ゴルフ場デジタルサイネージ「ゴルフアドボックス」が導入ゴルフコース数100コースを突破しました

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤 伸一）が運営するゴルフ場向けデジタルサイネージ広告ネットワーク「ゴルフアドボックス」は、このたび導入ゴルフコース数が100コースを突破したことをお知らせいたします。

■ ゴルフ場ネットワーク拡大により、富裕層・経営層へのリーチがさらに強化

GOLF xAdboxは、ゴルフ場という長時間滞在空間を活用し、認知・体験・購買までを一気通貫で設計できる広告メディアです。

サイネージ・サンプリング・体験施策・カートラッピングを組み合わせ、富裕層・経営層に対して複数回・多面的にアプローチが可能です。

このたび導入コース数が100コースを超えたことで、これまで以上に多くのゴルファーへの広告接触機会を創出できる体制が整いました。8月から全国100コースでのサイネージ配信が可能となります。

ゴルフ場来場者には、企業経営者や役員層など意思決定権を持つ層や高い可処分所得を有する富裕層が多く含まれており、BtoB商材・高単価商材との親和性が高い点が特長です。

■メディア概要■ ゴルフアドボックスの特長

ゴルフ場という特別な環境を活かし、一般的な広告媒体では実現しにくい“質の高い接触”を生み出すのがゴルフアドボックスの強みです。

- ゴルフ場全体を「メディア」として活用して「認知‧体験‧購買」を一気通貫で設計時間の滞在とリラックスした環境を活かし、複数の接点を組み合わせることで、より深く、確実なブランド浸透を実現します。サイネージでの「認知‧理解」、サンプリング‧展示ブース‧イベントでの「体験」、カートラッピングでの「ブランディング」。マーケティングファネルの全工程を、1回のラウンドの中でシームレスに展開できます。- 富裕層・経営層への効率的なアプローチゴルフ場来場者は、高所得層や企業の意思決定者が多い傾向にあり、一般的なデジタル広告ではリーチしづらい層への接触が可能です。- クラブハウス内という“質の高い接触環境ラウンジやレストランなど、来場者が長時間滞在する空間に設置。プレー前後のリラックスした時間帯に自然な形で情報を届けることができます。- オフラインならではの“記憶に残る広告体験”デジタル広告のようにスキップされることがなく、落ち着いた空間で繰り返し視認されることで、ブランド想起や信頼感の醸成に寄与します。■ 今後の展望

エニアドは今後も「ゴルフアドボックス」の設置コース拡大を進めるとともに、広告主様・ゴルフ場双方にとって価値の高いメディア運営を目指してまいります。

ゴルフ場という特別な空間を活用し、富裕層・経営層への新たな広告接点を創出することで、企業のマーケティング活動を支援してまいります。

■ まずは無料で媒体資料をダウンロード

ご興味をお持ちいただけましたら、まずは詳細な媒体資料をご覧ください。設置ゴルフ場リスト、料金プラン、導入事例、広告効果データなど、ゴルフアドボックスの全てがわかる最新資料を無料でダウンロードいただけます。

広告に関する資料はこちら :https://golf.xadbox.com/■ 設置ゴルフ場様の募集について

現在エニアドでは、ゴルフアドボックスの設置ゴルフ場様を募集しております。

クラブハウスの導線や雰囲気に合わせた設置プランをご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ゴルフ場様向け資料はこちら :https://golf.xadbox.com/place/■ お問い合わせ先

株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 立畑

e-mail：ad-sales@any-ad.jp

TEL：090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。

■ 株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立：2023年12月



事業内容：

- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援