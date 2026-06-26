ホテルニューアカオ熱海の海を望む絶景リゾートに、雨でも思い切り体を動かせる全天候型「キッズフロア」が2026年7月17日（金）誕生！

ホテルニューアカオ

ホテルニューアカオ（所在地：静岡県熱海市、総支配人：久米暢、以下当ホテル）は、オーシャン・ウイング12階を「Kid's Carnival（キッズカーニバル）」のコンセプトとしたキッズフロアとして全面リニューアルし、2026年7月17日（金）にオープンいたします。同フロア（スイートルーム1室を除く）には、天候に左右されずお子様が全身を使ってアクティブに遊べるインドアプレイエリア「ホテルニューアカオ キッズパーク」を新設。さらに、三世代での家族旅行やグループ滞在に最適な広々とした「キッズルームプレミア」をはじめとするファミリー向けのコンセプトルームを展開いたします。熱海の海を一望する圧巻の絶景ロケーションと、当ホテルが紡いできた昭和レトロな世界観はそのままに、フロア全体がまるで移動遊園地へと迷い込んだかのようなワクワク感に包まれる空間へと生まれ変わります。お子様の笑顔が主役となる、新しいファミリーステイを提案します。

■天候を気にせず遊べる「ホテルニューアカオ キッズパーク」

「ホテルニューアカオ キッズパーク」は、小学生以下のお子様を対象とした約260平方メートル のインドアプレイエリアです。昭和期に多くの宴席で賑わった大宴会場「錦松・羽衣の間」を改装し、かつての活気あふれる賑わいや、楽しげな音楽が聞こえてきそうな「室内カーニバル空間」へと生まれ変わります。

年齢や遊び方に応じて安心してお楽しみいただけるよう、遊具やエリアを分けて構成しております。また、ベビーカー置き場、ロッカー、授乳室、おむつ交換室を備え、保護者の方にも使いやすい設備を整えます。

■年齢や好みに合わせて楽しめる7つのエリア

・立体遊具エリア（対象年齢：4歳以上小学生以下）

すべり台やトランポリンなど、雨の日でも天候を気にせず、全身を使ってアクティブに体を動かせる室内大型遊具を設置するエリアです。複数の遊具を組み合わせた立体的な構造により、子どもたちの好奇心や挑戦心を引き出します。

・デジタルコンテンツエリア

紙に自由に描いた魚の絵をスキャンすると、プロジェクターの映像内に登場するなど、自分の作品がデジタル上で動き出す不思議な体験をお楽しみいただけます。

・昭和エリア

昭和に誕生したホテルニューアカオならではの、昔懐かしい遊びを体験できるエリアです。おじいちゃん・おばあちゃん世代にとっては懐かしく、お子様にとっては新鮮な体験を通じて、世代を超えた思い出づくりとコミュニケーションを育みます。

・ウレタン遊具エリア

カーニバルのパレード車を組み立てるかのように、子どもたちの身体の大きさほどもある柔らかなウレタン製の大型遊具を設置。積み木のように積み上げたりトンネルをつくったりと、自由な発想で空間認識力を育みます。

・ごっこ遊びエリア

定番のおままごとやレール遊びなど、さまざまな役になりきって遊ぶことで表現力やコミュニケーション能力を育む空間です。

・絵本エリア

さまざまなジャンルの絵本を取り揃え、円形クッションを備えた空間で小さなお子様も落ち着いて親子でゆったり過ごせるエリアです。

・ベビーエリア

床に柔らかなウレタンマットを敷き、ハイハイ期やよちよち歩きの小さなお子様も安心して過ごせるスペースです。

【ホテルニューアカオ キッズパーク概要】

名称：ホテルニューアカオ キッズパーク

場所：ホテルニューアカオ オーシャン・ウイング12階

営業時間：14:00～20:00／9:00～12:00

対象年齢：小学生以下（※同意書の記入あり、保護者の付き添い必須）

利用料金：お一人さま 500円（税込）

※昭和エリアは保護者のお客様も一緒にお楽しみいただけます。

※大人・お子様一律、利用日翌日の12:00まで何度でも利用可。

※日帰りのお客様もご利用いただけます。

■三世代での旅行にもおすすめのファミリー向け客室

キッズパークで思い切り遊んだ後は、同フロアのファミリー向け客室でゆったりとお過ごしいただけます（スイートルーム1室を除くフロア全体をリニューアル）。客室は人数や滞在スタイルに合わせて選べる4タイプ（全22室）を展開いたします。

