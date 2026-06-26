活動期間が長期化する“虫問題”に、蚊が嫌がる成分配合した　顔まで隠れる「着る虫よけ」が洋服の青山から新登場

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、近年の猛暑の影響で秋口まで蚊の活動が長期化していることから、着るだけで虫を寄せにくくする「防虫メッシュアノラックプルオーバー」を、6月26日（金）より「洋服の青山」主要300店舗および公式オンラインストアで発売します。

商品ページ： https://x.gd/nCJRV

当社はこれまで、夏のビジネスシーンを快適に過ごすためのアイテムを数多く展開してきました。 働く人々が仕事のパフォーマンスを最大限に発揮するためには、オンの時間だけでなく、オフの日にいかにストレスなく過ごし、上質な休息をとれるかが重要です。しかし、週末のリフレッシュ（キャンプや山歩き、ガーデニングなど）において快適さを損なう要因の一つとして挙げられるのが、近年の猛暑や気候変動によって活動期間が長期化し、秋口まで対策が必要な「蚊などの虫問題」です。その対策としての虫よけスプレーには、「ニオイが気になる」「時間とともに効果が薄れる」といった悩みがあり、リフレッシュの質を低下させる原因にもなっています。そこで今回は、そうしたストレスを解消し、高い機能性を持つ“着る虫よけ”を企画しました。

生地には、蚊が嫌がる成分を付着させた「防蚊（ぼうぶん）加工」を施しました。さらに、目の細かいメッシュ素材を採用することで、高い通気性を保ちながらも、虫が寄り付きにくい仕様を実現しています。頭からすっぽりとかぶれるフードは、ジッパーを最上部まで閉めると顔全体をガードできる設計になっています。当社がこれまで「スポーツ×ビジネス」を融合したさまざまな商品企画で培った知見を生かし、ストレッチに加え自宅で洗えるウォッシャブルや防シワなど、高機能性とイージーケア性にもこだわりました。また、余計な装飾を削ぎ落としたシンプルなデザインに仕上げているため、休日のカジュアルスタイルとしてはもちろん、イベント運営や警備といった屋外で働くビジネスパーソンの仕事着としても着用できます。平日の屋外ワークから週末の上質なリフレッシュタイムまでシームレスに活躍する一着です。

【商品概要】

商品名 メッシュアノラックプルオーバー

素材 ポリエステル100%

サイズ S～３L（計5サイズ）

販売価格 税込3,289円

カラー ブラック、グレー

販売店舗 洋服の青山主要300店舗、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。