物流・モビリティ領域のリバースピッチイベント「VENTURE TV REVERSE PITCH」を開催

株式会社ベクトル

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下ベクトル）が運営する国内最大級の動画型スタートアップメディア「ベンチャーTV」は、物流・モビリティ領域の大手企業によるリバースピッチイベント「VENTURE TV REVERSE PITCH」を2026年6月9日に開催しました。

本イベントでは、従来のスタートアップが大企業へ事業説明を行う形式ではなく、大手企業の新規事業担当者やCVCが登壇し、現在注力している事業領域やスタートアップとの協業テーマについて発信しました。今回は、空運・陸運・鉄道など物流・モビリティ領域を代表する大手企業7社が登壇。イベント当日は、事業会社、スタートアップ、VCなど多くの参加者が来場し、ネットワーキングを通じて新たな投資機会やビジネス接点の創出につながりました。

■イベント開催の背景：大企業とスタートアップの連携を、より実践的なものへ

近年、大企業とスタートアップによるオープンイノベーションへの注目が高まる中、新規事業開発や事業共創を目的とした連携ニーズが拡大しています。一方で、スタートアップ側からの提案が中心となるケースも多く、大企業が現在どのような事業領域に注力しているのか、どのような技術・サービスを求めているのかが十分に共有されないまま、コミュニケーションが進むケースも見受けられます。

こうした背景から近年注目されているのが、大企業側が自社の事業戦略や連携テーマを発信する「リバースピッチ」です。大企業が自ら課題意識や求めるパートナー像を発信することで、スタートアップとの相互理解を深め、より具体的かつ実践的な協業につながることが期待されています。

本イベントでは、物流・モビリティ領域を代表する大手企業が登壇し、現在注力している事業領域やスタートアップとの連携テーマ、実際の取り組み事例などを紹介しました。

■イベント概要

・イベント名称 ：VENTURE TV REVERSE PITCH

・開催日時 ：2026年6月9日（火）

・会場 ：株式会社ベクトル 本社

・登壇企業 ：Japan Airlines Ventures, Inc.、NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社、ヤマトホールディングス株式会社、東急株式会社、ANAホールディングス株式会社、日本郵政キャピタル株式会社、株式会社JR西日本イノベーションズ（順不同）

・参加者 ：大企業の新規事業担当者、CVC、VC、物流・モビリティ領域のスタートアップ



■イベント内容

1．物流・モビリティ領域の大手企業によるリバースピッチ

物流・モビリティ領域の大手企業が登壇し、スタートアップとの協業を見据えた取り組み事例や協業ニーズについて、具体的なプレゼンテーションを行いました。

2．イベント参加者によるネットワーキング

イベント参加者同士で、リバースピッチの内容をもとに活発な情報交換やマッチングが行われ、テーマに沿った具体的な連携に向けた交流が生まれました。



■「VENTURE TV REVERSE PITCH 」お問い合わせ先

本イベントにご関心のある企業様は、下記までお問い合わせください。

MAIL：venturetv_member@vectorinc.co.jp

今後も「VENTURE TV REVERSE PITCH」を定期的に開催し、各業界における大企業とスタートアップの事業共創・オープンイノベーションの機会創出を推進してまいります。

■ベンチャーTV立ち上げの背景

「政府目標でスタートアップへの年間投資額を現在の約8000億円から2027年度に10兆円規模へ」

国の2022年度（令和4年度）補正予算案では、政府方針が反映され、スタートアップ企業への支援が明確に打ち出され、今後国内のスタートアップ動向はより一層活発になっていくことが予想されます。

一方で、スタートアップ企業が事業に集中するためのインフラプラットフォームや環境が国内ではまだ整備されていない現状があります。ベクトルでは、これまで約200社のスタートアップ企業に出資をする中で、スタートアップ社長が抱える様々な問題を目の当たりにしてきました。

スタートアップ社長が抱える悩みは様々ですが、基本的には営業・アライアンス/ファイナンス/PR/採用/コミュニティの6つの悩みに大別されると考えています。

ベンチャーTVでは、ベクトルグループで抱える2000社を超える顧客基盤、人的ネットワークを活かし、スタートアップ社長が事業に集中できるエコシステムの構築を目指してまいります。グループ会社のPR TIMESが「広報業務におけるインフラツール」になったように、「スタートアップ社長のインフラサービス」になることを目指します。



【株式会社ベクトル 会社概要】

会 社 名 : 株式会社ベクトル

住 所 : 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設 立 : 1993 年 3 月 30 日

代 表 者 : 西江 肇司

資 本 金 : 3,038百万円（2026年2月現在）

事業内容 : PR事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事業、メディア事業、HRTech 事業、デジタルマーケティング事業、インベストメントベンチャー事業 等

U R L : http://www.vectorinc.co.jp/