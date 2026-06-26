仙台PARCO2開業10周年企画『PARCO2 10th Anniversary Campaign』開催

株式会社パルコ

仙台PARCO2(宮城県仙台市青葉区中央3-7-5)は、2016年7月1日に「オトナ 考える PARCO。」をテーマに開業し、今年2026年に10周年を迎えました。

この街で培った「根っこ」を大切にしながら、より自由に、新しい枝葉を広げていくイメージを象徴する“年輪”をテーマに、宮城県出身の俳優 千葉雄大 を広告起用した、開業10周年企画『PARCO2 10th Anniversary Campaign』を2026年7月1日(水)から開催いたします。

各ブランドによる特別イベントやプレゼントキャンペーン、『HERALBONY』や『TEN.』による期間限定POP UPに加え、千葉雄大・伊藤沙莉の豪華共演による朗読劇『ラヴ・レターズ』ほか、大人気JAZZ漫画『BLUE GIANT』とコラボレーションしたキャンペーン、あらゆるジャンルのカルチャーが交差する屋上イベントなど、魅力的なイベントを多数開催いたします。

【目次】

1.PARCO2開業10周年を記念したEVENT・POP UP・PRESENT

2.朗読劇『ラヴ・レターズ～SENDAI PARCO2 10th Anniversary Special～』

3.BLUE GIANT×PARCO2 10th Anniversary JAZZ&ART EXPERIENCE

4.PARCO2 10th ROOFTOP EVENT

【開催概要】

会期：2026年7月1日(水)-12月31日(木)

HP：https://sendai.parco.jp/page/10th-anniversary/

1.PARCO2開業10周年を記念したEVENT・POP UP・PRESENT

PARCO2 10th SPECIAL SHOP EVENT

PARCO2開業10周年を記念し、PARCO2対象ショップにて限定商品の販売やノベルティ・ショップ内イベントを開催いたします。

イベントラインナップ：https://sendai.parco.jp/page/10th-anniversary/event/

HERALBONY POPUP

アートをまとう、特別な体験を。

障害のある作家が生み出す、唯一無二のアート。

その強烈な個性と豊かな色彩を、日常のプロダクトとして社会に届けるブランド<ヘラルボニー>のポップアップストアが開催いたします。

スカーフ・ブラウス・ワンピースをはじめ、夏を彩るリバーシブルバッグや、大人気のキャップ、Tシャツなど今の時期にぴったりのアイテムをご覧いただけます。

●日時：7月1日(水)-7月20日(月・祝)

●会場：PARCO2/2F EVENT SPACE

TEN. POPUP

身につける人の印象を引き上げるジュエリーをコンセプトに掲げ、素材、フォルム、バランス。 細部まで設計された美しさを表現したジュエリーブランド TEN.

仙台PARCO POPUPの開催を記念し、ONLINE STORE限定コレクション「VINE ASCENT」の販売に加え、特別なイベントをご用意しております。

また、TEN. Archiveのアイテムも特別に展開いたします。

●日時：8月5日(水)-8月16日(日)

●会場：PARCO2/2F EVENT SPACE

PARCO×Date fm “CLUB HOUSE SOUND”vol.19

仙台PARCOとDate fmがタッグを組んで定期開催しているラジオ公開録音イベント。

Vol.19ゲストに“flumpool 山村隆太(Vo.)”を迎え、本イベントでしか聴けないトークは勿論、サイン入りサンドイッチボックスのプレゼント等を実施いたします。

●日時：7月23日(木) 開場18:30 開演19:00

●会場：PARCO2/2F EVENT SPACE

PARCO2 10th Anniversary Novelty

ティグリス・ジャパン×ヘラルボニー 明日をちょっとよくするアートな天然水「トゥモロー・ウォーター」を先着で300名様にプレゼント。

配布日時：7月1日(水) 10:00～20:00 配布場所：PARCO2/2F ESC横 特設会場

配布数：先着300名様 採水地：由布岳(大分県)内容量：550ml

※デザインは3種類からお選びいただけます※無くなり次第終了※おひとり様につき1本まで※お買上げ条件はございません

PARCO2 DAY 10th Anniversary

毎月1日はPARCO2対象ショップで【PARCOカードorポケパル払い】にて、5,000円(税込・合算不可)お買上げ毎にその場で使える10%OFF相当のPOCKET PARCOアプリクーポンを配信中。

