名古屋観光ホテル 開業90周年記念ロゴ制定および特設サイト開設のお知らせ

エスパシオエンタープライズ株式会社

名古屋観光ホテル（名古屋市中区錦一丁目19番30号、総支配人 中神章裕）では、2026年12月16日（水）に開業90周年を迎えます。

開業90周年のテーマを「感謝を伝え 未来へと想いをつなぐ」と定め、これまで支えてくださったお客様や地域の皆さまへ感謝をお伝えするとともに、次の100年に向けた新たな歩みを発信するため、開業90周年記念ロゴを制定し、特設サイトを開設いたしました。

◆開業90周年テーマ

〈感謝を伝え 未来へと想いをつなぐ〉

1936年の開業以来、名古屋観光ホテルは地域とともに歩み、多くのお客様に支えられながら90年の歴史を重ねてまいりました。この節目に、これまでの感謝をお伝えするとともに、受け継がれてきたおもてなしの心を未来へとつなぎ、次の100年へ向けて新たな価値を創造してまいります。

◆開業90周年記念ロゴ

ロゴに込めたのは、これまでの感謝と、未来へ続く想いです。

「これまで」と「これから」をつなぐ象徴として、“∞（インフィニティ）”をモチーフにデザインしました。

お客様とともに歩んできた90年の時間と、その先へ続く新たな歩みを表現しています。受け継がれてきたおもてなしの心を大切にしながら、未来へ歩み続けます。

◆開業90周年特設サイト

開業90周年を記念し、特設サイトを開設いたしました。

特設サイトでは、周年テーマや記念ロゴに込めた想いをはじめ、90周年記念企画やイベント情報を順次公開してまいります。また、名古屋観光ホテルの歴史についても発信し、感謝の気持ちと未来への想いをお届けします。

特設サイトＵＲＬ：https://www.nagoyakankohotel.co.jp/special/90th/(https://www.nagoyakankohotel.co.jp/special/90th/)

■名古屋観光ホテル（名古屋市中区錦1-90-30）

名古屋観光ホテルは、1928年、時の名古屋ロータリー倶楽部会長による「名古屋にも国際級のホテルを作るべきだ」との提唱で名古屋商工会議所などが中心となりホテル建設構想がスタートし、1936年12月16日に開業をしたホテルです。その後、1972年12月、当時名古屋一の高さ（81.5ｍ）を誇る国際級の威風堂々たるホテルとして、新館営業を開始し、2026年12月16日には開業90周年を迎えます。

https://www.nagoyakankohotel.co.jp/

■エスパシオエンタープライズ株式会社（本社：名古屋市中区錦1-19-30 名古屋観光ホテル内）

名古屋観光ホテルを運営してきた株式会社名古屋観光ホテルと、ホテルナゴヤキャッスル、キャッスルプラザを運営してきた株式会社ナゴヤキャッスル、そして株式会社鳳凰が、2021年7月1日にホテル・料飲事業を吸収分割し、エスパシオエンタープライズ株式会社に承継いたしました。

現在は、名古屋観光ホテルの他、「エスパシオ 箱根迎賓館 麟鳳亀龍」を2024年7月箱根に開業、2025年10月1日、ESPACIO ホテルグループ ３施設目の「エスパシオ ナゴヤキャッスル」を開業し、国内・海外より多くのお客様を迎えています。

https://www.espacioenterprise.com/

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

名古屋観光ホテル 販売企画課 越智

TEL：052-231-8090

Mail：pr-marketing@espacioenterprise.com

※当プレスリリースの内容は2026年6月26日現在の情報です。イメージ画像の内容や提供サービスなどは変更する場合がございます。