インフォメーション・ディベロプメント、Datadogの公認パートナーに認定システムの安定稼働と価値創出に貢献

株式会社インフォメーション・ディベロプメント

株式会社インフォメーション・ディベロプメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 宮澤 拓哉 以下、当社）は、AIを活用したオブザーバビリティおよびセキュリティプラットフォームのリーディングカンパニーであるDatadog, Inc.（NASDAQ：DDOG 以下、Datadog）のパートナープログラム「Datadog Partner Network」において、Solution Providerパートナーの「Standard」に認定されたことをお知らせします。



本認定により、当社はDatadogとの連携のもと、日本市場におけるDatadogの導入支援および運用支援を提供し、顧客のITシステムにおける可観測性向上と安定稼働の実現に向けて寄与してまいります。

＜背景＞

近年、クラウドネイティブ化やマイクロサービス化の進展により、ITシステムはますます複雑化しています。これに伴い、DevOpsやSREといった開発・運用の高度化が進み、サービスの継続的な改善と安定運用を両立することが重要な課題となっています。

こうした環境下では、システム全体の状態をリアルタイムに可視化し、迅速な障害対応やパフォーマンス最適化を実現するための「オブザーバビリティ」が重要な要素となっています。特に、メトリクス・ログ・トレースを統合的に分析することで、複雑なシステム環境における問題の早期発見と原因特定が可能となります。さらに、運用データの増大を背景に、AIを活用した異常検知や運用の自動化・高度化（AIOps）への取り組みも加速しており、オブザーバビリティ基盤はその実現を支える重要な役割を担っています。

当社はこれまで、金融・ライフライン・交通など、高い安定稼働が求められる社会インフラ分野においてIT運用サービスを提供し、多くの実績とノウハウを蓄積してきました。これらの知見を活かし、Datadog のパートナーとして技術力の向上とサービス提供体制の強化を進め、お客様のシステム運用高度化と継続的な価値創出を支援してまいります。



＜本取り組みの内容＞

本認定に基づき、当社は長年のシステム運用で積み重ねてきた現場知見とDatadogのAIを活用した先進的なオブザーバビリティとセキュリティのプラットフォームを組み合わせたサービスの提供に向けて、準備を進めています。 クラウド環境・オンプレミス環境におけるDatadogの設計・構築支援とシステム全体の可視化、システム特性に応じた監視項目・アラート設計とダッシュボード構築による運用効率の向上、ログ・メトリクス・トレースデータの分析を通じたパフォーマンス改善・障害予防、そして既存の運用ツール・プロセスとの連携による現場に定着するオブザーバビリティの導入などの提供を予定しています。

当社は今後、Datadogに関する技術力の強化および認定資格取得の推進を通じて、提供サービスの品質向上に取り組むとともに、クラウド運用・SRE領域における支援を強化してまいります。 引き続き、お客さまのビジネスを支えるシステムの安定稼働と価値創出に貢献してまいります。

■インフォメーション・ディベロプメントについて

当社は、1969年の創業以来、ITシステム運用やアプリケーション開発をつうじて、金融機関、ライフライン、交通・運輸をはじめとした社会インフラを支えています。安定した経営基盤と、顧客ニーズに寄り添った伴走型の支援は、投資家・お客さまから高く評価されてきました。

これからも技術力と人間力を柱として、マーケットを地球儀でとらえた新たな事業領域の開拓を推進し、グループミッションである「Waku-Wakuする未来創り」に取り組みます。