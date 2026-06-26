【礼文観光ホテル 咲涼】礼文島で出会った感動を、かたちに。ホテルオリジナルグッズ全6種をEC販売開始

株式会社温故知新

「旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）」をプロデュースする株式会社温故知新が運営する「礼文観光ホテル 咲涼」（所在地：北海道礼文町、総支配人：西村 大樹、以下「咲涼」）は、2026年6月26日（金）より、礼文島を代表する高山植物や、島から望む利尻山（利尻富士）をモチーフにしたホテルオリジナルグッズ全6種類を、公式ECサイト「リトリートセレクション」にて販売開始いたします。

公式ECサイト「リトリートセレクション」 :https://shop.okcs.co.jp/collections/rebun_selection

｜ 礼文島の魅力を「かたち」として残す

「花の浮島」が育む希少な高山植物

礼文島は「花の浮島」とも呼ばれ、希少な高山植物や固有種が春から秋にかけて咲き誇る、日本有数の自然豊かな島です。

礼文島を象徴する花「レブンアツモリソウ」は絶滅危惧種にも指定されており、短い開花期間に咲くその姿は、多くの来島者の心に深い印象を残しています。

レブンアツモリソウオリジナルグッズに込めた想い

咲涼では、礼文島の自然の美しさや尊さ、そして旅先で出会った感動を、暮らしの中でも感じ続けていただきたいという想いから、スタッフ自らデザイン・企画・制作に取り組んでいます。

一昨年より、礼文島に咲く高山植物をモチーフにした「-Rebun Hana Zukan-」シリーズを展開。今シーズンは、高山植物に加え、礼文島から望む利尻山（利尻富士）をモチーフとしたデザインも新たに加わりました。

今後も「-Rebun Hana Zukan-」シリーズをはじめとするオリジナルグッズを通じて、礼文島の自然や文化の魅力を発信してまいります。

利尻山（利尻富士）

｜ 販売商品（一例）

-Rebun Hana Zukan- 高山植物オリジナルTシャツ

礼文島を象徴するレブンアツモリソウをはじめ、レブンウスユキソウ、レブンコザクラ、レブンキンバイソウの4種を描いたオリジナルTシャツです。

ホワイトの緑

＜商品概要＞

・価格：4,300円（税込）/枚

・素材：綿100％

・サイズ：M、L

・カラー：ホワイトの緑

ホワイトの青

チャコール

ネイビー

詳細を見る :https://shop.okcs.co.jp/products/rebun008

-Rebun Hana Zukan- 高山植物 アクリルキーホルダー

礼文島で出会う高山植物との思い出を、小さなかたちに閉じ込めたオリジナルアクリルキーホルダーです。

（左から：レブンコザクラ、レブンアツモリソウ、キンバイソウ）

＜商品概要＞

・価格：550円（税込）/個

・サイズ：30×30mm

・種類：

レブンアツモリソウ／レブンウスユキソウ

レブンコザクラ

キンバイソウ

詳細を見る :https://shop.okcs.co.jp/products/rebun006利尻富士 手ぬぐい

礼文島の自然や旅の余韻を、やさしい風合いに込めたオリジナル手ぬぐいです。トレッキングでは日差しや汗をやわらげる実用品、旅を終えた後はインテリアとして活用いただけます。

利尻富士 手ぬぐい

＜商品概要＞

・価格：1,300円（税込）

・サイズ：360mm × 860mm

詳細を見る :https://shop.okcs.co.jp/products/rebun011

利尻富士 長袖Tシャツ

礼文島の象徴的な景観のひとつである日本百名山・利尻山（利尻富士）をモチーフにデザインした長袖Tシャツです。旅人の心に深く刻まれる美しい稜線を日常でも身近に感じていただける一枚です。

利尻富士 長袖Tシャツ

＜商品概要＞

・価格：4,600円（税込）

・サイズ：M、L

・素材：綿100％

詳細を見る :https://shop.okcs.co.jp/products/rebun010

「礼文観光ホテル 咲涼」について

咲涼は、5月～10月の期間限定で営業する海に面したシーズンホテルです。

目の前には日本海が広がり、晴れた日には利尻富士を間近に望むことができます。海側に面した客室や2階のダイニングからは、透き通る穏やかな海と雄大な利尻富士を眺めながら、刻々と変わる自然の表情を静かに感じることができます。礼文島の歴史と物語に触れながら、ダイナミックな地形に豊かな植生、そして手つかずの自然が織りなす唯一無二の島景色を堪能いただけます。

＜概要＞

・ホテル名：礼文観光ホテル 咲涼（さりょう）

・所在地：〒097-1201 北海道礼文郡礼文町香深トンナイ277

・客室数：全100室（洋室64室、和室32室、和洋室4室）

・営業期間：5月～10月 ※冬季休館

・付帯施設：大浴場（礼文温泉）、レストラン、宴会場、ランドリーコーナー、売店など

・Email：rebun@okcs.co.jp

・公式サイト：https://rebun.by-onko-chishin.com/

・Instagram：https://www.instagram.com/rebun.saryo/

株式会社温故知新について

温故知新は、「地域の光の、小さな伝道者」という理念を掲げ、宿泊施設の概念を超えた「旅の目的地」を創造する企業です。リトリート、クラフト、ゲートウェイの3つのブランドカテゴリーを軸に、複数の「ミシュランキー」選出施設をはじめ、国内外の権威あるアワードを数多く獲得。

日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」では2023年より2年連続で選出、さらに、英・Financial Times社と独・Statista社が共同で実施している「アジア太平洋地域における急成長企業ランキング」では2023年より3年連続で選出されるなど、次世代の観光市場を牽引するイノベーターとして高い評価を得ています。

その土地にしかない魅力を、滞在・食・文化といった体験を通して磨き上げ、唯一無二の価値として国内外へ発信し続けています。今後もホテル運営の枠に捉われず、日本の観光の未来を切り拓く新たな価値の創出に邁進してまいります。

＜会社概要＞

社名 ：株式会社温故知新

代表取締役 ：松山 知樹

本社所在地 ：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 ：2011年2月1日

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：ホテル・旅館の運営及びコンサルティング

公式サイト ：https://by-onko-chishin.com/

企業情報 ：https://by-onko-chishin.com/company

X（Twitter）：https://twitter.com/okcs_official

Instagram ：https://www.instagram.com/okcs.official/(https://twitter.com/okcs_official)