※引換上限：50,000円分(税込)のお買上げまで

さらに10周年特別企画として下記日程は【PARCOカードorポケパル払い】にて、10,000円(税込・合算不可)以上お買上げでTOHOシネマズギフトカード1,000円分をプレゼント

対象日：7月1日(水)・8月1日(土)

引換会場：PARCO2/2F ESC横 特設会場

PARCO2 10th PayPay ポケパルクーポン

PARCO2対象ショップにて、POCKET PARCOアプリに届くクーポンご利用・店頭にてシークレットQRコード読み込みで、PayPayご利用金額の最大5％分をPayPayポイントで還元いたします。

期間：7月16日(木)-7月31日(金) 最大16日間

※対象ショップ合算可※ポイント上限1,000ポイント※早期終了する可能性がございます

2.朗読劇『ラヴ・レターズ～SENDAI PARCO2 10th Anniversary Special～』

宮城県出身で、近年も『アンメット ある脳外科医の日記』をはじめ、話題作への出演が続き、映像・舞台を横断して幅広く活躍する千葉雄大。

そして、NHK 連続テレビ小説『虎に翼』で主人公・寅子を演じ、同作で第51回放送文化基金賞 演技賞、第33回橋田賞を受賞するなど、確かな演技力で高い評価を集める伊藤沙莉。

仙台PARCO2開業10周年の記念公演に、この特別な顔合わせが実現します。

1989年にニューヨークで誕生した『ラヴ・レターズ』は、たった二人の俳優が手紙のやり取りを読み継ぐことで、一組の男女の人生を浮かび上がらせる不朽の名作。日本では1990年の初演からパルコ・プロデュース作品として上演を重ねてきました。延べ530組を超えるキャストがこの一冊の台本を手にし、それぞれの人生と感性を重ねながら、作品の歴史を紡いできた、まさに、日本における朗読劇文化の礎を築いた記念碑的作品です。

-Story-

幼馴染のアンディーとメリッサ。自由奔放で感覚人間のメリッサ。真面目でいつも何かを書いているアンディー。思春期を迎えて彼らは一番近い異性としてお互い十分相手を意識しはじめる。しかし、ついに決定的に結ばれるチャンスを迎えた夜、二人は友達以上にはなれない自分たちを発見する。大学を出た二人はそれぞれ結婚し、まったく別の道を歩き始める。海軍を経て法曹界に入り上院議員まで登りつめるアンディー。アートの道に進んだものの行き詰まって精神的破綻をきたすメリッサ。久しぶりに再会した二人は別々に過ごした日々を取り戻すかのようだった。しかし・・・。

50年にわたる手紙のやりとりで綴られていく、二人の物語。

千葉雄大千葉雄大

<コメント>

仙台PARCO2開業10周年おめでとうございます。

その記念公演として、故郷でラヴ・レターズを上演できること、心からうれしいです。親愛なる伊藤沙莉さんとのやり取りはたのしみでもあり、緊張感もあるのですが、僕たちなりのラヴ・ レターズをお届けできたら幸いです。

伊藤沙莉

<コメント>

仙台PARCO2開業10周年おめでとうございます。

このような記念すべき公演に歴史ある作品で親愛なる千葉雄大さんと共演させていただけること、とても幸福にありがたく思っております。朗読劇は初めてなので右も左も上も下もという感じではありますが藤田さんや千葉さんと時代背景や解釈を擦り合わせて楽しんでやれたら良いなと思います。がんばります。

伊藤沙莉

●日時：8月23日(日) 開場16:30 開演17:00

●会場： 電力ホール

●入場料：8,000円 （全席指定・税込）U-30チケット 3,500円 (観劇時30歳以下対象、要身分証明書（コピー・画像不可、原本のみ有効)、当日指定席券引換/チケットぴあにて前売販売のみの取扱い)指定席との連席購入不可（連席ご希望の場合は指定席をご購入ください)

