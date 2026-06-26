【TOPインタビュー第4弾：自動車・電機・機械編】『日本企業の暗黙知/社内データ AI-Ready化プロジェクト』生成AI活用を牽引する国内最大手16社のトップインタビュー記事を公開

ストックマーク株式会社

平素よりストックマークをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

ストックマーク株式会社は、経済産業省およびNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が実施する国内の生成AIの開発力強化を目的としたプロジェクト「GENIAC」における「AI-Ready化事業」への採択を受け、国内を代表する大手企業16社の各社と協業し、『日本企業の暗黙知/社内データ AI-Ready化プロジェクト』を実施しております。

本プロジェクトの実施を記念し、協業進める国内最大手16社のAI活用を推進する各社トップリーダーへのインタビュー記事を特設サイトにて順次公開しております。

・特設サイト：https://sat.stockmark.co.jp/top-interviews/

特設サイトでは多彩なインタビュー記事を随時公開しておりますが、この度、各業界における生成AI活用の最新トレンドや、業務プロセスそのものを再設計する「AI BPR」のリアルをより深くお届けするため、業種毎にインタビューの見所をピックアップし、全5回に分けてご紹介いたします。

トップインタビュー第4弾：自動車・電機・機械編

第4弾では、日本のモノづくりの基盤を支え、グローバルに展開する「自動車・電機・機械編(株式会社ジェイテクト、スズキ株式会社、太陽誘電株式会社、ヤンマーホールディングス株式会社)」にスポットを当て、4社の先進的な取り組みと知見のエッセンスをご紹介します。

１.：株式会社ジェイテクト

・タイトル：「現場の知恵」を最強の資本へ。

ジェイテクトが挑む、100年の暗黙知をAIで活用する「攻め」の組織変革

・語り手 ：経営役員 CINO CRO 清水 忍 氏(写真：右)

イノベーション本部 研究開発センター長 小野崎 徹 氏 (写真：中)

・聞き手 ：ストックマーク株式会社 代表取締役CEO 林 達 (写真：左)

【インタビュー記事の見所】

自動車部品や工作機械で世界を支えるジェイテクトは、技術をつないで新たな価値を生み出す「Joint Technology」の実現に向け、100年培った熟練工の暗黙知をAIで構造化する“攻め”の組織変革に挑んでいます。

経営役員の清水氏と研究開発センター長の小野崎氏は、プラントの異音や火花の色で加工を微調整する「秘伝のタレ」のような現場の知恵や、レポートに残らない過去の泥臭い判断文脈を資産に変える重要性を指摘。

今回のプロジェクトでは、これらを誰でもアクセスできる形に構造化し、入社1年目の若手でも30年選手の知見を借りて意思決定できる環境づくりを目指します。また、輸出管理審査を10時間から1時間に短縮するような「圧倒的な成功体験」を現場に体感させることで、ツールを配るだけでは動かない組織に「納得感」と「自前主義からの脱却」を促します。

清水氏は、検索や要約はAIに任せ、人間は「意味付け」や「問いを立てること」に集中し、生まれた余白で「クリエイティブな企て」をしてほしいと主張。人とAIがパートナーとして共に進化し、現場の熱量を最大化するモノづくりの未来像を示す内容です。

・インタビュー記事URL：https://sat.stockmark.co.jp/top-interviews/jtekt/

２.：スズキ株式会社

・タイトル：インド10億人の市場を目指して。

スズキ 野中氏がAIで目指す「生産性5倍、10倍」の挑戦

・語り手 ：常務役員 IT本部長 野中 彰 氏(写真：左)

・聞き手 ：ストックマーク株式会社 代表取締役CEO 林 達(写真：右)

【インタビュー記事の見所】

スズキは「生活を支えるインフラモビリティ」として、インドの農村地域など未開拓の10億人へと価値を届ける「Next Billion」に注力しています。

常務役員の野中氏は、人手ではなくデジタルを前提としたスケールが不可欠であり、既存業務の延長ではなく「生産性を5倍、10倍へと非連続に引き上げる」ためのAI活用を推進。その原動力は、役員自らが率先して生成AIを学び本気度を可視化するトップダウンアプローチにあり、現在では全社員の約7割がAIを経験しています。

今回のプロジェクトでは、図面として残る正解の裏に隠された「失敗や試行錯誤のプロセス」、さらに熟練工がわずかな変化から異常を察知する「製造現場の不具合特定の暗黙知」をAIで可視化・構造化する挑戦に挑みます。

