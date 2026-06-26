株式会社マゼックス、運搬用ドローン「軽助55」の価格を改定

株式会社マゼックス運搬用ドローン「軽助55」

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：吉野弘晃、以下「マゼックス」）は、最大55kgの積載に対応する運搬用ドローン「軽助55」の機体価格を、350万円（税抜）から250万円（税抜）へ改定することをお知らせいたします。

今回の価格改定は、製造および調達における大幅なコストダウンを実現したことに加え、ドローンによる代替が可能なさまざまな運搬ニーズに対して、より導入しやすい選択肢を提供することを目的としています。これにより、建設・土木、林業をはじめとする幅広い分野での導入拡大を目指します。

「軽助55」は、最大55kgの積載性能を備えた国産の運搬用ドローンです。傾斜地や山間地など、厳しい現場環境における運搬作業の効率化と省力化に貢献します。

■背景・狙い

建設・土木、林業の現場では、資材や工具、苗木などの運搬が、作業効率や人員配置に大きな影響を与えます。特に、傾斜地や山間地、足場の悪い現場、車両の進入が難しいエリアでは、人手による運搬の負担が大きく、作業者の安全確保と省力化の両立が重要な課題となっています。

こうした課題に対し、マゼックスはこれまで培ってきた運搬ドローンの技術を活かし、より高積載で実用性の高い機体として「軽助55」を展開してまいりました。今回の価格改定を通じて、これまで一部の用途や事業者に限られがちだった高積載ドローンの活用を、より多様な現場へ広げてまいります。労働力不足への対応、作業負担の軽減、危険作業の低減など、現場が抱えるさまざまな課題の解決に貢献してまいります。

■製品説明

「軽助55」は、最大55kgの積載性能を備えた国産の運搬用ドローンです。林業用ドローン「森飛」で培った技術を継承し、傾斜地や強風下でも安定した飛行性能を発揮できるよう開発されました。

苗木や資材の運搬に加え、建設部材、工具類、電力設備関連資材など、多様な運搬ニーズに対応できる高積載機として、幅広い現場での活用が期待されています。

また、吊り下げ運搬時の揺れを抑える共振防止装置、荷下ろし作業の負担軽減につながる自動切り離しフック、見通しの悪い現場でも運用しやすい2オペレーション機能、安定した自動飛行を支援するRTK対応仕様、IPX4相当の防水性能など、過酷な現場で求められる使いやすさと安全性に配慮した機能を備えています。

林業分野では苗木や獣害対策資材などの運搬、建設・土木分野では資材や工具類の輸送など、人が担ってきた運搬工程の効率化に寄与し、現場全体の生産性向上を支えるソリューションとして提案してまいります。

■運用のしやすさの追求

マゼックスはバッテリーの効率的な運用を追求した BMS（バッテリーマネジメントシステム）を提案します。特に運搬機ではノンストップでの連続飛行を求められることから、バッテリー2ペア（4本）のローテーション運用で、"飛行が止まらない"現場をつくります。

1ペア（2本）のバッテリーを使って飛行している間に、もう1ペアの充電を進めておくことができるため、機体を待たせることなく次のフライトへ移行できます。さらに、充電待ちの時間には荷物の積み下ろしや次の運搬準備を進めておけるので、現場の作業リズムを止めずに連続運用が可能になります。発電機2台・充電器2台の構成からスタートできる点も特長です。大掛かりな設備投資をせずに、効率的な運搬サイクルを構築できます。

▼バッテリーマネジメントシステムの提供

■価格改定について

このたび、「軽助55」の機体価格を以下のとおり改定いたします。

旧価格：350万円（税抜）

新価格：250万円（税抜）

本価格改定により、これまで導入を検討されながらもコスト面でハードルを感じていたお客様に対し、より現実的かつ具体的な導入提案が可能となります。マゼックスは今後も、建設・土木、林業を中心とした幅広い現場の運搬課題に応える製品・サービスの提供を通じて、現場作業の省力化、安全性向上、生産性向上に貢献してまいります。

■製品概要

製品名：軽助55

製品種別：高積載対応運搬用ドローン

最大積載重量：55kg

主な用途：建設・土木現場での資材運搬、林業現場での苗木・資材運搬 ほか

▼製品ページはこちら

https://mazex.jp/product/karusuke55

本件に関するお問い合わせ

担当：篠田

TEL：048-826-6761（株式会社マゼックス 関東支店）

Email：company@mazex.jp

Web：https://mazex.jp/

会社概要

株式会社マゼックス

所在地：大阪府東大阪市吉田本町3丁目4番8号

代表者：代表取締役 吉野 弘晃

URL：https://mazex.jp