『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』最大475連ガチャ無料のシーズナルキャンペーン開催決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）とワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹）は、両社による共同開発の新作モバイルゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』にて6月29日(月)より最大で475連分のガチャアイテムが入手できる「シーズナルキャンペーン」の開催決定をお知らせします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

■シーズナルキャンペーン開催決定！

シーズナルキャンペーンでは期間中のミッション達成やログインで最大475連分のガチャアイテムや育成素材を入手できます。この機会に『ネンサバ』をさらに楽しもう！

キャンペーン期間：6月29日(月)9:00～8月3日(月)8:59まで

※最大475連ガチャは期間中にキャンペーンで入手できる「キャラクターガチャチケット」、「キャンペーンガチャチケット」、「追憶封筒・虹」、「追憶封筒・金」の合計です。

※無料ガチャ回数は開始時期により異なります。

●シーズナルログインボーナス

ログインすると毎日アイテムをプレゼント！

毎週木曜日は「キャラクターガチャチケット」×5 または「追憶封筒・虹」×5 がもらえる！

●シーズナルMondayギフト

週の始まりは「キャンペーンガチャチケット」×10 をプレゼント！

キャンペーンガチャで今週の運試しに挑戦しよう！

●シーズナルキャンペーンミッション

ミッションクリアでポイントを付与！ ポイントを溜めて最大400連のガチャアイテムをゲットしよう！

※キャンペーンの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

■念晶石15000個と60連ガチャ無料！カムバックログインボーナススタート！

カムバックログインボーナスがスタート！14日間のログインで合計15000個の念晶石と60連分のガチャアイテムをプレゼント！

※カムバックログインボーナスは6月25日(木)のメンテナンス以降で30日以上ログインをしていないユーザーが対象になります。

◆TVアニメ 『HUNTER×HUNTER』 とは

1998 年より週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載が開始された『HUNTER×HUNTER』は、冨樫義博 氏が描く少年たちの壮大な冒険ストーリー。

父と同じハンターを目指し、そして父と会うため、ハンター試験に参加した主人公ゴンが、そこで出会った仲間・キルア、レオリオ、クラピカたちと共に、「未知」の世界への挑戦を続ける姿は、多くの感動を呼び続けています。同作を原作とした TV アニメ『HUNTER×HUNTER』は 2011 年 10 月から 2014 年 9 月まで日本テレビ 他にて放送され、原作の熱いストーリーをそのままに、

新たな「ハンターワールド」を描いた作品として、今も尚、多くのファンから支持される作品です。コミックはシリーズ累計発行部数(デジタル版を含む)8400 万部を突破。

○ゲーム情報

タイトル：HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR

ジャンル：サバイバーアクション

価格：基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

対応機種：iOS/Android

App store：https://apps.apple.com/jp/app/id6753738566

Google Play store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hxh.survivor

公式サイト：https://hunterhunter-ns.bushimo.jp/

ゲーム公式X：@Survivor_HxH(https://x.com/Survivor_HxH)

ゲーム公式Instagram：survivor_hxh(https://www.instagram.com/survivor_hxh/)

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

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