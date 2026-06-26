【アブダビ不動産セミナー】政府系デベロッパー「Modon Properties」が来日し、アブダビ不動産市場の最新動向を徹底解説。

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（以下、バイテックス）は、アブダビ政府系デベロッパーであるModon Properties（以下、モドン社）と共催し、2026年7月14日（火）15日（水）マンダリンオリエンタル東京にて「アブダビ不動産プレミアムセミナー」を開催します。

本セミナーでは、Modon社が手掛けるアブダビの最新プロジェクトを中心に、アブダビ不動産市場の動向、主要開発エリアの特徴、長期的な資産形成を見据えた物件選定のポイントを紹介します。

当日はモドン社のカイ氏が来日し、現地デベロッパーならではの視点から、アブダビ不動産の今後の可能性について解説します。会場では日本語通訳を用意しており、海外不動産が初めての方でも参加しやすい内容となっています。

アブダビ政府系デベロッパー「Modon Properties」とは？

セミナー詳細を確認 :https://abu-dhabi-seminar.online/modon/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral

Modon社はアブダビを拠点とする政府系デベロッパーです。住宅、商業施設、レジャー施設、公共空間などを含む大規模な都市開発を手掛けており、アブダビの都市開発を支える主要デベロッパーの一つとして知られています。

同社は、フダリヤット島をはじめとするアブダビの主要開発エリアにおいて、ライフスタイル、居住性、都市機能を重視したプロジェクトを展開しています。今回のセミナーでは、Modon社が手掛けるプロジェクトの中から、日本の投資家・購入検討者にとって関心の高いエリアや物件を中心に紹介します。

セミナーの主な内容

本セミナーでは、以下のテーマを中心に構成されています。

- Modon社が手掛ける最新プロジェクトの紹介- フダリヤット島・リーム島など、主要開発エリアの特徴 アブダビ不動産市場の最新動向- 長期保有を見据えたエリア選定・物件選定の考え方- 世界主要都市との価格比較- 日本人投資家がアブダビ不動産を検討する際のポイント- 購入前に確認すべき法規制・支払い条件・所有権の基本情報

アブダビはUAEの首都であり、政府主導の都市開発、安定した経済基盤、生活環境の整備を背景に、近年不動産投資先としても関心が高まっています。特にフダリヤット島やリーム島では、住宅、商業施設、レジャー、交通インフラを含む複合的な開発が進められており、将来的な居住・投資の両面から注目されるエリアとなっています。

注目エリア：フダリヤット島・リーム島

セミナー詳細を確認 :https://abu-dhabi-seminar.online/modon/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral

今回のセミナーでは、Modon社が開発を進めるアブダビの主要エリアについても詳しく紹介します。

フダリヤット島は、アブダビ本島の西側に位置する大型開発エリアです。ビーチ、スポーツ施設、レジデンス、レジャー施設を含む総合的なマスタープランが進められており、将来的にはアブダビを代表するライフスタイルエリアの一つとなることが期待されています。

リーム島は、アブダビ中心部へのアクセスに優れた都市型エリアです。ADGM地区にも近く、ビジネス、居住、教育、商業施設が集まる利便性の高いエリアとして知られています。すでに多くの住宅開発が進んでおり、アブダビにおける実需・投資の両面で注目されています。

これらのエリアは、アブダビの都市成長を象徴する重要な開発ゾーンであり、今回のセミナーでは各エリアの特徴や将来性について、現地デベロッパーの視点から紹介されます。

登壇者について

当日は、Modon社の海外部門執行役員を務めるカイ・シャン氏が登壇予定です。カイ氏は、UAE不動産市場において11年の経験を持ち、ドバイで5年、アブダビで6年にわたり不動産業に従事。

現在はModon社の国際販売部門を率い、国際的なブランド展開を推進しています。現地市場を熟知する担当者から直接情報を得られる点は、本セミナーの大きな特徴です。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/138752/table/42_1_099a2043d25d667107b2852b118f428e.jpg?v=202606261252 ]

セミナー前後には個別相談の機会が設けられており、具体的な物件情報や購入プロセスについて相談することが可能です。

アブダビ不動産に関心が高まる背景

アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビは、豊富な政府資本、安定した経済基盤、計画的な都市開発を背景に、中長期的な不動産投資先として存在感を高めています。

近年では、外国人投資家が購入可能なフリーホールドエリアの整備も進み、海外投資家にとって「アブダビ不動産」という選択肢が広がっています。価格水準、都市開発の規模、生活環境、将来的な人口流入などを踏まえ、アブダビ不動産は今後さらに注目される可能性があります。

今回のプレミアムセミナーは、アブダビ不動産市場を現地デベロッパーの一次情報に基づいて理解できる貴重な機会となっております。

会社概要

社 名：BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（アブダビ）

代表取締役社長：上野 真司

日本連絡先：050-1720-4462

申込ページ：https://abu-dhabi-seminar.online/modon/lp4/(https://abu-dhabi-seminar.online/modon/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral)

公式HP：https://bitex-co.com/

メール：customer@bitex-co.com

note：https://note.com/shinji_ueno82/all

セミナー詳細を確認 :https://abu-dhabi-seminar.online/modon/lp4/?utm_source=pr&utm_medium=referral