野中氏は、定型業務はAIに任せ、人間はデータの傾向から新たな一手を導き出す「クリエイティブな気づき」に集中すべきだと提唱。「無理だと言われたことをひっくり返す」泥臭い楽しさと、諦めずにやり続けることの大切さを説く、モノづくりと変革への情熱が詰まった必読のインタビューです

・インタビュー記事URL：https://sat.stockmark.co.jp/top-interviews/suzuki/

３.：太陽誘電株式会社

・タイトル：失敗を許容し、常識を覆す環境作りを

―太陽誘電 小西氏が語る、AI変革に必要なリーダシップ

・語り手 ：研究所長 小西 幸宏 氏(写真：左)

・聞き手 ：ストックマーク株式会社 代表取締役CEO 林 達(写真：右)

【インタビュー記事の見所】

太陽誘電の研究所長である小西氏は、「事業性を意識した製品開発」とQCDの向上に向け、過去の膨大な研究開発ナレッジをデータベース化する挑戦を推進しています。

しかし、日々常識が置き換わる研究開発において、小西氏は「単にデータを残せるようにすればいいわけではない」と指摘。過去のデータから、今の時代に不要なものを捨てる「情報の取捨選択」とデータのアップデートこそがAIの精度を保つ鍵であると説きます。

また、製造業特有の「事故を起こしたくない」というリスクヘッジ文化が変革の足かせになることを防ぐため、トップが「失敗してもいい」と号令をかけ、心理的安全性を自らの責任で担保するリーダシップの在り方を提示。作業はAIに任せ、人間はひらめきやセンスを伴う「最終的な意思決定」に集中すべきだと語ります。

「今の常識を疑い、本質を突き詰めて新しい常識を自ら作る」という、技術者として何物にも代えがたい仕事の楽しさをAIとの共創によって取り戻すための熱いメッセージが込められています。

・インタビュー記事URL：https://sat.stockmark.co.jp/top-interviews/yuden/

４.：ヤンマーホールディングス株式会社

・タイトル：ヤンマーHD 奥山氏に聞く、AIで挑む「バリューチェーン全体」の暗黙知継承

・語り手 ：取締役 奥山 博史 氏(写真：左)

・聞き手 ：ストックマーク株式会社 代表取締役CEO 林 達(写真：右)

【インタビュー記事の見所】

農業機械やエンジンでグローバルに展開するヤンマーは、グループのミッション刷新に伴い、「新規事業の創出」と「内部生産性の劇的な改善」を軸にバリューチェーン全体の変革を進めています。

取締役の奥山氏は、現場の困りごとに寄り添うボトムアップと、経営層を巻き込むトップダウンを融合させた「サンドイッチ戦略」により、全社員の約2割が参加する自発的なDX風土を醸成。

今回のプロジェクトでは、生産現場のトラブル対応やサービスエンジニアの判断スピードといった社内の暗黙知だけでなく、高齢化が進む農業従事者のノウハウ消失を防ぐ取り組み(SAVE THE FARMS by YANMAR)にも注力しています。まずは生産現場で強力なユースケースを作り、過去のナレッジ未継承による品質不具合を防ぐ仕組みをAIで構築することを目指します。

奥山氏は、知識はAIに任せ、人間は「感情を持って相手の感情を揺さぶる役割」に集中すべきだと指摘。リアルな現場という日本独自の強みをデジタル化で社会貢献へ繋げる、製造業の未来を示す内容です。

・インタビュー記事URL：https://sat.stockmark.co.jp/top-interviews/yanmar/

ストックマークのソリューションについて

AI活用は競争力維持のために不可欠な要素となっています。しかし、多くの企業が「データが整備されていない」「現場への定着が進まない」「具体的な成果に繋がらない」といった課題に直面しています。ストックマークは、こうした課題を包括的に解決するため、以下の6つソリューションを提供しています。

当社は、独自の自然言語処理技術などを用いて、テキストだけでなく図面や仕様書、過去の判断ロジックといった複雑な知恵をAIが活用できる形へと構造化します。これにより、単なる効率化の枠を超え、人が本来注力すべき「価値創造」や「専門性の研磨」に没頭できるよう、業務プロセスそのものを再設計する「AI BPR(Business Process Re-engineering)」を推進します。

AIが「停滞感を生む単純作業」を自律的に担い、人は「高付加価値業務」へとシフトし、「シゴトを心から楽しめる」状態を創り出すことで、日本企業の競争力を底上げしてまいります。

・ストックマークソリューション：https://stockmark.co.jp/solution/

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明する」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、

企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/