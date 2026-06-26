『勝利の女神：NIKKE』夏記念SP放送を6月27日に配信！3.5周年グローバルクリエイターコンテスト「プレイヤーズボイス賞」投票も開催中！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、2026年6月27日（土）に夏記念スペシャル放送「サバイバル！？孤島探索大作戦！」を配信することをお知らせいたします。

また、現在開催中の「3.5周年グローバルクリエイターコンテスト」では、プレイヤー投票によって受賞作品を決定する「プレイヤーズボイス賞」の投票受付も実施中です。

■夏記念SP放送「サバイバル！？孤島探索大作戦！」まもなく配信

『勝利の女神：NIKKE』夏記念SP放送「サバイバル！？孤島探索大作戦！」が、2026年6月27日（土）19:00より公式YouTubeチャンネルにて配信予定です。

▼配信予約はこちら：

https://www.youtube.com/live/xUlPXcRpieU

※放送に関する最新情報は公式X（旧Twitter）にて順次公開予定です。

今回の放送では、夏シーズンを彩る最新情報やさまざまな企画をお届けする予定となっており、指揮官の皆さまに向けた特別なプログラムとしてお楽しみいただけます。

さらに、本放送を進行するMCに関する情報も順次公開中です。公開された特別ビジュアルにはMCに関するヒントが散りばめられており、SNS上ではさまざまな予想が寄せられています。当日どのような出演者が登場するのかにも、ぜひご注目ください。

■3.5周年グローバルクリエイターコンテスト「プレイヤーズ・ボイス賞」投票受付中

現在開催中の「3.5周年グローバルクリエイターコンテスト」では、「プレイヤーズ・ボイス賞」の投票を受付中です。

世界中のクリエイターから寄せられた数多くの応募作品の中から、お気に入りの作品に投票することができます。イラストや動画など、多彩なジャンルの作品が集結しており、クリエイターたちが表現する『NIKKE』の世界観を楽しめる特別な企画となっています。

ぜひ「推し作品」を見つけて投票し、クリエイターの皆さまへの応援をお送りください！

▼投票ページはこちら

https://nikke-jp.com/events/3.5thcreatorcontestvoting/

今後も『勝利の女神：NIKKE』は、ゲーム内外を通じてさまざまなコンテンツやイベントを展開し、指揮官の皆さまへ新たな体験をお届けしてまいります。夏記念SP放送および各種キャンペーンの続報にも、ぜひご期待ください。

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。