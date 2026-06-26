3D衣装ブランド「Kimonowa」より『MyYukata 2026』を販売開始 - 季節連動型イベント『ゆかたde納涼会』も開催

株式会社TeraDox

株式会社TeraDox（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋藤 啓司）は、メタバースプラットフォーム「VRChat」で着用できる3D浴衣『MyYukata 2026』を、3D和装ブランド「Kimonowa（キモノワ）」より2026年6月25日（木）に販売開始いたしました。

「Kimonowa」は、“和 × 未来 × 自由”をテーマにしたTeraDox発のデジタル和装ブランドです。

距離や環境にとらわれず、和装の魅力に触れられる体験を広げることで、VRChat上に新しい文化のかたちを提案しています。

■『MyYukata 2026』について

『MyYukata 2026』は、VRChat上での着用を想定して開発した3D浴衣シリーズです。

Kimonowaでは、2025年12月に3D振袖『MyFurisode 2026』、2026年3月に3D袴『MyHakama 2026』を展開しており、本作はブランド3つ目となるシリーズ展開です。

また、本シリーズでは新たな試みとして、男性用浴衣も展開しています。

日本ならではの四季折々の和の装いを、デジタル空間でも楽しめる選択肢として届けることで、和装文化に触れるきっかけをさらに広げていきます。

初の浴衣シリーズとなる本作では、夏祭りや納涼会といった季節のイベントはもちろん、VRChatでの日常シーンから気軽に楽しめるアイテム展開を目指しました。

販売開始に先立ってKimonowa公式Xで公開した情報解禁動画は、公開後約24時間で1.8万回以上再生され、インプレッション数も9.6万件を超えました。

Kimonowa初の浴衣シリーズとして、発売前から多くの関心が寄せられており、

待望のリリースとなりました。

なお、本プロジェクトの制作ディレクションは株式会社V（本社：東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰）が担当しています。

■ 『MyYukata 2026』の展開について

『MyYukata 2026』は、VRChatで過ごす日常のさまざまなシーンで着用してほしいという願いを込めて制作しました。

本浴衣シリーズでは、浴衣・帯・帯紐・下駄・コサージュ・バッグ小物など、同梱アイテムの組み合わせにより、自分らしいコーディネートやスタイリングを楽しめます。

ユーザー自身のアレンジ次第で、楽しみ方はさらに自由に広がります。



【販売ページ（BOOTH）】

MyYukata2026: https://kimonowa.booth.pm/items/8504104

MyYukata2026 for Men: https://kimonowa.booth.pm/items/8500610

■ Kimonowa主催『ゆかたde納涼会』の開催について

『MyYukata 2026』の発売にあわせて、2026年7月11日（土）にVRChat上でKimonowa主催イベント『ゆかたde納涼会』を開催します。

本イベントは、2026年4月4日（土）に開催した『きものdeお花見会』に続く、Kimonowaの季節連動型イベントです。

今回は、夏の夜の日本庭園をイメージしたオリジナルワールドを舞台に、浴衣をはじめとした和装で集まり、交流や撮影を楽しめる場として展開します。

※アイキャッチ画像の背景（ワールド）は開発中のものです

また、17組のVRChatイベントとのコラボレーションも予定しており、Kimonowaの世界観をより多くのコミュニティへ広げていく機会として実施します。

イベント名：ゆかたde納涼会

開催日時：2026年7月11日(土) 22:00～23:30

参加方法：

▶ Kimonowa公式インスタンスへのご参加方法

下記VRCグループへの参加の上、開催時間にグループインスタンスにJoinください

https://vrchat.com/home/group/grp_b943c873-7da5-4277-a89d-b868baa16a3c

※協賛団体のインスタンスへのご参加方法は各団体様のSNSをご確認ください。

協賛団体：

Ephemeral／Fortuna -VRCabaret Club-／LUNA REAL -virtual cabaret club-／ZOLECHUNA／イケボ喫茶"Guarigione"／オムライス専門メイドカフェ『OmuChat』／どりーむぷらねっと／コココイ／マジぎゃる学園／ぴんくあたまかふぇ -MeltyFroth-／フレンチメイドカフェ ふる～る／まほろばのれん街／超DJ特化型ホストクラブ"Attrazione"／彼岸旅館逢曲時／蜜龍 -ChinaCafe-／約束カフェバー／妖精酒場FoF

※本イベントの参加には、VRChatのアカウントが必要です。

■今後の展開について

Kimonowaは、本作で3シリーズ目となる本格3D和装のリリースを迎えます。

これまでの各シリーズにおいて、Kimonowaでは「四季 × 和装文化」をテーマに、コミュニティと連動したイベントの開催を継続してきました。

今後も、リアルとデジタル双方で和装文化を広げていく取り組みを主軸に、和装文化の持つ価値を未来につなぐため、デジタルならではの表現や参加機会を増やしながら、プロジェクトを継続的に発展させてまいります。

■関連リンク

Kimonowa BOOTHショップ https://kimonowa.booth.pm/

Kimonowa公式X https://x.com/Kimonowa_JP

VRChat Group https://vrchat.com/home/group/grp_b943c873-7da5-4277-a89d-b868baa16a3c

■TeraDox運営のサービス

中小企業、フリーランス・個人事業主の契約に特化した電子契約システム「契約大臣」 https://keiyaku-daijin.com/

日本最大級の振袖ポータルサイト「My振袖ドットコム」 https://myfurisode.com/

日本最大級の袴ポータルサイト「My袴」 https://myhakama.jp/

写真総合ポータルサイト「ALLBUM」 https://allbum.one/

日本有数のゴルフレッスン検索サイト「ゴルフスクールナビ」https://www.golfschool-navi.com/

上質なゴルフライフを演出するECサイト「GOLUZO」 https://goluzo.com/

ネットで注文できる年賀状「GLAM PRINT」 https://glam-print.com/

呉服・フォトスタジオ業界"特化型"求人サイト「My求人」 https://mykyujin.com/

【株式会社TeraDox 会社概要】

社名：株式会社TeraDox

所在地：東京都渋谷区本町3-14-3 松尾ビル3F

代表：代表取締役 齋藤 啓司

URL：https://teradox.jp/