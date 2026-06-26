ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開に合わせ作品の世界観を楽しめるトップス商品が登場！

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）が展開するベルーナオンラインストアは、『トイ・ストーリー5』の公開に合わせ、作品の世界観をファッションとして楽しめるトップス商品を7月2日（木）より発売いたします。

ベルーナオンラインストア…https://belluna.jp/feature/belluna/be34.html

ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の人気キャラクターデザインをヴィンテージライクなイラストや、様々なグラフィックで表現。落ち着いたカラーリングとゆったりとしたシルエットを組み合わせることで、子どもっぽくなりすぎない、トレンド感のある大人カジュアルなデザインに仕上げました。

ラインナップは、人気キャラクターを組み合わせたプリントや、立体感のあるサガラ刺しゅうを取り入れたデザインなど、着るだけで気分が上がる全4商品。

それぞれに異なるカラーリングを用意し、ベーシックなホワイトからニュアンスのあるくすみカラー、コーディネートのアクセントになる差し色まで、幅広いコーディネートスタイルに対応します。

日常に取り入れやすいデザインながら、キャラクターの存在感を楽しめる本ラインナップ。『トイ・ストーリー5』の魅力を、毎日のコーディネートで楽しめる商品です。

■商品概要

発売日 ：2026年7月2日（木）

展開商品 ：全4デザイン

販売サイト：ベルーナオンラインストア

https://belluna.jp/feature/belluna/be34.html

■商品一覧

＜Disney＞【トイ・ストーリー5】サガラ刺しゅうゆったりチュニック

サイズ／価格：M～L／2,480円

色：オートミール、カーキ

特長：『トイ・ストーリー5』の世界観をレトロなイラストで表現した、大人可愛いサガラ刺しゅうTシャツ。フロントのプリントはさりげなく、毎日のコーディネートに自然と溶けこみます。ボックスシルエットで丈は長すぎず、綿混素材で着心地も快適。デニムなどのカジュアルボトムと相性抜群で、さらっとおしゃれに決まります。

＜Disney＞【トイ・ストーリー5】バックサガラ刺しゅうゆったりチュニック

サイズ／価格：M～L／2,480円

色：ピンク、スミクロ

特長：賑やかなバックデザインが目を引く主役級サガラ刺しゅうTシャツ。ヴィンテージライクな「テック・トリオ」のイラストが新鮮。ゆったりとしたサイズ感と、さらりとした綿混素材で暑い日も快適。肌なじみが良いくすみカラーとゆったりとしたサイズ感で、こなれ感を演出します。

＜Disney＞【トイ・ストーリー5】プリントワイドTシャツ（左）

サイズ／価格：M～L／1,500円

色：オフ白、グリーン

特長：「スペース・レンジャー」のクールな魅力を、落ち着いたカラーでデイリーに落とし込んだ一枚。

＜Disney＞【トイ・ストーリー5】バックプリントワイドTシャツ（右）

サイズ／価格：M～L／1,500円

色：オレンジ、杢グレー

特長：カラフルなアイコン風のキャラクターデザインが背中に大集合。アプリ風のポップなデザインが、後ろ姿をハッピーに彩ります。

※商品によって、色・柄の出方が異なる場合がございます。

■ベルーナオンラインストアでは、ディズニー特集ページを掲載中！

現在、ベルーナオンラインストアでは、「大人のためのディズニーデザインアイテム特集」を掲載しております。

ラインナップは『トイ・ストーリー』シリーズの人気キャラクターをはじめ、【ミッキー＆フレンズ】や【プー】など、幅広いキャラクター商品を展開中。

ベルーナ限定のオリジナル商品など、日常にときめきを添える、大人のディズニーデザインをぜひチェックしてみてください。

公式サイトURL：https://belluna.jp/feature/belluna/be34.html(https://belluna.jp/feature/belluna/be34.html)

■ベルーナ会社概要

ベルーナグループでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様の期待に応え、生活の質を高める価値をご提供してまいります。

会社名 ：株式会社ベルーナ

（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業

グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業

アパレル・雑貨事業/その他の事業

データベース活用事業