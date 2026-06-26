～オーストラリア北東部、クイーンズランド州～高円宮杯全日本中学校英語弁論大会 オーストラリア大使館賞受賞者がクイーンズランド州で2週間の特別研修を実施

クイーンズランド州政府観光局

G’day! クイーンズランド州政府観光局（オーストラリア クイーンズランド州ブリスベン、CEO：クレイグ・デイヴィッドソン）の日本事務所（東京都港区、日本局長：ポール・サマーズ）は、昨年11月に開催された高円宮杯 第77回 全日本中学校英語弁論大会においてオーストラリア大使館賞を受賞した吉岡ブワジョル 愛実衣さんが、2026年8月にクイーンズランド州ゴールドコーストで2週間の特別研修プログラムに参加することをお知らせします。

駐日オーストラリア ヘレン・スティリアヌ臨時代理大使よりオーストラリア大使館賞を受賞する, 吉岡ブワジョル愛実衣さん

高円宮杯全日本中学校英語弁論大会は、1949年に創設された国内有数の英語スピーチコンテストで、全国から選抜された中学生が英語による表現力や発信力を競います。第77回大会では、オーストラリア大使館賞を受賞した吉岡ブワジョル 愛実衣さんが、副賞としてクイーンズランド州での研修機会を得ました。

スピーチを行う吉岡ブワジョル愛実衣さん

この度の研修参加に際し、吉岡ブワジョル 愛実衣さんは次のようにのべています。

「このような素晴らしい機会をいただき、大変嬉しく思っています。現在はゴールドコーストについて調べながら、現地での学校生活や学生の皆さんとの交流を楽しみにしています。新しい環境に飛び込むことに少し緊張もありますが、それ以上に期待が高まっています。

私はこれまで、日本とフランスという二つの文化の中で育ち、それぞれの価値観に触れながら成長してきました。多様なバックグラウンドを持つ人々が暮らすオーストラリアで、異なる文化や考え方に直接触れ、互いの違いを尊重しながら学び合う姿勢について学びたいと思います。また、英語力を高めるだけでなく、人と人、文化と文化をつなぐために大切なことを、自分自身の体験を通じて感じたいです。この研修が私にとって人生を変えるような経験になるかもしれないと思うと、今からドキドキしています。現地での出会いや学びを大切にしながら、多くのことを吸収して帰ってきたいと思います」

クイーンズランド州は、長年にわたり日本の教育旅行や語学研修の受入先として多くの学生を迎えてきました。本研修は、オーストラリアで教育旅行や語学研修の受入れを行っているAIST（Australian International Student Tours）の協力のもと実施され、参加者は、現地校での授業や学生交流を通じて、英語力の向上に加え、多様な文化や価値観に触れる機会を得ます。

クイーンズランド州では多くの学校で日本語教育が行われており、日本人学生の受入れにも積極的に取り組んでいます。現地の学生が日本語や日本文化への理解を深めていることから、学校交流やホームステイなどを通じた双方向の学びが生まれていることも特徴です。

また、クイーンズランド州政府観光局では、中学・高校の教員向けに毎年視察旅行やセミナーを実施するなど、教育旅行マーケットの招致活動に力を入れています。

クイーンズランド州政府観光局日本局長ポール・サマーズは次のようにのべています。

「このたび、オーストラリア大使館賞を受賞された吉岡ブワジョル愛実衣さんをクイーンズランド州にお迎えできることを大変嬉しく思います。クイーンズランド州は、年間を通じて温暖な気候に恵まれ、日本との時差もわずか1時間であることから、教育旅行や語学研修の目的地として多くの日本人学生に選ばれてきました。また、安全で過ごしやすい環境に加え、多様な文化や価値観に触れられることも大きな魅力です。

今回の研修を通じて、吉岡さんが新たな学びや出会いを経験し、自身の可能性をさらに広げられることを願っています。クイーンズランド州での学びが、将来に向けた大きな一歩となれば幸いです」

クイーンズランド州について

人口約570万人、オーストラリアの約1/4の面積を占めるクイーンズランド州は、北東部に位置し、ケアンズ、ブリスベン、ゴールドコースト、グレートバリアリーフ等、人気の観光地を有する州です。年間を通じて温暖な気候に恵まれ日本との時差も僅か1時間と、日本との行き来がしやすいことも特徴です。より詳しい情報はホームページよりご確認ください。

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