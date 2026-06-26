「物流DX展 2026【7月 東京】」にEVolityが出展します！

EVolity株式会社

EVolity株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：天池 正治。以下「EVolity」）は、2026年7月1日（水）から7月3日（金）にかけて東京ビッグサイトにて開催される「物流DX展 2026【7月 東京】」（主催：RX Japan合同会社）に出展いたします。

■出展の背景

日本の二酸化炭素排出量のうち、運輸部門は全体の18.5%を占め、そのなかでも営業用貨物車は運輸部門全体の21.6%を占めています（国立環境研究所「日本の温室効果ガス排出量データ」2022年度）。脱炭素社会およびカーボンニュートラルの実現に向け、商用EVへのシフトは業界全体の喫緊の課題となっており、サステナビリティ経営の観点からも対応を迫られる事業者が増えています。一方で、車種選定・充電インフラの初期費用・電池劣化の把握・複数ブランド車両の統合管理など、実際の導入・運用には多くの課題が残っています。

また、人手不足・コスト上昇・多拠点管理の複雑化といった構造的な課題を背景に、車両管理・運行管理・エネルギー管理を横断的にデジタルで把握・最適化するニーズが急速に高まっています。

こうした環境変化のなか、EVolityは2023年8月の設立以降、EV・内燃機関車を問わず、車両の運用・管理効率化を支援してまいりました。EV導入に向けた各種コンサルティングやEV充電設備の販売に加え、既存の内燃機関車にも対応したフリートマネジメントサービスを提供することで、現在の車両構成のままでも効果を実感いただける体制を整えています。さらに、EVへの段階的なシフトから導入後の電池管理・リユースまで、移行期を含むライフサイクル全体をワンストップでサポートいたします。

今回の出展では、車両を軸とした物流領域のDX化に資するサービスの紹介およびデモンストレーションを行います。燃料消費量の収集・CO2排出量の可視化・削減から車両稼働データの活用まで、脱炭素化とデジタル化を同時に実現するEVolityの取り組み・ソリューションを、物流事業者の皆様に直接お伝えしてまいります。

■ブース来場者へのご案内 ブースにお越しいただいた方には、担当者による個別相談（無料）を承っております。EV導入の検討段階から、すでに運用中の場合まで、貴社の状況に合わせたご提案をいたします。

■開催概要 展示会名 ：物流DX展 2026【7月 東京】 会 期 ：2026年7月1日（水）～7月3日（金） 10:00～17:00 会 場 ：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1） Evolityブース：西ホール ブース番号【L13-6】 入場料 ：無料（事前来場登録制） 来場登録 ：https://www.smart-logistic.jp/hub/ja-jp.html

■本件に関するお問い合わせ EVolity株式会社 広報担当 TEL ：03-6824-6242 E-mail ：info_web@evolity.jp