●一般発売日：2026年7月11日(土)10:00

●チケット取扱い※チケット取扱いはWebのみとなります。

○チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/p-letters/

○ローソンチケット：https://l-tike.com/s-letters/

○イープラス ：https://eplus.jp/s-letters/

●作：A.R.ガーニー

●訳：青井陽治

●演出：藤田俊太郎

●出演：千葉雄大＆伊藤沙莉

■チケットに関するお問合せ＝サンライズプロモーション 0570-00-3337(平日12:00～15:00）

■公演に関するお問合せ＝パルコステージ 03-3477-5858 https://stage.parco.jp/

■主催：サンライズプロモーション

■協力：仙台PARCO

■企画・制作：株式会社パルコ

3.BLUE GIANT×PARCO2 10th Anniversary JAZZ&ART EXPERIENCE

仙台を舞台に描かれた大人気JAZZ漫画『BLUE GIANT』とコラボレーションしたキャンペーン、

『BLUE GIANT×PARCO2 10th Anniversary JAZZ&ART EXPERIENCE』を2026年9月4日(金)-9月23日(水・祝)に開催いたします。

館内装飾・フォトスポット・複製原画・グッズ販売に加え、作者の石塚真一氏を招いたトークショー付き 映画『BLUE GIANT』リバイバル上映等複数企画を実施。

また、「定禅寺ストリートジャズフェスティバル 2026」と連動し、仙台出身の世界的タップダンサー熊谷和徳氏キュレーションによる豪華アーティスト出演の閉店後FREE JAZZ LIVEも開催いたします。

■主催：仙台PARCO

■制作：株式会社PILE

■協力：公益社団法人定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会

BLUE GIANT ART EXHIBITION

●日時：9月4日(金)-9月23日(水・祝) 10:00～20:00

●会場：PARCO2/1F・2F・3F EVENT SPACE

●入場料：無料

BLUE GIANT LIMITED SHOP

●日時：9月10日(木)-9月23日(水・祝)

●営業時間：日～木／10:00～19:00 金・土／10:00～20:00

●会場：仙台駅2Fハレまちコート

※9月12日(土)・9月13日(日)は一部商品を「定禅寺ストリートジャズフェスティバル2026 」会場にて販売予定

『BLUE GIANT』 (C)石塚真一／小学館スペシャルトークショー付き 映画『BLUE GIANT』リバイバル上映

●日時：9月12日(土)18:00～21:00予定※上映時間120分

●会場：PARCO2/6F TOHOシネマズ仙台

●ゲスト：石塚真一・熊谷和徳

●料金・販売方法：TOHOシネマズにて販売・詳細後日告知予定

石塚真一熊谷和徳定禅寺ストリートジャズフェスティバル 2026 PARCO2 FREE JAZZ LIVE

●日時：9月13日(日) 開場20:45 開演21:00

●会場：PARCO2/2F EVENT SPACE

●観覧無料 ※入場制限方法 後日告知予定

●出演：熊谷 和徳 (Tap Dancer)/片倉 真由子 (Piano)/Gene Jackson (Drums)/井上 陽介 (Bass)/馬場 智章 (Sax)

4.PARCO2 10th ROOFTOP EVENT

熊谷 和徳 (Tap Dancer)片倉 真由子 (Piano)Gene Jackson (Drums)井上 陽介 (Bass)馬場 智章 (Sax)

PARCO2開業10周年を記念して、あらゆるジャンルのカルチャーが交差する屋上イベントを多数開催いたします。※予告なく中止・内容変更となる場合がございます。

第3回 ラテン・カリビアン カクテルパーティー2026 in 仙台

全国各地で開催され人気を集めるラテン＆カリブ文化体験イベント。母国語が異なるラテンアメリカやカリブ海の国々・島々で育まれたお酒、食、音楽、文化が仙台に集結します。

言葉は通じなくても、おいしいお酒や料理、音楽があれば自然と笑顔になれる――。

そんなラテン＆カリブの魅力を、見て、飲んで、食べて、体感できる特別な一日です。

●日時：10月4日(日)13:00～17:00

●会場：PARCO2/RF

●入場料：前売 5,000円/当日 6,000円※再入場可

▼チケット購入はこちらから：https://peatix.com/event/5034997/

MIYAGI SAKE SESSION

宮城県酒造組合が主催する、日本酒×音楽×カクテル×食、が楽しめる新感覚のイベント。

『日本酒ってなんだか敷居が高そう。。。』そんなイメージを『日本酒って楽しい！』に変え、これまでのファンはもちろん、新規層、特に若者に向けてカジュアルに楽しんでもらえる内容となっております。

