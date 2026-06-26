ビー・ビー・コミュニケーションズが、Teachme Bizを自社コンサルティングに組み込み販売パートナー事業を拡大

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）は、中小企業向けの実践型経営コンサルティングを展開するビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：満吉 順一、以下「ビー・ビー・コミュニケーションズ」）における、AIマニュアル「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」の販売パートナーとしての活用事例とその成果を発表いたします。

フォーバルグループの一員として全国のパートナー企業を支援するビー・ビー・コミュニケーションズは、Teachme Bizを単独のツールとして販売するのではなく、自社のコンサルティングサービスに組み込み、お客様の「業務効率改善」という課題解決の手段として提案しています。この「ツールを売るのではなく課題解決を売る」提案手法により、パートナー企業からの受注は着実に増加。自社でもTeachme Bizを活用し、パートナー企業からの問い合わせ件数を49％削減した実績を差別化要因とし、提案の説得力につなげています。今後は2026年度中のエンドユーザー120社獲得を目標に、パートナー企業からエンドユーザーへの普及をさらに加速させ、人手不足に直面する地域の中小企業の生産性向上に貢献していく方針です。

■販売パートナーとしてTeachme Bizを取り扱う背景と目的

ビー・ビー・コミュニケーションズは、フォーバルグループが培ってきたコンサルティングノウハウを全国のパートナー企業へ提供する役割を担っています。顧客の約80％は年商10億円未満・従業員30名未満の小規模事業者であり、賃上げや生産性向上を実現するための「足元支援」に力を入れています。

業務効率改善のコンサルティングを進めるなかで、同社は「日々の引き継ぎをもっと楽にしたい」「増加する外国人スタッフの教育に対応したい」という顧客のリアルな課題に直面しました。従来の業務フロー図や業務記述書では応えきれないこれらの課題に対し、動画マニュアルが有効な手段になると考え、複数のサービスを比較検討。ITリテラシーの高くない顧客でも使えるユーザビリティの高さと、スマートフォン・タブレットへのスムーズな対応を決め手に、Teachme Bizの取り扱いを決定しました。

■Teachme Bizの提案・展開方法

■販売パートナーとしての成果

■今後の展開

- 自社コンサルティングサービスへの組み込みによる提案ビー・ビー・コミュニケーションズは、BtoBtoBのモデルでパートナー企業へTeachme Bizを展開しています。汎用AIの普及が進むなか、ツール単体の案内では価値が伝わりにくいと考え、「業務効率改善」という顧客の目的を叶える手段として、Teachme Bizを自社のコンサルティングサービスのなかに自然に組み込みました。「ツールを売る」のではなく「課題解決を売る」というスタンスをとることで、パートナー企業もエンドユーザーへ提案しやすくなり、受注の増加につながっています。- 自社活用の実績を提案の「武器」に同社は、提案前にコンサルタント自身がTeachme Bizを使いこなすことを基本方針とし、自社内でも積極的に活用しています。その取り組みが評価され、Teachme Bizの活用度や導入の成果等が特に優れた企業の取り組みを表彰する「Teachme Biz Award 2025」で社会貢献賞を受賞。あわせて、FAQを動画化することでパートナー企業からの問い合わせ件数を49％削減する成果を上げました。こうした「自分たち自身が使いこなしている」という実績が、パートナー企業への提案における安心感と信頼につながっています。- 「課題解決」を軸とした提案による受注の増加ツール単体ではなく、コンサルティングサービスに組み込んだ「課題解決」の提案へと転換したことで、パートナー企業がエンドユーザーへ提案しやすくなりました。その結果、パートナー企業からの受注が着実に増加し、エンドユーザーからの受注案件も少しずつ拡大しています。- 自社活用の実績によるブランド力・提案力の向上自社でTeachme Bizを使いこなし、問い合わせ件数49％削減という成果や「Teachme Biz Award 2025」社会貢献賞の受賞といった実績を得たことで、BtoB企業としてのブランド認知が広がりました。提案時の説得力も大きく高まり、パートナー企業との関係構築にも寄与しています。

ビー・ビー・コミュニケーションズは、2026年度中パートナー企業120社の獲得を目標に掲げ、パートナー企業からエンドユーザーへの普及を加速させていく方針です。すでにエンドユーザーからの受注案件も少しずつ増えており、今後はこれらの受注をいかに効率的に拡大していくかをテーマに、「課題解決を売る」提案手法の横展開を一層進めていきます。これにより、人手不足に直面する地域の中小企業の生産性向上に貢献していきます。

スタディストは、引き続き販売パートナーとしての同社の事業展開を支援してまいります。

■ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社 執行役員 光本 伊織様 コメント

商材を取り扱う際は、「どれくらい売れるだろうか」と収益性や販売数を先に考えてしまいがちです。しかし、汎用AIをはじめ様々なツールが溢れる現代において、単なるツールの転売では他社との差別化はできません。まずは「自分たちが実際に活用できるか」を一番に考え、自社で使いこなすことで筋肉質な経営を実現する。そのプロセスで得た「生きた知見」という付加価値があるからこそ、他社にはない提案力が生まれ、エンドユーザーであるお客様へ展開していく好循環が生まれると考えています。

スタディストの皆さまは、こちらの提案に対していつも前向きに伴走してくださいます。一般的な代理店ビジネスではパートナー同士の情報交換が好まれないケースも多いなか、「ぜひ直接お会いして情報交換してきてください」と背中を押してくださるオープンなカルチャーも非常にありがたく、パートナーとして安心して取り組めています。今後もスタディストとともに、「課題解決を売る」この良い流れをさらに広げていきたいと考えています。

さらに詳しいインタビューはこちらから

https://partner.studist.jp/interview/bbcom

Teachme Bizの販売パートナーにご関心のある方はこちらから

https://partner.studist.jp/

■Teachme Bizについて

「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」は、わかりやすいマニュアルの作成から活用・更新までをAIが担う「AIマニュアル」です。動画・PDF・文章からのマニュアル自動生成、文章アシスト、AI検索など、現場のムリ・ムダ・ムラを解消する機能を提供し、現場に余力を生み出すことで、カイゼンが回り続ける状態の実現を目指しています。国内外2,300社以上で活用されており、「富士キメラ総研（※1）」「デロイト トーマツ ミック経済研究所（※2）」「ITR（※3）」の各最新調査において、売上金額シェアNo.1を獲得。業種や企業規模を問わず、マニュアル作成・現場教育市場のスタンダードとして高く評価されています。

※1：『業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年版 DX投資編』マニュアル作成／現場教育ツール 2024年度実績（数量・金額/SaaS）ベンダーシェア

※2：『デスクレスSaaS市場の実態と展望 2025年度版』動画マニュアル作成支援ツール市場

※3：『ITR Market View：人材管理市場2025』マニュアル作成支援市場

■リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。

当社では、AIマニュアル「Teachme Biz」等に加え、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。 https://studist.jp/our-vision

■会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京（本社）、名古屋、大阪、福岡、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：AIマニュアル「Teachme Biz」を含む「Teachmeシリーズ」の展開、

生産性向上に関するコンサルティング、企業研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/