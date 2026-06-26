【6月24日オープン】4,000冊以上の紙コミックを楽しめるアミスタホテル「コミックラウンジ」誕生

エム・ティー・ディー株式会社

エム・ティー・ディー株式会社（本社：長崎県松浦市、代表取締役：松田 圭史）は、2026年6月24日（水）、アミスタホテル本館1階に、4,000冊以上の紙のコミックを取りそろえた新たな共有空間「コミックラウンジ」をオープンいたしました。

利用者は自身のスマートフォンからタイトルや作者名を検索し、読みたい本が置かれている棚の位置まで確認できます。客室へ持ち出す際は、ラウンジ内の専用スマートフォンでQRコードを読み取るだけ。ガーデンテラス、多彩な座席、全席Wi-Fi・電源、20種類以上のドリンク・スープバーを備え、旅先で時間を忘れて読書を楽しめる空間を提案します。

オープンを記念し、7月1日（水）から7月7日（火）まで、ご宿泊者限定で「生ビール・ハイボール300円フェア」とSNSキャンペーンを実施します。

コミックラウンジガーデンテラス

1 デジタル時代だからこそ、あえて“紙”にこだわる

◇ページをめくる感触と、物語に集中する時間を旅の新しい楽しみに

スマートフォンやタブレットに触れる時間が増えた今、アミスタホテルが提案するのは、画面から少し離れ、紙のページをめくりながら物語の世界に浸る時間です。話題作や人気作品を中心に、連泊でも飽きずに楽しめる4,000冊以上のコミックをそろえました。

ラウンジでゆっくり読むだけでなく、貸出登録後は客室への持ち出しも可能です。一人で静かに集中したい方、テラスで外気を感じながら読みたい方、ドリンクを片手にくつろぎたい方など、それぞれの過ごし方に合わせて利用できます。

- 4,000冊以上の紙のコミック：話題作・人気作を中心に幅広くラインアップ。- ラウンジでも客室でも：セルフで貸出登録を行い、プライベートな客室でも読書を楽しめます。- 宿泊者は無料：アミスタホテル本館に加え、アミスタホテルアネックス、アミスタ・ガーデンイン松浦の宿泊者も利用できます。

2 4,000冊から「今読みたい一冊」をスマホでスムーズに検索

◇AIを活用して自社開発した検索・貸出管理システムを導入

豊富なコミックを気軽に楽しんでいただくため、AIを活用した独自の検索・貸出管理システムを自社開発しました。利用者自身のスマートフォンでタイトルや作者名を検索すると、対象作品の棚と位置を画面上で確認できます。広いラウンジ内を探し回ることなく、読みたい本へスムーズにたどり着けます。

- 棚位置まで分かるスマホ検索：タイトル・作者名から検索し、「どの棚の、どの位置にあるか」を確認できます。- 専用スマートフォンでセルフ貸出：コミックのQRコードを読み取るだけで、客室への持ち出し手続きが完了します。- デジタルは、アナログな時間を快適にするために：探す・借りる手続きを分かりやすくし、読書そのものをゆっくり楽しめる環境を整えました。

また、検索案内や貸出記録をデジタル化することで、スタッフはフロント対応や館内案内など、お客様とのコミュニケーションをより大切に致します。利便性と温かみのある接客を両立する仕組みとして運用していきます。

貸出手続き用 専用スマートフォン手続きはコミックについているＱＲを読むだけ

3 読書、仕事、会話。思い思いに過ごせるラウンジ空間

◇ガーデンテラス、多彩な座席、20種類以上のドリンク・スープバー- 多彩な座席レイアウト：仕切り付きの一人席、2名席、ソファ席を設け、読書や仕事、会話など利用目的に合わせて選べます。- リニューアルしたガーデンテラス：カフェのような開放感のあるテラスで、外気を感じながらコミックの世界に没頭できます。- 20種類以上のドリンク・スープバー：コーヒー、ジュース、温かいスープなどを用意。ドリンクを片手にゆっくり過ごせます。- 全席Wi-Fi・電源完備：読書だけでなく、ワーケーションや出張中のデスクワークにも利用できます。４０００冊以上のコミック読書に集中できる仕切り付きの座席２０種類以上のドリンク・スープバー

4 「 7月1日～7日 オープン記念キャンペーンを開催」

◇ご宿泊者限定「生ビール・ハイボール300円フェア」＆SNS特典

コミックラウンジのオープンを記念し、2026年7月1日（水）から7月7日（火）までの7日間、ご宿泊者限定のキャンペーンを実施します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177791/table/5_1_8b79bab216735d4f08a3626f7aef0f4f.jpg?v=202606261252 ]生ビールとコミック

5 コミックラウンジ概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177791/table/5_2_ea820cbd9e3970d2b35a43a522323afc.jpg?v=202606261252 ]

6 開発責任者コメント

エム・ティー・ディー株式会社 常務取締役 川畑 秀孝

ビジネスや観光、帰省など、さまざまな目的でご宿泊されるお客様に、滞在中のひとときをゆっくり楽しんでいただきたいと考え、紙のコミックと落ち着いて過ごせる空間を整えました。

また、4,000冊以上の中から読みたい一冊を見つけていただけるよう、棚位置の検索から貸出管理までを行う独自のシステムも自社で開発しました。デジタル技術の利便性を取り入れながら、紙のページをめくり、物語に浸る時間を楽しめるラウンジとして、多くのお客様に親しんでいただける場所にしていきたいと考えています。

7 アミスタホテルについて

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/177791/table/5_3_bc539fb48767efe1d08f4bdec631844f.jpg?v=202606261252 ]

8 運営会社について

エム・ティー・ディー株式会社（本社：長崎県松浦市、代表取締役：松田圭史）は、長崎県松浦市を拠点にホテル事業を中心に展開する地域密着型の企業です。

主力のホテル事業では、「ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）」システムを導入するなど、省エネルギー化と快適性を両立した施設づくりを推進しています。

長崎・福岡で培ったホテル運営のノウハウを活かし、「暮らすようにくつろげる滞在」を提案。地域に根ざしたホテル運営を通じて、お客様に安心で快適な宿泊環境を提供しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

エム・ティー・ディー株式会社

担当： 川畑 秀孝

TEL： 0956-72-5001

E-mail： kawabata@mtd-hd.com

公式サイト :https://www.amistad-hotel.com/宿泊予約・キャンペーン情報はこちらから