●日時：10月17日(土)

●会場：PARCO2/RF

●主催：宮城県酒造組合

SLOW DRINK FESTIVAL

ジャズの街と言われる仙台に、新しい音楽シーンを。

その熱い想いのもとに集まった、仕掛け人たち。

音楽、アート、盆栽、お酒、食。異なるカルチャーを心地よく交差させ、仙台の新しいカルチャーを秋空の下、杜の中心から発信する。

●日時：10月24日(土) OPEN11:00 START12:00

●会場：PARCO2/RF

●出演：Kan Sano・ Yon Yon (and more…)

●FOOD/DRINK：mood

●ART：Takayuki Matsumiune・ANONIMAL・七松庭

Creative

HUG ROOTS, NEW ROUTES

かさねるほどに、新しく



緑豊かなこの街で、仙台PARCO2は10周年を迎えました。



木々が、長い年月をかけて年輪を刻んでいくように



都市も人も、時をかさねて豊かに育っていく。

10年の年輪を重ねた仙台PARCO2は、

この街で培った「根っこ」を大切にしながら

より自由に、新しい枝葉を広げていきます。

うつろう日々を歩むあなたの、都市の木陰になれるように。



時をかさねることを楽しもう。

かさねるほどに、新しく。



HUG ROOTS, NEW ROUTES.

千葉雄大

1989年3月9日生まれ。宮城県出身。

2010年『天装戦隊ゴセイジャー』アラタ/ゴセイレッド役で俳優デビュー。

映画『殿、利息でござる!』で第40回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。

近年の主な出演作に、『アンメット ある脳外科医の日記』（2024）、『ダメマネ！-ダメなタレント、マネジメントします-』(2025)、『おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―』(2026)など。

Instagram：https://www.instagram.com/yudaichibaofficial/

公式サイト：https://chibayudai.com/?p=official

千葉雄大Producer, Creative Director & Copywriter :me and you

個人と個人の対話を出発点に、遠くの誰かにまで想像や語りを広げていくための活動を行う拠点として、メディア・コミュニティ「me and you little magazine&club」の運営や、社会が抱える課題について企業や団体とともに考えるプロジェクトに取り組む。

Instagram：https://www.instagram.com/meandyou_inc/

X：https://x.com/meandyou_inc

公式サイト：https://meandyou.co.jp/

me and you little magazine&club：https://meandyou.net/

me and youArt Director & Designer :サリーン チェン

1990年香港生まれ。香港理工大学デザイン学科卒業後、新聞社でビジュアルジャーナリストとして勤務。2016年香港ヤングデザインタレント賞を受賞。2017年来日し、キギに所属。

展覧会の構成からグラフィック、プロダクトに至るまで、領域を横断しながら活動。OFS.TOKYO、市原湖畔美術館、金沢21世紀美術館、東京都現代美術館での展覧会アートディレクションをはじめ、音楽CDや写真集の装丁、ブランディングや商品開発などを手がける。2025年JAGDA新人賞受賞。現在はフリーランスとしても活動中。

Instagram：https://www.instagram.com/sarenechan/

サリーン チェンPhotographer :藤田 一浩

1997年渡仏、2000年帰国。雑誌を中心に30年以上同じスタイルでファッション、ポートレート、風景などの撮影を手がけている。

近年には北海道・東川町を舞台にしたグループ展「6STORIES -東川町を写した写真家たち-」(2021)に参加。

Instagram：https://www.instagram.com/foujitakazuhiro/

藤田 一浩Flower Designer :橘 優子

花屋「橘」代表。香港で生まれ育ち、株式会社電通テック、spfdesign Inc.にて広告制作の企画・ディレクションを行う。DILIGENCE PARLOURにて花の経験を積んだのち出産を機に「橘」をオープン。植物を用いたビジュアル制作やWedding装花を手掛ける他、企業のブランドディレクション・商品開発・広告制作にも携わる。

橘 優子