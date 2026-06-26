ミーク株式会社

大分合同新聞社グループのGODOモバイル株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役社長：兼田 健佑、以下 GODOモバイル）は、ミーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員社長：峯村 竜太、以下 ミーク）と連携し、モバイル通信サービス「GODOモバイル」を2026年6月27日（土）より開始いたします。

本事業は、生活インフラであるスマートフォンの「料金体系が複雑」「故障時に身近に頼れる相談先がない」といった地域の不安を解消し、誰もが安心してデジタル技術を活用できる社会を目指すものです。

GODOモバイルは、MVNO事業の開始に先立ち、本年3月28日より総務省登録修理業者「スマホスピタル」に加盟し、スマートフォン等の修理事業を先行して開始しております。これにより、回線の契約から端末の購入、そして万が一の故障まで、地元の店舗でまるごと相談できる「安心のトータルサポート」体制を構築いたしました。

「GODOモバイル」MVNO事業の特長

大分合同新聞社グループの信頼を基盤に、ミークが提供する高品質な通信インフラ（NTTドコモ回線）を活用し、以下のサービスを展開します。

- 購入から修理まで、安心のトータルサポートMVNOとしての回線契約や端末の購入だけでなく、故障時の修理まで実店舗で一貫して対応します。総務省登録修理業者「スマホスピタル」の確かな技術により、他社で購入された端末のトラブルにも親身にお応えします。- 「顔が見える」対面での相談窓口大分市中心部の実店舗にて、専門スタッフがお客さま一人ひとりに寄り添います。難しい初期設定や操作方法のレクチャー等、対面だからこそ伝わる安心感を提供します。- 「大分合同新聞Gate会員」さまへの特典日頃から新聞をご愛読いただいている皆さまへ、家計に優しい特別料金プランや特典をご用意。地域に根ざした企業として、大分で暮らす皆さまの豊かな生活を後押しします。- デジタルの「楽しい」を広げる「スマホ教室」の開催「操作がわからない」という不安を「使いこなす楽しさ」へと変えるため、無料のスマートフォン教室を定期開催します。地域の方々がスマートフォンを活用できるよう、サービス提供後も末永くサポートしてまいります。ミークによる支援内容

GODOモバイルの事業展開にあたり、ミークは高度なネットワーク基盤と、柔軟な業務運用を可能にするプラットフォームを提供しています。

- NTTドコモ回線を活用した「つながりやすさ」の提供大分県エリアを広くカバーするNTTドコモの通信回線を提供。大分県の都市部から山間部まで、場所を選ばず快適に利用できる安定した通信環境を実現します。- 手厚い支援による「サポート品質」の向上複雑な通信システムや事務手続きをミークが包括的に支援。これによりGODOモバイルは「実店舗での対面サポート」や「修理体制の整備」といった、お客さまに直接向き合うための準備に注力することができました。- 地域に合わせた独自のサービス企画/運用支援大分合同新聞社グループの顧客基盤に合わせたプラン構築を、ミークが構想段階から伴走。地域の皆さまが真に求めるモバイルサービスの実現を今後も継続して支援します。

■ 企業情報

会社名 ：GODOモバイル株式会社

所在地 ：大分県大分市府内町1-6-38 大分クリニックビル1F

代表者 ：代表取締役社長 兼田 健佑

設立 ：2025年8月

事業内容 ：MVNO事業（モバイル通信サービスの提供）、スマートフォン・タブレット等の修理事業

URL ：https://godomobile.co.jp/

会社名 ：ミーク株式会社

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル 8階

代表者 ：代表取締役 執行役員社長 峯村竜太

設立 ：2019年3月

事業内容 ：IoTサービス事業者やDXを推進する企業向けに、IoT/DX プラットフォーム『MEEQ（ミーク）』を展開し、低価格（月額143円（税込み）から）かつ高品質なモバイル通信回線やコーディング不要で利用可能なデータプラットフォーム等を提供しています。また、数少ない３キャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）に対応したMVNEとして、多くの大手MVNOにネットワークおよび業務システム等を提供。

URL ：https://www.meeq.com/