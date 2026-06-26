【コープデリ】回収したペットボトルキャップが、世界の子どもたちを救うワクチンに「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会」へ279万9,700円を贈呈

コープデリ生活協同組合連合会

コープデリ生活協同組合連合会（本部：埼玉県さいたま市、代表理事理事長：熊崎 伸、会員生協：関東信越の6生協、略称：コープデリ連合会）は、2025年度に組合員の皆さまからお預かりしたペットボトルキャップ約1億3,998万個分（重量から換算※）のリサイクル売却益から279万9,700円を、「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会」（以下、JCV）に寄付いたしました。寄付金贈呈式を2026年6月25日に開催し、JCVに目録を贈呈いたしました。

JCVの奥寺憲穂事務局長（左）と熊崎伸理事長

コープデリ連合会の会員生協では、店舗や宅配で2012年からペットボトルキャップを回収しています。組合員の協力のもと、これまでの累計回収個数は約9億6,921万個※、累計寄付金額は2,292万9,900円に達しました。

※2023年度までキャップ1個を2.5グラムで換算、2024年度からはキャップの軽量化により1個2グラムで換算しています

寄付金は、JCVがユニセフと連携して実施する「子どもワクチン支援活動」に充てられます。同活動では、ミャンマー、ラオス、ブータン、バヌアツの4カ国において、ポリオ、はしか、ジフテリアなど予防可能な感染症から子どもたちの命を守るため、ワクチンや保冷庫、注射器などの関連機器が届けられています。