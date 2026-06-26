次代を担う建築家の才能を発掘し、挑戦を応援する設計コンペティション　『Faith Design Competition 2026』のファイナリスト決定　～総数270件を超える応募の中から９作品を選出～

株式会社FAITHNETWORK

株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」）は、次世代を担う若手建築家の発掘を目的に開催中の、U-45の建築家・クリエイターを対象とする設計コンペティション『Faith Design Competition 2026』において、最終審査へと進む作品を決定いたしました。「一般部門（U-45）」グランプリ受賞者には賞金1,000万円、「学生部門（U-25）」グランプリ受賞者には賞金100万円が授与されます。

◆最終審査へと進む作品（五十音順） 詳細はコチラ(https://www.faithdesigncomp.jp/finalist2026)

「一般部門（U-45）」

「経堂の杜と暮らす GRANDUO KYODO no MORI」、「Sky Frame Window 階高を飛び超える窓」、「DEPTH OF THE FACADE, WHERE LIGHT MEETS WIND.」、「匿名都市の中の居場所」、「斜めにひらく住まい」、「Breathing Oasis」

「学生部門（U-25）」

「東京を象るイエ」、「庭を纏う家」、「Room,Veranda,Balcony__→」

◆審査員長：永山祐子氏

審査員 ：小川達也氏、谷尻誠氏、ヨコミゾマコト氏

◆最終審査：2026年7月30日（木）プレゼンテーション形式にて公開審査会を実施 ※当日結果発表

詳細は、コンペ公式ホームページにてご確認ください。https://www.faithdesigncomp.jp

◆当社代表・蜂谷二郎コメント

このたびは「Faith Design Competition 2026」に、1500件を超えるエントリー、そして270点以上の素晴らしい作品をご応募いただき、心より感謝申し上げます。これほどの規模で想いが集まったこと自体が、このコンペティションの価値を物語っています。

どの作品にも情熱と独創性が溢れており、選考は非常に困難を極めました。その中から選ばれた９名のファイナリストは、時代の感性と未来への可能性を強く感じさせる作品です。本コンペティションが、挑戦するすべての方の新たな一歩となることを願っております。

◆会社概要

会社名 ：株式会社フェイスネットワーク

会社HP ：https://faithnetwork.co.jp

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事業を展開）

証券コード：東証スタンダード市場3489