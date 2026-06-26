【センターモバイル】クラウドWi-Fi「破格Wi-Fi」提供開始【縛りなし・100GBで月2,980円～】

株式会社センターモバイル

株式会社センターモバイル（以下、当社）は、2026年6月1日よりクラウドWi-Fiサービス「破格Wi-Fi」を提供開始しました。

契約期間の縛り・解約違約金はなく、半年間は月額2,980円（税込）。

一般的なクラウドWi-Fi（下り最大150Mbps）の約2.6倍を誇る、下り最大390Mbpsの高速通信で、「クラウドWi-Fiは安いけど遅い」の概念を覆すサービスを提供。

※最大速度は理論値です。実際の通信速度は 通信環境や電波状況により異なります。

破格Wi-Fiバナー(https://hakaku-wifi.plaio.jp/?utm_source=prtimes_normal&utm_medium=article2606)

「破格Wi-Fi」とは

100GB/月の大容量プランをご提供します。

面倒な設定は不要で、電源を入れて機器にSSIDとパスワードを入力するだけでご利用開始いただけます。

docomo、au、SoftBank、楽天モバイルの4キャリアの電波に対応しており、

自動で最適な電波に接続されるため、広いエリアで安定した通信をご利用いただけます。

サービスの特長

1. 100GB/月を1プランで

半年間は月額2,980円、7ヶ月目以降は3,580円（税込）。容量を気にせず動画視聴やテレワークにも使えます。

2. 最大下り速度390Mbps

動画視聴やオンライン会議などでも、ストレスなく使いやすい高速通信です。

3. 縛りなし・解約違約金0円

契約期間の縛りはなく、いつでも解約可能です。

4. SIMセット割で最大40%OFF

当社の格安SIMと併用すると、SIM月額が破格プランで最大40%OFFに。通信費をまとめてお得にできます。

料金イメージ（破格プラン／SIMセット割適用・かけ放題なしの場合）

破格Wi-FiとSIMをセット契約した際の料金表。

※全て税込価格。 ※「破格Wi-Fi」とSIMの両方を契約中の間のみ割引適用。 ※初月の日割りは適用されません。

5. 海外でもそのまま使える

手続き・端末操作は不要。現地で電源を入れるだけで自動接続します。従量課金でアジアの国と一部地域は900円/GB、その他は1,300円/GB（高速通信は1日1GBまで、超過後は384Kbps）。

こんな方におすすめ

直近で速度制限にかかった・ギガを追加購入した方、通信費を見直したい方、外出先やテレワークで安定回線がほしい方、海外渡航が多い方に最適です。

申込方法

サービス詳細ページからお申し込みいただけます。

<サービス詳細ページ>

https://hakaku-wifi.plaio.jp/?utm_source=prtimes_normal&utm_medium=article2606(https://hakaku-wifi.plaio.jp/?utm_source=prtimes_normal&utm_medium=article2606)

2026/6/26追記：お申し込み方法に誤りがあった為修正いたしました。

ご利用にあたっての注意事項

・ データ容量の未使用分は翌月に繰り越されません。

・ レンタル提供のため、解約時は端末の返却が必要です。未返却・付属品不足・故意または過失による破損等の場合、端末損害金として最大15,100円（税込）を請求することがあります。

・ 充電ケーブルはType-Cです（付属品はケーブルのみ）。

お問い合わせ先

株式会社センターモバイル サポートセンター／メール：support@plaio.jp

センターモバイルのロゴ会社概要

・会社名：株式会社センターモバイル

・所在地：大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル507

・代 表：浅野 遊

・設 立：2020年6月

・事業内容：MVNO事業、FC事業、通信OEM事業、広告業

・URL : https://centermobile.co.jp/