/lp/cp/kidspjt/

予約方法：完全予約制。公式サイトから参加店舗を選択のうえ、ご予約ください

■仕事体験(29店舗)

「挙式体験」では、結婚式の進行のアナウンス、指輪やブーケといったアイテムを運ぶなど、子どもたちが結婚式場のスタッフ役として様々な役割を果たしながら、協力して結婚式を作りあげます。その他、「パティシエ体験」でのミニケーキのデコレーションや、「フラワーコーディネーター体験」でのブーケづくりで、働くことの楽しさを伝え、子どもたちの職業観を育みます。

ブーケづくりで使用する生花は、プランツパートナー(※2)に協力いただき、ロスフラワーを使用。

会場によって実施内容が異なるため、詳細は公式サイトをご覧ください。

仕事体験開催店舗

※2：株式会社プランツパートナーについて（https://plantspartner.co.jp/）

東京・横浜・名古屋・大阪の全国６拠点に展開する花の卸売会社で、花き（花卉）の仲卸業だけでなく、一般向けの生花販売、小売店やブライダル業界への企画提案なども行っています。

■食育体験(13店舗)

子どもたちが結婚式場のシェフと一緒に、家族への想いを込めて料理を作ります。「衛生問題」や「フードロス」など、料理や食事に関連する問題を考えるきっかけも提供。地域の特産品について学んだり、生きたオマール海老やホタテの調理で「命の大切さ」を実感したりできるプログラムです。

食育体験開催店舗