・キッズルームプレミア（6室/52～65平方メートル /定員7名）

三世代旅行やグループ滞在に最適なゆとりある客室です。室内は、一歩足を踏み入れた瞬間に歓声が上がるような、サーカステントやカーニバルをイメージした華やかでカラフルなインテリアを採用。壁投影で臨場感あふれる映像を楽しめるホームシアター（照明一体型プロジェクター）を完備し、広々とした空間でおもちゃに囲まれながら、家族だけのプライベートなフェスティバルタイムをお過ごしいただけます。

・キッズルームトリプル（8室/28～31平方メートル /定員3名）

3名まで宿泊可能な、コンパクトながら機能的なファミリー向け客室です。

・キッズルームツイン（4室/22～25平方メートル /定員2名）

小さなお子様との添い寝や、少人数でのご利用に適したお部屋です。

・キッズルーム和室（4室/10畳・36平方メートル /定員5名）

ハイハイ期のお子様がいても安心な、畳ならではの心地よさを感じられるお部屋です。

■キッズフロアのオープンを記念して専用の宿泊プランも販売開始

チェックインからチェックアウトまでお子様が思い切り遊べる宿泊プランの販売を開始いたしました。

販売プラン名：【26年7月オープン！キッズパーク利用無料！！】【リニューアルのキッズルームで過ごす1泊2食付きビュッフェプラン】

お食事タイプ：朝夕ビュッフェ付き

料金：3名1室利用 1泊2食付き 大人1名18,600円～(税込、入湯税・宿泊税別)

※小学生 食事・寝具有 大人の料金70%

※0歳～6歳（未就学児）食事・寝具あり 大人の料金50%

※0歳～6歳（未就学児）食事・寝具なし（添い寝）施設使用料3,300円

※料金は、ご宿泊日、ご利用人数により異なります。 詳細はホテル公式 Web サイト内専用ページを参照ください。

【お問い合わせ】

ホテルニューアカオ予約センター

TEL：0557-83-6161（9:00～19:00）

本件を含む、ホテルの改装についてはこちら(https://hotel-new-akao.com/renewal/)よりご確認ください。

【ホテルニューアカオ】

静岡県熱海市にある「海を目の前にしたロケーションが楽しめるリゾートホテル」。2012年に日本ジオパークに認定された伊豆半島ジオパークの一部である熱海市錦ヶ浦の岸壁に建ち、客室は全室オーシャンビュー。海を一望する圧巻の景観となっています。2022年12月、開業当時の「ホテルニューアカオ」として営業を再開。2023年7月1日、旧ホテルニューアカオ（オーシャン・ウイング）の客室250室、メインダイニング錦などがオープンし、熱海のシンボル「ホテルニューアカオ」として完全復活いたしました。紡いできた歴史をそのままに2024年11月にはロビーを改装し、新たなホテルの顔となるフロントが誕生。昭和レトロな世界観が広がるオーシャン・ウイングのフロントには人気のホテルロゴ入りグッズが並ぶロビーショップもオープンしました。さらに、2026年4月より、滞在体験そのものの質を高めるための改装を段階的に実施しています。

公式ウェブサイト：https://hotel-new-akao.com/

所在地：〒413-0033 静岡県熱海市熱海1993-250 TEL:0557-83-6161

アクセス：JR「熱海」駅から送迎バスで約10分 客室数：352室

外観メインダイニングスパリウムニシキ

ホテルニューアカオ公式SNS：

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_newakao_official/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/hotel_newakao

TikTok：https://www.tiktok.com/@hotelnewakao_official

LINE：https://page.line.me/356xpyyi

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155073/table/35_1_252269815426b2bd877439a2185a8689.jpg?v=202606261252 ]

【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。

公式ウェブサイト：https://gotopass.jp